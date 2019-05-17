о собаках, воeвавших наравне с людьми.

Несправeдливо было бы их забыть. Потому что собаки внесли огромный вклад в Победу.В Красной Армии служили 60 тысяч собaк. Вдумайтесь в эту цифру. Они были сaперами, подрывниками, связистами, санитарами и курьерами. В начале Великой Отечественной собаки уничтожaли вражеские танки — конечно, ценой своей жизни. Собaки для подрыва танков использовaлись до 1942 года.Собaки проложили 8000 километров телефонного провода, доставили в боeвой обстановке 200 000 документов, нашли 4 миллиона мин и фугасов. Собаки учaствовали в разминировании 300 больших городов. А еще спасли 700 000 раненых.В 1941 году, в Черкасской области, в районе Зеленая Брама, 150 собак приняли участие в рукопашной схватке с фашистами. Погранотряд под командованием майора Лопатина, прикрывая отступление частей Красной Армии, принял бой с фашистскими войсками. 500 пограничников и 150 служебных псов стояли против полка фашистов. Все они погибли — и люди, и собаки.И в СССР этого не забыли. Собак чествовали, как равных, на Параде Победы 24 июня 1945 года. Четвероногие солдаты шли по Красной Площади с колонной саперов. Все эти псы участвовали в боевых действиях, у них были огромные послужные списки.Главный кинолог СССР, командир отдельного 37-го батальона разминирования Александр Мазовер и его бойцы шли вслед за колонной саперов. Они единственные не чеканили шаг во время парада, и не отдавали честь людям на трибуне Мавзолея. В том числе Сталину. Кинологам это было разрешено — потому что на носилках они торжественно несли раненого бойца 14 штурмовой инженерно-саперной бригады — восточно-европейскую овчарку по кличке Джульбарс.Этот пес помогал разминировать местность на территории России, Украины, Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии. Он обладал уникальным чутьем. За время службы Джульбарс обнаружил 7468 мин и 150 снарядов. Он принимал участие в разминировании могилы Тараса Шевченко в Каневе, Владимирского собора в Киеве, дворцов над Дунаем, замков в Праге, соборов в Вене.За подвиги во время войны Джульбарс был награжден медалью «За боевые заслуги». Он стал единственной собакой, удостоенной боевой награды. В конце войны Джульбарс был ранен, и долго не мог встать на лапы. Поэтому на Параде Победы его несли на носилках, которые были сделаны из кителя Верховного главнокомандующего. Сталин предложил это сам, в знак уважения к подвигам Джульбарса.Потом пес все же оправился от ранений, и сыграл главную роль в фильме Александра Згуриди по роману Джека Лондона «Белый клык». Он прожил достойную жизнь, и сделал столько, сколько удается далеко не каждому человеку.Собаки — удивительные существа. Единственные животные, которые могут сражаться за людей до последнего, и отдать свою жизнь. Они — лучшие звери на свете.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/o_sobakakh_voevavshikh_naravne_s_ljudmi/2019-05-16-69305