Неизвестное лицо белогвардейцев

Конечно, для нее это стало не просто ударом, а самой настоящей катастрофой, за которой последовала кровопролитная Гражданская война 1918-1920 годов. Оставить без сопротивления давно облюбованную колонию, именуемую Россией, эти господа не желали.

1917 год – эпохальная дата отечественной истории, о которой сказано, казалось бы почти все . Но интересно взглянуть на нее с точки зрения того, чего ранее делалось недостаточно – а именно украинства. Крушение империи привело к устранению прежней правящей прослойки, а также разгрому церкви, являвшейся ее опорой. Часть элиты вынуждена удалиться в эмиграцию, а некоторые из оставшихся в Советской России до начала 1930-х годов ютились на второстепенных ролях в новых органах власти. Так или иначе, крах царизма знаменовал конец украинско-польского засилья в верхах. От этого выиграли все те многочисленные народы, на эксплуатации которых в течение двух с лишним веков паразитировала романовская элита.



Если посмотреть, кто пытался задушить молодую советскую республику в зародыше, то украинско-польско-немецкий оскал поверженных хозяев отчетливо проясниться. Они с остервенением бросились выправлять положение. А потому нужно вспомнить лидеров белого движения, которое, как нас уверяли и уверяют, вобрало в себя «лучших сынов родины», истинных патриотов России.

Начнем с культовых фигур типа А.В. Колчака, чьи предки по отцу из помещиков Херсонской губернии, в 1843 году получившее потомственное дворянство.



Отец будущего «Верховного правителя» служил по Морскому ведомству, мать происходила из купеческой семьи, ее родитель был гласным Одесской городской думы. Женат Колчак на дворянке С. Каменской из Подольской губернии; полноценная украинская семья.



Еще один спаситель России – П.Н. Врангель, ведущий свой род от дома Тольсбург-Эллистфер. Женой бравого генерала стала фрейлина Высочайшего двора О. Иваненко; их родовые гнезда находились на Украине.

Пройдемся по верхушке командования белых армий: Н.Н. Юденич – из малороссийских дворян Минской губернии; немецкие предки Е.К. Миллера (командующего в Гражданскую Северным фронтом) обосновались в Витебской губернии; генерал А.Г. Шкуро – потомок запорожских казаков.



Известный кавалерист К.К. Мамантов – из богатой семьи Донской области. Из дворян Могилевской губернии генерал В.И. Гурко, его коллега А.С. Лукомский – из полтавских помещиков, также как и популярный у белых М.Г. Дроздовский. В.О. Каппель происходит из дворянского рода Ковенской губернии: по матери он – Постольский, а женой его была некая Стрельман. Как говорится, полный комплект.

Интересно, что верхи белых армий включали в себя и генералов не дворянского, а иногда и самого простого происхождения. Только вот и здесь никак не получается избежать нашей любимой темы. Так, А.И. Деникин – сын рекрута из Самарской губернии, служившего в Царстве Польском.



Там родился будущий знаменитый полководец, чей матерью была Е. Вржесинская. Ее отпрыск говорить по-польски начал раньше, чем по-русски, захаживая в костел не реже, чем в православную церковь. Кстати, в Польше до сего дня процветает культ Деникина, о нем издаются книги, чтится его память.

Командующий М.В. Алексеев также родился в семье солдата из под Вязьмы, однако спутница жизни у него опять-таки из хорошо знакомой серии – А. Пироцкая. Так же как и у генерала Н.В. Рузского, женившегося на З. Боржезовской и окутанного понятной жизненной атмосферой.



На этом фоне выделяется Лавр Корнилов, родившийся в Казахстане, что заметно по его виду. Наверное, неслучайно этот генерал всегда был чем-то вроде «белой вороны» в царском генералитете, так и не принявшем этого «выскочку». Вспомним и других активных персонажей белого движения, например, С. Войцеховского, Э. Гиацинтова, П. Шатилова, А. Кутепова, С. Маркова, М. Жебрака-Русаковича и др.



Наличие русских фамилий опять-таки не должно сбивать с толку: все они находились в элите, куда вошли, лишь приняв определенные правила игры. Именно это обеспечивало их благополучие. Так, по подсчетам специалистов: почти каждый второй военнослужащий врангелевской армии был украинцем, чем выше по командным этажам, тем их процент становится больше.

Не сложно заметить, откуда черпало силу белое движение. Его истоки находились на Юго-западе: там была историческая родина большинства его предводителей, там – родина государственно-религиозных конструкций, за которые они держались.



Тем более, интересно, что формирование боровшейся против них Советской армии, как установлено специалистами, произошло в Поволжье.



Именно восточный фронт стал горнилом, где выковывалась РККА, создавались ее первые регулярные части, начали боевой путь и проявили себя качестве полководцев (большинство) руководителей Красной армии.

А.В. Пыжиков



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