Не факт! Выпуск №145
В ночь на 20 мая 1474 года в Кремле внезапно рухнул почти достроенный Успенский собор, который князь Иван III намеревался сделать символом своей будущей державы. Русские каменщики не смогли завершить начатое: за 200 лет ордынского ига навыки монументального строительства оказались утрачены. Тогда великий князь отправил своего посла за архитектором в Италию. На родине нанятый специалист Аристотель Фиораванти был известен в основном как инженер. Прибыв в Москву и выяснив, что заказчик хочет воспроизвести увеличенную копию Владимирского Успенского собора, итальянец понял, что это практически невыполнимая задача. Программа «НЕ ФАКТ!» и ее ведущий Арарат Кещян побывают в Московском Кремле и во Владимире и выяснят, каким образом был построен собор, ставший эталоном русской церковной архитектуры и символом политической и духовной мощи независимого Русского государства.
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#Кремль #УспенскийСобор #Архитектура
за 200 лет ордынского ига навыки монументального строительства оказались утрачены
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Ага именно в зто время посторено 90% всех монастырей и соборов ))
Арарат Кещян зажигает не хуже Галустяна ))
Таких же монументальных как Успенский?
Речь идет о БОЛЬШИХ постройках, типа Софийского собора в Константинополе. Его соорудили греки – самая большая проблема купол(!) – больше нигде подобного не строили – технологии строительства подобных куполов были утрачены. А меньше, да строили. Хотя на время ордынского нашествия строительства прекратились (см. ниже).
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“Ага именно в зто время посторено 90% всех монастырей и соборов ))” – ну да, княжества разграблены, народ частью побит, частью в плену – только строить, да…;))
У Вас нормально с головой?
Просто смотрите даты постройки основных церквей и монастырей Москвы.
И откроется Вам……
Если не безнадёжны ))
Разграблены…..поржал ))
Орда и создала МОНАСТЫРИ как в это-же время Ордена тамплиеров или меченосцев в Европе.
И Орда была ХРИСТИАНСКОЙ
Смотрите “жёлтыё поход”
))))
Я вам не даром написал о куполе Св. Софии. Говоря об утере навыков речь шла именно об этом. А “мелкие” храмы строились. Но в период нашествия строительство было остановлено по всей Руси – “С 1240-го года до середины 14 века – в это время отмечается существенный упадок всех областей культуры” – и строительства в том числе – строить было некому – земли обезлюдели.
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“Разграблены…..поржал ))” – над Рязанским, Смоленским, Глицко-Волынским, Владимиро-Суздальским (да много их не считая городов) княжествами поржали? Интересно…
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“И Орда была ХРИСТИАНСКОЙ” – да-да, конечно слыхали “татаро-монголов не было, это все выдумки”. Почитайте европейские хроники этих лет. А, забыл – европейцам было указано историю переписать как и в России. Петр 1 повелел своим и чужим… Китайцы тоже переписали. Марко Поло вообще не было. Выдуманный персонаж…;))