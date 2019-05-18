США разрушили правила игры в банковском мире. Валентин Катасонов

Концептуал СМИ «Адские санкции» США – под прицелом российская банковская система

27 февраля Конгресс США обнародовал детали закона о санкциях против России, известного как DASKAA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act – закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля). Некоторые из санкций DASKAA против России оцениваются как крайне жёсткие, документ в Америке прозвали «адскими санкциями».

Два направления этих санкций – запрет на размещение на мировых финансовых рынках российского суверенного долга и ограничения на инвестиции в энергетику (практически полные запреты на инвестиции в энергетические проекты на территории России и ограничения на проекты с участием российских компаний за пределами РФ). Ещё одним объектом санкций DASKAA являются российские банки. Список банков должен определить Дональд Трамп. В первой версии закона был приведен список из 8 госбанков во главе со Сбербанком и ВТБ, но позднее от конкретного перечня решили отказаться.

Раньше, по крайней мере, было известно, какие российские банки попадают под санкции, а какие нет. Ещё в 2014 году в санкционный список попали банк «Россия», Собибанк, Инвесткапиталбанк, СМП-банк. Чуть позднее были введены санкции против ВЭБ, ВТБ, Сбербанка, Россельхозбанка, Газпромбанка, банка «Москва». Ещё позднее в чёрные списки физических лиц из РФ стали попадать отдельные банкиры. Наконец, в прошлом году был обнародован «кремлёвский список», где среди 210 фигурантов было немало банкиров.

Российский банк, владелец или управляющий которого оказывался в чёрном списке, формально мог не находиться под санкциями, но попадал в зону риска. Однако оставалась группа российских банков, которая формально была за пределами этой зоны, и попавшие под санкции банки могли в них открывать валютные корсчета. В новой версии DASKAA нацелен на разрушение внутрироссийской системы валютных корсчетов. Согласно концепции DASKAA, вне подозрений Вашингтона остаются лишь те банки, которые играют на стороне США.

Кое-что в этом направлении Вашингтон делал и раньше. В 2010 году в США был принят закон FATCA (закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам). Это закон экстерриториального действия, требующий от банков всех стран мира предоставлять информацию о физических и юридических лицах, являющихся налогоплательщиками США. Российские банки напрямую предоставляют такую информацию в Налоговую службу США. Любое нарушение закона FATCA российскими банками грозит им санкциями со стороны Вашингтона, начиная от штрафов и кончая полной блокировкой операций и счетов. Закон DASKA задуман как второй «ошейник» для российских банков.

Так чем угрожает DASKAA российским банкам? Как минимум блокировкой всех операций в долларах США, которые обязательно проходят через американскую банковскую систему, то есть подконтрольны американской финансовой разведке. Как максимум Вашингтон может попытаться заблокировать операции российских банков в любых валютах, проходящих через систему СВИФТ. Плюс к этому – замораживание и арест зарубежных активов российских банков, если таковые имеются и размещены в юрисдикциях, подконтрольных Вашингтону.

Риски применения DASKAA несколько смягчаются в результате наметившейся дедолларизации банковской системы России. Согласно данным Банка России, по состоянию на 1 февраля текущего года активы банков в иностранной валюте сократились на 4,9% по отношению к уровню 1 февраля прошлого года. Обязательства российских банков в валюте также сократились за год на 4,6%. Однако до сих пор валютная составляющая в деятельности российских банков значительна: активы (преимущественно в долларах и евро) составляют (на 1 февраля текущего года) 309,5 млрд. долл. (примерно 22% всех активов), а обязательства – 310,9 млрд. долл. (примерно 12% всех обязательств).

Процесс дедолларизации банковской системы России следует резко ускорить. Кстати, с 29 марта 2019 года вступило в силу «золотое правило» Базеля-3 (международные стандарты для банков), которое позволяет учитывать золото в балансах кредитных организаций в размере 100% его рыночной цены (до этого было 50%). Фактически золото вернулось в мир денег. Оно не подвластно экономическим санкциям, поэтому для российских банков появился выход из ситуации, создаваемой DASKAA. Они могут проводить дедолларизацию, замещая валюты золотом.

