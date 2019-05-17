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Олег Соколов о походе Суворова в Италию, часть 3: Нови

16:25. 17 мая 2019 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

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Хронометраж:
0:10 – Французская армия укрылась в Генуэзской Ривьере
4:21 – О работе в архивах
11:26 – Численность войск в Северной Италии
18:51 – Генералы французской армии
28:25 – О целях кампании
32:29 – Жубер принимает решение наступать
40:15 – Соотношение сил союзников и французов
50:18 – 14 августа Суворов проводит рекогносцировку
55:03 – Австрийцы атакуют левый фланг французской армии
1:00:13 – Русские войска атакуют Нови
1:13:23 – Общая атака
1:21:05 – Союзники захватили большую часть артиллерии левого фланга французов
1:25:04 – Потери в этом сражении
1:32:16 – По поводу преследования
1:35:36 – Сражение имело гигантский резонанс в Европе
1:40:21 – События в Швейцарии
1:45:21 – Англичане готовили некую операцию

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dyGGOKQJB84

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