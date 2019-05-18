России вернут голос в ПАСЕ
01:33. 18 мая 2019 Просмотров - 156 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
России вернут голос в ПАСЕ
Совет Европы готов вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее (ПАСЕ), которого Москва была лишена за незаконную аннексию Крыма в 2014 году. Это следует из заявления, принятого главами МИД 47 стран-членов СЕ на заседании Комитета министров Совета Европы в Хельсинки в пятницу, 17 мая. В документе, принятом подавляющим большинством голосов, говорится, что все страны-члены СЕ должны иметь право участвовать в работе Совета Европы и ПАСЕ на равноправной основе.
Против этого предложения голосовали представители Украины, Грузии, и трех республик Балтии. Армения и Россия воздержались.
Окончательное решение по данному вопросу должна принять Парламентская ассамблея Совета Европы.
Комитет министров высказался за то, чтобы предоставить России возможность в срочном порядке назначить делегацию для участия в пленарном заседании ПАСЕ в конце июня. На этом заседании будут приниматься весьма важные решения: будет избран новый генеральный секретарь Совета Европы, а также несколько судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Россияне по-прежнему смогут обращаться в ЕСПЧ
Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), комментируя принятое в Хельсинки решение, написал в своем микроблоге в Twitter: "Хорошо, что мы договорились о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее и в Совете Европы, особенно потому, что это сохраняет за миллионами россиян право обращаться в Европейский суд по правам человека".
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PS. Разумеется, это не означает, что Совет Европы и ПАСЕ признают принадлежность Крыма России. Просто ПАСЕ нужны российские деньги, ради которых ПАСЕ готова поступиться Украиной и принципами. У "европейских партнеров" есть цена и между принципами и деньгами они выберут деньги, что не лучшим образом говорит об их принципиальности.
Как не трудно заметить, все усилия Украины оказались бессильны перед лицом финансового интереса. С другой стороны, вопрос о том, а нужна ли России ПАСЕ за такие деньги и с такими "партнерами", по-прежнему актуальны. Принципиальностью там и не пахнет – это "платные партнеры", чья реальная субъектность минимальна. Цена европейской принципиальности оказалось равно размеру российского взноса. Получилось, не очень дорого, но как представляется, для европейцев даже эта сумма излишне большая.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4997596.html
интересно,преподнесут, как победу РФ,как уступку ,типа украину трамп прокинул.Главное ,Европе не хватает взноса РФ ,а Пушкому и команде командировочных .Но где принципы в верхушке чиновников,это нонсенс.Новость скучная.
Если выйдем из совета То расстрельную статью можно применять .Только ради этого чиновничья братия не покинет совет европы
Будем платить деньги за то, чтобы они нас тыкали.
Своё надо делать!