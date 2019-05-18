Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 мая 2019

До войны сирийское общество было светским, и религиозные отправления не запрещались. Во время войны сирийцы сильно пострадали от зверств, совершённых джихадистами (ответственность за которые европейцы взваливают на Сирийскую Арабскую Республику), в результате, многие из них обратились к Богу. Число верующих возросло с 20% до 80%. Верные Риму христиане иммигрировали, а православные остались. Теперь большинство верующих – это мусульмане-сунниты. Удивительно, что многие имамы, забыв риторику ДАИШ и цели сопротивления, считают сторонников светского режима своими врагами.

Сначала это была просто идея, но Сирия доказала, что она была правильная. Благодаря ей, Сирия преодолела натиски самой мощной за всю историю Западной коалиции, как это было в эпоху вероломных войн Римской империи.

« Carthago delenda » (Карфаген должен быть разрушен) [2], – говорил Катон. «Башар должен уйти!» – продолжила Хиллари Клинтон.

Те, кто сегодня собирается уничтожить Сирию, знают, что сначала им нужно покончить с религиозной мозаикой. С этой целью они порочат религиозные меньшинства и поощряют определённые элементы и более многочисленные конфессии навязывать свой культ другим.

У Сирии долгая история мирного сосуществования разных религий. В III веке царица Зенобия, восставшая против тирании Римской Империи и возглавившая арабов Аравии, Египта и всего Леванта, сделала своей столицей Пальмиру [3]. Она не только способствовала развитию искусств, но и защищала все религиозные общины.

Во Франции в XVI веке шли кровопролитные войны между двумя ветвями христианской религии: католической и протестантской. И так продолжалось до тех пор, пока философ Монтень не предложил доброжелательные межличностные отношения, которые теперь позволяют нам всем жить в мире.

Сирийский проект, в том виде, в котором его предложил Хассан Туркмани, идёт ещё дальше. Дело не только в терпимости по отношению к тем, кто верит в того же Бога, что и мы, но чествует его иначе. Надо всем вместе молиться. Ежедневно голове Иоанна Крестителя в Большой мечети Омейядов поклоняются вместе евреи, христиане и мусульмане [4]. Эта мечеть единственное место, где мусульмане вместе с римским папой Иоанном Павлом II молились перед общими святынями.

В Европе после страданий, вызванных двумя мировыми войнами, священнослужители различных религий в своих проповедях провозглашали, что нужно почитать Бога и тогда на том свете воздастся [5]. Религиозная практика прогрессировала, но сердца людей охладели. Однако Бог не посылает своих пророков, чтобы нам угрожать. Через тридцать лет молодёжь, желая освободить себя от принуждений религии, отвергла саму идею религии. Секуляризм [6], как метод управления обществом с уважением наших различий, стал орудием против этих различий.

Не будем комментировать одну и ту же ошибку.

Роль религий не в том, чтобы навязать тот или иной образ жизни, как это делает ДАИШ, и не в том, чтобы терроризировать наше сознание, как это делали в прошлом европейцы.

А роль государства не в том, чтобы разрешать споры между теологами. И не в том, чтобы выбирать религии. Как и на Западе, политические партии в арабском мире почти не стареют, и с самого начала ПСНС [7] et БААС [8] стремились создать светское государство, которое в то же время гарантировало бы каждому свободу религиозного отправления. Таковой и стала Сирия.