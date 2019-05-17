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Ленинград и окрестности 1930-х годов

13:54. 17 мая 2019 Просмотров - 203 Нет комментариев Опубликовал:



1930-е. Дом отдыха в Детском Селе б. Александровский дворец на сн. Уголок для работы в одной из женских спален Дома Отдыха


1930-е. Дети за уроком рисования


1930-е. Лагерь фабрики Скороход на ст. Сиверская, Пионеры играют в волейбол


1930-е. Лесной проспект


1930-е. Новые дома на Воинова


1930-е. Отдых ребят Володарского района в Лисьем Носу На снимке Вера Войтова рассказывает ребятам Мистер Твистер Маршака


1930-е. Первомайская ночная санатория туберкулёзного диспансера Ленинградского района [Песочная наб., 10]


1930-е. Пионеры в лагере


1934. Деточаг военно политической академии, фотографировал Биркенблит, Ленинград


1934. Часы окраинам. В старой Деревне около завода Рыкова установлены часы. 3 Апреля


1935. Социалистическому городу Ленинграду образцовый пригород. В пригороде Урицк начался ремонт мостовых на снимке перспектива Урицкой улицы 14 июля


1935. Так выглядит уголок окраины у Московских ворот Города Ленина. Фото Зиберт Мицкевич, 16 июня


1935. Угол Вяземской и Песочной ул. на площади в 1950 кв. метров идет строительство огромного пятиэтажного дома на 110 квартир для рабочих и служащих электромеханических предприятий





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Источник: https://humus.livejournal.com/6630671.html

Метки: история, Ленинград, Россия, фото

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