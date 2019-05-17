“Лица труда” в Севастополе

Главный победитель (Ростов-на-Дону)

В среду, 22 мая в 11:00 в Севастопольском центре культуры и искусств состоится открытие фотовыставки «Лица труда», организованной «Комсомольской правдой» и «Партией Дела».

В экспозиции представлены более 50 портретов людей труда, представителей самых разных рабочих и инженерных профессий.

Одним из победителей фотоконкурса стал фотограф из Севастополя Юрий Кондратьев, он будет награжден за портрет знаменитого винодела Крыма Алексея Акчурина.

По словам лидера «Партии Дела» Константина Бабкина: «Оздоровление российской экономики без возрождения реального сектора невозможно. Стране срочно требуются прорывы практически во всех областях. Нам нужны квалифицированные специалисты, творческие люди. И только возрождение уважения к человеку рабочей профессии вытащит из топей наш поезд под названием «Россия».

С февраля по апрель на сайте «Комсомольской правды» прошел фотоконкурс «Лица труда», читатели прислали более тысячи фотографий из всех регионов России. Жюри выбрало 5 лучших кадров, авторы которых получат ценные призы, а 50 фотографий отобрали для одноименной фотовыставки.

Фотовыставку планируется экспонировать в нескольких городах России, а старт будет дан в Севастополе.

Фотовыставка «Лица труда» продлится с 22 по 31 мая в Севастопольском центре культуры и искусств по адресу ул. Ленина, д.25.

Церемония открытия фотовыставки в 11:00, в среду 22 мая.

В церемонии открытия примут участие представитель департамента общественных коммуникаций Севастополя, представитель главного управления культуры города, председатель федерального совета «Партии Дела» Константин Бабкин, главный редактор «Комсомольская правда-Крым» Алексей Перхулин, секретарь федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин, председатель крымского отделения «Партии Дела» Игорь Берсенев, фотограф Юрий Кондратьев и дургие участники конкурса.

Источник: http://voicesevas.ru/news/44669-lica-truda-v-sevastopole.html