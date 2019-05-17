США не прекращает провокаций у берегов Крыма

Американцы продолжают поддерживать статус настороженности в акватории Черного моря. Перемещение американского флота в бассейне Черного моря, многие уже расценивают как обычное явление в этом регионе.

Объяснить это можно тем, что США всячески пытаются повлиять на ход развития политических событий на Украине, подталкивая их тем самым на различного рода провокационные действия с Россией. Основная проблема в том, что политическое руководство Украины далеко от того состояния, при котором можно было бы принимать самостоятельные решения, и быть независимым в выборе собственного пути развития. Ну а Вашингтону это на руку, вот он и поддерживает боевое настроение своим украинским марионеткам, путем периодического патрулирования своими военными средствами вблизи Крыма.

Недавний заход в воды Черного моря большого десантного корабля ВМС США Fort McHenry и разведывательные полеты вдоль черноморского побережья, силами беспилотников ВВС США, можно расценить не иначе, как провокационное поведение со стороны США.

Считаю, что таким способом США пытаются продемонстрировать статус неустрашимого вседозволенного стража порядка, и поэтому патрулируют все доступные уголки Земли, в том числе и Черное море.