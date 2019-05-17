«Сталин и Гитлер Вторую мировую развязали!». Это ложь!
Книга – http://cerber-news.ru/kniga.html
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Текстовая версия – http://cerber-news.ru/stalin-i-gitler…
Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет.
И это короткий ответ тем, кто говорит: «Сталин вместе с Гитлером начал Вторую Мировую войну!». И для зрителей, которые хотят немного поближе ознакомиться с данной темой.
Так вот, такие фразы про союз Гитлера и Сталина вытекают из незнания истории и документа, который назывался «Пакт Молотова-Риббентропа». И конечно же слов «Разделили бедную Польшу!».
Чтобы было наглядно и коротко – пробежимся по хронологии. Там только по ней сразу станет всё понятно.
Обсудить видео можно здесь – https://youtu.be/jA0_R3niph8
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