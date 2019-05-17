Мирные баллончики потом мирные коктейли Молотова. Онижедети

...репрессий против журналистов, мирных жителей и политических оппонентов...и мирных жителей только потому, что журналисты — российские, а мирные жители...также радикалы применяли газовые баллончики. «Двоим брызнули в ...глаза из газовых баллончиков, еще один получил...
...Энтони Болонья обработал из перцового баллончика группу безоружных молодых девушек,...ініціатив – Дзвін», объединение «За мирный протест», объединение «Зарваницька ініціатива», ...проблемы индии дорогого стоит, потому что полностью опровергает досужие ...
...трафареты «экстремистского содержания» и баллончик с краской! По словам... свобод всех граждан, потому как это ущемление всего... уголовное преследование за мирный протест или выражение ... Ильдар Дадин? Очевидно, мирные протестующие не представляют общественной...
...тот момент меня также забрызгали баллончиком, и я переживал, что... каких-либо мер по мирному решению конфликта в Донбассе,...записываться в славаукраинцы, но потом решил открыть карту и ...как "превышение служебных полномочий", потому что по долгу службы ...
...до 60 тыс. человек. Потому что нужно иметь в ...которые сопротивлялись киевской хунте абсолютно мирными, ненасильственными методами с помощью...сети, ребята ночью писали баллончиками на стенах домов Новой ...Не погиб 2 мая только потому, что уехал на праздники...
... более 40 надгробий и написавших баллончиками с краской расистские оскорбления и... чем спасать темнокожего человека. «Это потому что одна собака — намного важнее..., повлекли многочисленные человеческие жертвы среди мирного населения. В тюрьме в заливе...
Если пролить настоящий свет на самые обыкновенные, общеизвестные и всем привычные вещи, они могут предстать как величайшие чудеса мира и из них можно извлечь удивительнейшие примеры, в особенности касательно дел человеческих.
Бесы…
Деньги ))
Для нормальных людей деньги не играют ни какой роли. Нужно быть внутренне готовы к подобному. А это уже беснование – фото в помощь, особенно последнее. Вы знаете почему они в крови? Они расцарапали себя для того что бы писать кровью – БЕСЫ и есть!
Наркотики.
Е-бург город нариков.
А Ройзман по слухам главный наркобарыга.
Там всё не просто и храм и сквер просто повод.
Да, писал об этом в других темах – четкая работа местного НКО под руководством некоего Рената, который финансируется консульством Британии и США в Ебурге.
Храм и сквер похеру – главное протест, главное тупую молодежь вывести на улицу и с их помощью выполнять указания западных спецслужб.
Кстати, на развал России госдеп выделил 70 миллиардов долларов – вот они, денежки, работают!
В данном случае сработают на выявление и возможно утилизацию скакуасов.
Наркомайдан оружие обоострое.
Может быть и ПОЛЕЗЕН.
На живца ловят, как в том старом анекдоте:
Советско-китайская граница. Голос из китайского окопа:
- Эй, pусский, водки хочешь?
Один солдат выскакивает из окопа и китаец укладывает его из винтовки…
Чеpез некотоpое вpемя:
- Эй, pусский, водки хочешь?
Выскакивет один – та же истоpия.
Русский пулеметчик:
- Эй, китайцы, pису хотите?… Да куда же вы все лезете, заразы!!!
Начали, наконец, забирать, а то вообще в первый день полиция ушла и нормальные, здравомыслящие люди вынуждены были сами защищать и храм и сквер, кстати, который бесота вытоптала аки кони…;))
Зато всё это время камеры снимали что и как и КТО ….))
Кому медаль кому педаль ))
Бесы храм строят
А ангелы продают детям ангельскую пыль.
Ведущую в рай и кайф.
Достаточно взглянуть на “протестующих” и их поступки…;))
Да еще приняв во внимание их тупость – под кого пляшут и скачут, то… вопросив немае…;)
Вот хохлы уничтожившие майданом свою страну, потом хором побежали в Россию, куда после не дай бог в случае развала РФ побегут вот эти?
Строительство храма в Екатеринбурге – это символ возвращения исторической правды. На этом месте стоял храм, разрушенный большевиками. Судя по репортажам, больше всего против строительства храма протестуют жидовствующие (Соловьёвы и т.д.)и проплаченные властями гусские. Это провокация, организованная левыми и либералами, направленная против Русских и Православия.
Почему то не слышно воплей либералов о строительстве мусульманских храмов.
Храм стоял на другом месте. А на месте сквера будет ЖК (3 многоэтажки, 24, 10 и 17 этажей, в связке между этими домами будет ТРК (на первых этажах), и жидовская православная церквушка (землю выбили через ЖПЦ).. Православие – гнилая еврейская пропаганда, принесённая из-за бугра в 988 году, забыли? Это не русская вера.
Так и русские приехали вместе с Петей 1.
До этого жили вятичи,кривичи,потом московиты.
И что теперь?
Откажись от нерусского интернета для начала ))
Илья. Предлагаю всё называть своими именами. В этой религии используются слова не русские.
“Библия” – книга.
“Евангелие” – благая весть.
“Паралипоменон” – пропущенные (книги) и так далее.
Посему назовём эту секту христианства (а может быть, павлианства) ОРТОДОКСАЛЬНОЙ.
Именно так она называлась и называется ныне.
Если говорить серьезно, сквер, храм тут ни причем. Не удивлюсь если через неделю туда подтянутся сибиряки, вместе с уральцами. За все сразу за сквер, за храм, за пенсионную реформу, за папу и за маму. Получает чиновник или коп деньги должен их героически отработать не щадя живота своего за административную веру и денежное довольствие.
Ага.
Грузины с хохлами будут приворяться сибиряками?
Хорошая идея ))
Почитал комментарии и пришел к выводу как все запущено со знаниями соционики у людей. Храм, сквер – это дело десятое, главное столкновение Идей, люди еще думают, что государство их социально защищает, а попы своими действиями и власть на месте разжигает конфликт. Так где у РПЦ идея Соборности, христианской терпимости, прощения и понимания, ан нет. Капитализм Идея по первому приоритету и будет конфликт, он неизбежен, а вот социальная справедливость возможна при смене Идейного приоритета… Вывод 7-мильными шагами идет подготовка к смене приоритета!
С 90-х число церквей увеличилось в 5 раз, а школ уменьшилось в 1,5 раза. Хватит…
На месте власти я бы подослал в ряды протестующих и скакунов, и кликуш-юродивых.
Нормальным протестующим каждого из них нужно отлавливать и “допрашивать” в соседней подворотне: много интересного тогда узнается.