Чтобы избежать риска блокировки операций банков через систему СВИФТ, Банк России ещё в 2014 году начал разработку альтернативной системы СПФС (Система передачи финансовых сообщений). В 2017 году Центробанк объявил, что СПФС запущена. По данным ЦБ, в системе СПФС в 2018 году участвовали около 500 пользователей, в том числе Федеральное казначейство и крупные государственные корпорации – «Газпром нефть», «Роснефть» и другие. Пока, правда, российские банки предпочитают систему СВИФТ, а СПФС рассматривают как «запасной аэродром» на случай блокировки СВИФТ. Полноценной альтернативой СВИФТ СФПС до сих пор не стала, иностранные партнёры к ней не подключались. Лишь недавно СПФС вышла за пределы Российской Федерации, были произведены первые подключения нерезидентов, но, учитывая, что закон DASKAA, скорее всего, будет принят до начала лета, процесс интернационализации СПФС следует резко ускорить. Иначе может остановиться внешняя торговля РФ (величина экспорта по отношению к ВВП в последние годы находилась в диапазоне 25-30%).

У DASKAA есть ещё один любопытный банковский аспект. В него заложены санкционные ограничения для ЦБ РФ. Центробанки в большинстве стран мира имеют статус «независимых институтов», что позволяет им иметь очень высокий иммунитет по отношению к санкционным мерам, а также защищает от судебных преследований. Исключения составляют центробанки Сирии, Ирана, Ливии, Северной Кореи; против них и применяются санкции Вашингтона. Во-первых, потому что они входят в систему органов государственной власти; во-вторых, потому что эти центробанки пытались полностью выйти из долларовой системы, что рассматривается как прямой вызов «хозяевам денег». Например, Центробанк Ливии в своё время по указанию М. Каддафи стал переключаться с доллара США на евро и готовил запуск новой международной валюты – золотого динара. В отношении упомянутых центробанков были приняты такие меры, как блокировка операций через систему СВИФТ (Центробанк Ирана) и заморозка зарубежных активов (валютных резервов, размещённых в иностранных банках).

В отношении заморозки международных активов Банка России в законе DASKAA ничего не говорится, но там появляется такая санкционная новация, как запрет на размещение долговых бумаг ЦБ на мировых финансовых рынках. Вообще, таких бумаг Банк России никогда не размещал, но авторы американского документа решили исключить подобную возможность в будущем.

Помимо этого, DASKAA запрещает Банку России получение краткосрочных валютный кредитов через операции своп. К таким операциям ЦБ РФ прибегал многократно. Одно из самых рекордных заимствований было зафиксировано в 2009 году, когда сумма долга по операциям своп достигла 11,9 млрд. долл. Ещё одно пиковое значение было зафиксировано в 2017 году; за III квартал 2017 года ЦБ ввёз в страну 8,9 млрд долл. через операции своп. С моей точки зрения, данный запрет становится серьёзным вызовом Центробанку России. Он выходит за рамки неписаных правил игры.

Желание некоторых американских законодателей поставить под жёсткий контроль Банк России проявляется даже в том, что на этапе подготовки DASKAA предлагалось запретить российскому Центробанку поддерживать находящиеся под санкциями коммерческие банки. Это безумие: заставить Центробанк России участвовать в санкциях Вашингтона против российских банков, присмотр за которыми является обязанностью Банка России! В последнем варианте закона данная мера отсутствует.

Так или иначе, США разрушили правила игры в банковском мире. Ничто не мешает им делать это и дальше. А значит, остаются возможными блокировка операций Банка России через систему СВИФТ и замораживание валютных резервов ЦБ РФ.

Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами и узнать, какие перемены нас ждут, помогут:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

============================================================================