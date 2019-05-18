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Не факт! Выпуск №145

14:12. 18 мая 2019 Просмотров - 145 4 коммент. Опубликовал:

В ночь на 20 мая 1474 года в Кремле внезапно рухнул почти достроенный Успенский собор, который князь Иван III намеревался сделать символом своей будущей державы. Русские каменщики не смогли завершить начатое: за 200 лет ордынского ига навыки монументального строительства оказались утрачены. Тогда великий князь отправил своего посла за архитектором в Италию. На родине нанятый специалист Аристотель Фиораванти был известен в основном как инженер. Прибыв в Москву и выяснив, что заказчик хочет воспроизвести увеличенную копию Владимирского Успенского собора, итальянец понял, что это практически невыполнимая задача. Программа «НЕ ФАКТ!» и ее ведущий Арарат Кещян побывают в Московском Кремле и во Владимире и выяснят, каким образом был построен собор, ставший эталоном русской церковной архитектуры и символом политической и духовной мощи независимого Русского государства.

Подробности на https://tvzvezda.ru

#Кремль #УспенскийСобор #Архитектура

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-zUnni5sJRI

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 1883 365
    ХОХОЛ 18 мая 2019 в 14:20

    за 200 лет ордынского ига навыки монументального строительства оказались утрачены
    ——
    Ага именно в зто время посторено 90% всех монастырей и соборов ))
    Арарат Кещян зажигает не хуже Галустяна ))

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    1
    • 7212 1966
      krikunolegХОХОЛ 18 мая 2019 в 15:09

      Таких же монументальных как Успенский?
      Речь идет о БОЛЬШИХ постройках, типа Софийского собора в Константинополе. Его соорудили греки – самая большая проблема купол(!) – больше нигде подобного не строили – технологии строительства подобных куполов были утрачены. А меньше, да строили. Хотя на время ордынского нашествия строительства прекратились (см. ниже).
      ——————–
      “Ага именно в зто время посторено 90% всех монастырей и соборов ))” – ну да, княжества разграблены, народ частью побит, частью в плену – только строить, да…;))

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      • 1883 365
        ХОХОЛkrikunoleg 18 мая 2019 в 15:50

        У Вас нормально с головой?
        Просто смотрите даты постройки основных церквей и монастырей Москвы.
        И откроется Вам……
        Если не безнадёжны ))
        Разграблены…..поржал ))
        Орда и создала МОНАСТЫРИ как в это-же время Ордена тамплиеров или меченосцев в Европе.
        И Орда была ХРИСТИАНСКОЙ
        Смотрите “жёлтыё поход”
        ))))

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        • 7212 1966
          krikunolegХОХОЛ 18 мая 2019 в 16:12

          Я вам не даром написал о куполе Св. Софии. Говоря об утере навыков речь шла именно об этом. А “мелкие” храмы строились. Но в период нашествия строительство было остановлено по всей Руси – “С 1240-го года до середины 14 века – в это время отмечается существенный упадок всех областей культуры” – и строительства в том числе – строить было некому – земли обезлюдели.
          ———————–
          “Разграблены…..поржал ))” – над Рязанским, Смоленским, Глицко-Волынским, Владимиро-Суздальским (да много их не считая городов) княжествами поржали? Интересно…
          ———————–
          “И Орда была ХРИСТИАНСКОЙ” – да-да, конечно слыхали “татаро-монголов не было, это все выдумки”. Почитайте европейские хроники этих лет. А, забыл – европейцам было указано историю переписать как и в России. Петр 1 повелел своим и чужим… Китайцы тоже переписали. Марко Поло вообще не было. Выдуманный персонаж…;))

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