Олег Соколов о походе Суворова в Италию, часть 3: Нови

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Хронометраж:

0:10 – Французская армия укрылась в Генуэзской Ривьере

4:21 – О работе в архивах

11:26 – Численность войск в Северной Италии

18:51 – Генералы французской армии

28:25 – О целях кампании

32:29 – Жубер принимает решение наступать

40:15 – Соотношение сил союзников и французов

50:18 – 14 августа Суворов проводит рекогносцировку

55:03 – Австрийцы атакуют левый фланг французской армии

1:00:13 – Русские войска атакуют Нови

1:13:23 – Общая атака

1:21:05 – Союзники захватили большую часть артиллерии левого фланга французов

1:25:04 – Потери в этом сражении

1:32:16 – По поводу преследования

1:35:36 – Сражение имело гигантский резонанс в Европе

1:40:21 – События в Швейцарии

1:45:21 – Англичане готовили некую операцию



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dyGGOKQJB84