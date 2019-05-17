Сводки от ополчения Новороссии 17 мая 2019

Верховный Суд Луганской Народной Республики признал жителя Алчевска Виталия Буянова виновным в совершении государственной измены и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

«В рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделом МГБ, установлено, что Буянов вступил в преступный сговор с представителями карательных батальонов «Донбасс» и «Азов», направленный на причинение вреда суверенитету и территориальной целостности, обороноспособности и информационной безопасности Луганской Народной Республики», — отметили в ведомстве.

По заданию украинских карателей он занимался сбором и передачей противнику данных о радиочастотах подразделений Народной Милиции ЛНР и сведений военного характера, разглашение которых могло привести к потере личного состава, вооружения и военной техники.

Сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством Республики и грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно примечанию ст.335 УК ЛНР («Государственная измена») и ст.336 УК ЛНР («Шпионаж»), своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

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