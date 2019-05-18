Не факт! Выпуск №145

В ночь на 20 мая 1474 года в Кремле внезапно рухнул почти достроенный Успенский собор, который князь Иван III намеревался сделать символом своей будущей державы. Русские каменщики не смогли завершить начатое: за 200 лет ордынского ига навыки монументального строительства оказались утрачены. Тогда великий князь отправил своего посла за архитектором в Италию. На родине нанятый специалист Аристотель Фиораванти был известен в основном как инженер. Прибыв в Москву и выяснив, что заказчик хочет воспроизвести увеличенную копию Владимирского Успенского собора, итальянец понял, что это практически невыполнимая задача. Программа «НЕ ФАКТ!» и ее ведущий Арарат Кещян побывают в Московском Кремле и во Владимире и выяснят, каким образом был построен собор, ставший эталоном русской церковной архитектуры и символом политической и духовной мощи независимого Русского государства.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-zUnni5sJRI