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«Сталин и Гитлер Вторую мировую развязали!». Это ложь!

08:54. 17 мая 2019 Просмотров - 178 Нет комментариев Опубликовал:

Книга – http://cerber-news.ru/kniga.html
Группа VK – https://vk.com/lcerberusl
Сайт – http://cerber-news.ru
Страница Цербера – https://vk.com/realcerberus
Текстовая версия – http://cerber-news.ru/stalin-i-gitler…

Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет.

И это короткий ответ тем, кто говорит: «Сталин вместе с Гитлером начал Вторую Мировую войну!». И для зрителей, которые хотят немного поближе ознакомиться с данной темой.
Так вот, такие фразы про союз Гитлера и Сталина вытекают из незнания истории и документа, который назывался «Пакт Молотова-Риббентропа». И конечно же слов «Разделили бедную Польшу!».

Чтобы было наглядно и коротко – пробежимся по хронологии. Там только по ней сразу станет всё понятно.

Обсудить видео можно здесь – https://youtu.be/jA0_R3niph8

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jA0_R3niph8

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