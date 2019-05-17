«Сталин и Гитлер Вторую мировую развязали!». Это ложь!

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Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет.



И это короткий ответ тем, кто говорит: «Сталин вместе с Гитлером начал Вторую Мировую войну!». И для зрителей, которые хотят немного поближе ознакомиться с данной темой.

Так вот, такие фразы про союз Гитлера и Сталина вытекают из незнания истории и документа, который назывался «Пакт Молотова-Риббентропа». И конечно же слов «Разделили бедную Польшу!».



Чтобы было наглядно и коротко – пробежимся по хронологии. Там только по ней сразу станет всё понятно.



Обсудить видео можно здесь – https://youtu.be/jA0_R3niph8



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jA0_R3niph8