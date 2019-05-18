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«Никогда снова» vs «можем повторить»: главное, не перепутай!

03:30. 18 мая 2019 Просмотров - 128 Один комментарий Опубликовал:
«Никогда снова» vs «можем повторить»: главное, не перепутай! | Русская весна

Так что лучше — «никогда снова» или «можем повторить»? Казалось бы, все шансы на победу у «никогда снова».

Действительно, если кто-то (кроме уродов, дебилов и больных), кто за смерть и боль? Нет. Значит, позиция «за мир во всем мире» и «за все хорошее и против всего плохого» всегда будет предпочтительнее. И никто не осудит ее прекраснодушного адепта. В отличие от «можем повторить», от которого веет бахвальством и небольшим умом. 

Но тут есть одно большое и жирное НО — все это работает только в каком-то абстрактном контексте, для людей, проживших всю жизнь на необитаемом острове или в далекой-далекой галактике (хотя, по слухам, и там не все гладко). В остальных местах мироздания войны существуют столько же, сколько само человечество. И никто эту тенденцию побороть пока не смог.

В реальности всё обстоит не столь радужно. Лозунги — это просто лозунги. Они могут значить, что угодно, а могут и ничего не значить. Надо смотреть не на слова, а на дела.

Что означает «никогда снова»? «Never again!» (англ. «больше никогда!») — лозунг Лиги защиты евреев, выражающий решимость любой ценой предотвратить повторение Холокоста.

Заметим, что уже у самих своих истоков это движение подразумевает «решимость любой ценой». Но сейчас слоган превратился чуть ли не в официальный евролозунг. Его активно поддерживают и укры, и наши либерасты. Этот список не случаен — все перечисленные субъекты, мягко говоря, добра нам не желают.

Если заглянем дальше, то окажется, что почти вся Европа воевала с нами во Вторую мировую — а теперь они увещевают нас лозунгом «никогда снова». Современная Украина была создана как анти-Россия, как плацдарм НАТО (того же самого Запада) у наших границ — и нам теперь они заливают этот «нiколи знову» как императив. Про наших либерастов и говорить особо нечего: для них Россия и все мы — ошибка природы, чем скорее мы откинем тапки, тем лучше. Это мы посмотрели на дела никогда-сновщиков.

Теперь смотрим на может-повторщиков. Вторую мировую войну мы развязали? Вроде нет. Напротив, всячески хотели если не предотвратить, то оттянуть. То есть «можем повторить» касается не развязывания войны с многомиллионными жертвами, а ответа тем, кто вторгся с целью нас уничтожить. Логика элементарная, но многие ее упускают.

«Можем повторить» означает не «мы уже развязали одну войну — можем развязать и еще одну», а «вы напали на нас, мы за это надавали вам по заднице, нападете еще раз — результат будет тот же». 

Что же означает сегодня «никогда снова»? Да что угодно! Кто-то действительно вкладывает в лозунг смысл «мир-дружба-жвачка». А кто-то — «мы нападали на вас, нападаем и будем нападать, но вы не посмеете нам ответить, потому что: вы на это не имеете права, мы боимся вашего удара возмездия, да кто вы вообще такие, вас вообще надо ликвидировать, миру от этого станет только лучше и т. д». (выбрать нужное). И благо бы речи о мире мы слышали от действительно людей, никого пальцем не тронувших, тут еще можно было бы поверить.

Но слышать это от тех, кто развязал ту войну, стоившую нам миллионы жизней, а кроме нее, еще кучу войн уже в наше время (Югославия, Ирак, Сирия, Ливия и многое другое), и продолжать прекраснодушно верить в то, что эти люди действительно хотят мира всем, а не только себе… Это по меньшей мере глупо. И очень хорошо, что наши предки в 41-м году, после нападения Гитлера на СССР, не очень-то про «никогда снова» распространялись. Победили и выжили. 

На эту тему в Библии опять-таки всё написано.

«И врачуют рану дочери народа Моего легкомысленно, говоря: „мир, мир!”, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют. За то падут они между падшими», — пророк Иеремия. То есть если кто-то думает, что можно проповедовать мир, совершенно не имея его в виду, безнаказанно, то он ошибается. Если граждане, замеченные в людоедских взглядах, начинают голосить «никогда снова» — читай «скоро бросаться начнут» или просто боятся справедливого возмездия. 

Так что, как говорится, «не мир пришел Я принести, но меч». Никому не возбраняется жить в ожидании царствия божьего и вечного мира на земле.

Но умные люди говорят, что здесь его нет, зато есть успешно рядящиеся в его одежды зло и порок. Которым всегда надо давать решительный отпор. Мир и счастье возможны только внутри нас — и они никак не противоречат необходимости оказания такого отпора. Даже напротив — способствуют этому.

Поэтому я абстрактно не отрицаю «никогда снова». Но сам душой и телом с теми, кто «может повторить». Хотя бы даже ради тех, кто чистосердечно «никогда снова». Единство и борьба противоположностей, аднака.

Грош цена мирным проповедям волков перед ягнятами. А нам надо просто не быть баранами. Даже на бойне.

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Вук Задунайский

Источник: https://rusvesna.su/news/1558083731

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 434 274
    xazzar berlazzar 18 мая 2019 в 9:58

    если представить что я президент россии и в это время европа напала на страну, то вот просто-напросто открываю ядерный чемоданчик, нажимаю на кнопочку и через полчаса над рейхстагом развевается не красный флаг ,а ядерный гриб. пусть не так эпично как с флагом, но зато куда эффективнее. а через час европа замолчит навсегда. просто как бы к чему вот эти измышлизмы в статье ,когда всё решается намного проще

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