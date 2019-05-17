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Мирные баллончики потом мирные коктейли Молотова. Онижедети

09:08. 17 мая 2019 Просмотров - 415 22 коммент. Опубликовал:

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Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8794999.html

Метки: екатеринбург, парк, протест, храм

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22 Комментария » Оставить комментарий


  • 7181 1971
    krikunoleg 17 мая 2019 в 9:29

    Бесы…

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    • 1847 365
      ХОХОЛkrikunoleg 17 мая 2019 в 9:37

      Деньги ))

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      • 7181 1971
        krikunolegХОХОЛ 17 мая 2019 в 9:41

        Для нормальных людей деньги не играют ни какой роли. Нужно быть внутренне готовы к подобному. А это уже беснование – фото в помощь, особенно последнее. Вы знаете почему они в крови? Они расцарапали себя для того что бы писать кровью – БЕСЫ и есть!

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        • 1847 365
          ХОХОЛkrikunoleg 17 мая 2019 в 9:57

          Наркотики.
          Е-бург город нариков.
          А Ройзман по слухам главный наркобарыга.
          Там всё не просто и храм и сквер просто повод.

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          • 7181 1971
            krikunolegХОХОЛ 17 мая 2019 в 10:50

            Да, писал об этом в других темах – четкая работа местного НКО под руководством некоего Рената, который финансируется консульством Британии и США в Ебурге.
            Храм и сквер похеру – главное протест, главное тупую молодежь вывести на улицу и с их помощью выполнять указания западных спецслужб.

            Кстати, на развал России госдеп выделил 70 миллиардов долларов – вот они, денежки, работают!

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          • 1847 365
            ХОХОЛkrikunoleg 17 мая 2019 в 10:55

            В данном случае сработают на выявление и возможно утилизацию скакуасов.
            Наркомайдан оружие обоострое.
            Может быть и ПОЛЕЗЕН.

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            1
          • 699 539
            Sergey64ХОХОЛ 17 мая 2019 в 11:01

            На живца ловят, как в том старом анекдоте:
            Советско-китайская граница. Голос из китайского окопа:
            - Эй, pусский, водки хочешь?
            Один солдат выскакивает из окопа и китаец укладывает его из винтовки…
            Чеpез некотоpое вpемя:
            - Эй, pусский, водки хочешь?
            Выскакивет один – та же истоpия.
            Русский пулеметчик:
            - Эй, китайцы, pису хотите?… Да куда же вы все лезете, заразы!!!

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          • 7181 1971
            krikunolegХОХОЛ 17 мая 2019 в 11:31

            Начали, наконец, забирать, а то вообще в первый день полиция ушла и нормальные, здравомыслящие люди вынуждены были сами защищать и храм и сквер, кстати, который бесота вытоптала аки кони…;))

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            1
          • 1847 365
            ХОХОЛkrikunoleg 17 мая 2019 в 11:53

            Зато всё это время камеры снимали что и как и КТО ….))
            Кому медаль кому педаль ))

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    • 4 0
      Ильяkrikunoleg 17 мая 2019 в 10:55

      Бесы храм строят

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  • 13147 11333
    Ирбис 17 мая 2019 в 9:50

    Вот хохлы уничтожившие майданом свою страну, потом хором побежали в Россию, куда после не дай бог в случае развала РФ побегут вот эти?

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  • 6847 2108
    nikolay 17 мая 2019 в 9:55

    Строительство храма в Екатеринбурге – это символ возвращения исторической правды. На этом месте стоял храм, разрушенный большевиками. Судя по репортажам, больше всего против строительства храма протестуют жидовствующие (Соловьёвы и т.д.)и проплаченные властями гусские. Это провокация, организованная левыми и либералами, направленная против Русских и Православия.
    Почему то не слышно воплей либералов о строительстве мусульманских храмов.

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    • 4 0
      Ильяnikolay 17 мая 2019 в 10:58

      Храм стоял на другом месте. А на месте сквера будет ЖК (3 многоэтажки, 24, 10 и 17 этажей, в связке между этими домами будет ТРК (на первых этажах), и жидовская православная церквушка (землю выбили через ЖПЦ).. Православие – гнилая еврейская пропаганда, принесённая из-за бугра в 988 году, забыли? Это не русская вера.

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      0
      • 1847 365
        ХОХОЛИлья 17 мая 2019 в 11:28

        Так и русские приехали вместе с Петей 1.
        До этого жили вятичи,кривичи,потом московиты.
        И что теперь?
        Откажись от нерусского интернета для начала ))

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        -1
      • 17 17
        AlexTarxИлья 17 мая 2019 в 11:33

        Илья. Предлагаю всё называть своими именами. В этой религии используются слова не русские.
        “Библия” – книга.
        “Евангелие” – благая весть.
        “Паралипоменон” – пропущенные (книги) и так далее.
        Посему назовём эту секту христианства (а может быть, павлианства) ОРТОДОКСАЛЬНОЙ.
        Именно так она называлась и называется ныне.

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  • 388 214
    Игорь 17 мая 2019 в 11:39

    Если говорить серьезно, сквер, храм тут ни причем. Не удивлюсь если через неделю туда подтянутся сибиряки, вместе с уральцами. За все сразу за сквер, за храм, за пенсионную реформу, за папу и за маму. Получает чиновник или коп деньги должен их героически отработать не щадя живота своего за административную веру и денежное довольствие.

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  • 614 160
    LIBERMAN 17 мая 2019 в 12:21

    Почитал комментарии и пришел к выводу как все запущено со знаниями соционики у людей. Храм, сквер – это дело десятое, главное столкновение Идей, люди еще думают, что государство их социально защищает, а попы своими действиями и власть на месте разжигает конфликт. Так где у РПЦ идея Соборности, христианской терпимости, прощения и понимания, ан нет. Капитализм Идея по первому приоритету и будет конфликт, он неизбежен, а вот социальная справедливость возможна при смене Идейного приоритета… Вывод 7-мильными шагами идет подготовка к смене приоритета!

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  • 83 79
    moiseev1977 17 мая 2019 в 12:23

    С 90-х число церквей увеличилось в 5 раз, а школ уменьшилось в 1,5 раза. Хватит…

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    2
  • 8342 6398
    Павел 17 мая 2019 в 13:18

    На месте власти я бы подослал в ряды протестующих и скакунов, и кликуш-юродивых.
    Нормальным протестующим каждого из них нужно отлавливать и “допрашивать” в соседней подворотне: много интересного тогда узнается.

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