Сводки от ополчения Новороссии 17 мая 2019
- 10:02 ВФУ обстреляли Васильевскую насосную станцию.
- 03:30 Жителю ЛНР вынесли суровый приговор за шпионаж в пользу украинских карателей.
- Вчера 23:56 В ДНР задержали «оборотней в погонах» (ВИДЕО).
- Вчера 21:04 «Опять самолёт ВСУ сбили?!» — На Донбассе ликвидирован военный из бригады тактической авиации (ФОТО).
ВФУ обстреляли Васильевскую насосную станцию
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Жителю ЛНР вынесли суровый приговор за шпионаж в пользу украинских карателей
Верховный Суд Луганской Народной Республики признал жителя Алчевска Виталия Буянова виновным в совершении государственной измены и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
«В рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделом МГБ, установлено, что Буянов вступил в преступный сговор с представителями карательных батальонов «Донбасс» и «Азов», направленный на причинение вреда суверенитету и территориальной целостности, обороноспособности и информационной безопасности Луганской Народной Республики», — отметили в ведомстве.
По заданию украинских карателей он занимался сбором и передачей противнику данных о радиочастотах подразделений Народной Милиции ЛНР и сведений военного характера, разглашение которых могло привести к потере личного состава, вооружения и военной техники.
Сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством Республики и грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Согласно примечанию ст.335 УК ЛНР («Государственная измена») и ст.336 УК ЛНР («Шпионаж»), своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству является основанием для освобождения от уголовной ответственности.
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В ДНР задержали «оборотней в погонах» (ВИДЕО)
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью МВД ДНР пресекли деятельность организованной преступной группы из 12 человек, шестеро из которых являлись сотрудниками полиции.
Об этом «Русской Весне» сообщили в центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики.
ОПГ занималась хищениями дизельного топлива, выделяемого локомотивному депо ГП «Донецкая железная дорога» для заправки тепловозов предприятия.
«В соответствии с разработанной схемой руководитель отдела ГП «Донецкая железная дорога» выделял для депо дизельное топливо. Информацию передавал участникам ОПГ, которые определяли дату хищения топлива, организовывали бензовозы для вывоза похищенного в места сбыта. В назначенное время бензовозы прибывали в депо, где их наполняли дизельным топливом, выделенным для заправки тепловозов.
Процесс хищения контролировали сотрудники полиции, которые входили в состав преступной группы.
Они же обеспечивали беспрепятственное пересечение бензовозами блокпостов. Часть дизельного топлива, предназначенного для хищения, направлялось по путям ж/д сообщения в другое локомотивное депо, из которого также вывозилось бензовозами. Объем похищенного составлял около 100 тонн ежемесячно. Преступная деятельность осуществлялась на протяжении 2 лет. Сотрудники УБОП собрали материалы, изобличающие злоумышленников, и привлекли их к ответственности», — отметили в ведомстве..
Все участники организованной преступной группы задержаны. В ходе проведения 18 обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства. Фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста.
Действия членов ОПГ квалифицируются в порядке ч. 4 ст. 172 УК ДНР (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
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«Опять самолёт ВСУ сбили?!» — На Донбассе ликвидирован военный из бригады тактической авиации (ФОТО)
На Донбассе был ликвидирован один украинский каратель, еще один получил ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Операции оккупационных сил.
В 8-м отдельном горно-пехотном батальоне рассказали, что убитым оказался Василий Джус — военнослужащий 114-й Ивано-Франковской бригады тактической авиации ВС Украины.
«Опять самолёт ВСУ сбили?!» — задаются вопросом пользователи соцсетей.
Уточняется, что уничтоженный был уроженцем Ивано-Франковской области Западной Украины, на войну против народа Донбасса он ушёл год назад и в июне должен был возвращаться домой.
По предварительным данным, он мог погибнуть во время контрбатарейного огня по позициям ВСУ, с которых открывали артиллерийский огонь по населенным пунктам ЛДНР.
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