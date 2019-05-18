Сводки от ополчения Новороссии 18 мая 2019
16:07. 18 мая 2019 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- 15:01 Два бойца ВСУ получили ранения при подрыве “Нивы” на украинских минах – НМ ЛНР.
- 11:21 Помощь людям, постоянно живущим под снарядами ВСУ. НМ ДНР и “Ангел” приехали в пригород Горловки.
- Вчера 23:43 В результате обстрела Первомайска ВСУ ранен мирный житель.
Два бойца ВСУ получили ранения при подрыве “Нивы” на украинских минах – НМ ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Помощь людям, постоянно живущим под снарядами ВСУ. НМ ДНР и “Ангел” приехали в пригород Горловки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В результате обстрела Первомайска ВСУ ранен мирный житель
К оглавлению | Источник: www.youtube.com