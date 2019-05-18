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Сводки от ополчения Новороссии 18 мая 2019

16:07. 18 мая 2019 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал:

Два бойца ВСУ получили ранения при подрыве “Нивы” на украинских минах – НМ ЛНР

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Помощь людям, постоянно живущим под снарядами ВСУ. НМ ДНР и “Ангел” приехали в пригород Горловки

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В результате обстрела Первомайска ВСУ ранен мирный житель

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция

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