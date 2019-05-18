Для тех, кто в танке. Константин Сёмин. Агитпроп 18.05.2019
Парад 9-го мая вновь продемонстрировал всем крепость брони и быстроту танков. В общей праздничной симфонии вряд ли кто-то мог различить диссонансные ноты.
Наверное, не стоило бы отвлекаться. Под министром обороны новейший кабриолет почти отечественного производства. Путина на переговоры с американским госсекретарем сопровождают шесть свежих Су-57, а Объединеную Авиастроительную корпорацию после крушения Суперджета поддержат новыми заказами и новым руководителем. Нет, не совсем новым.
Какая разница. Всё в надежных руках и эти руки друг друга моют.
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