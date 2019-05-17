Ленинград и окрестности 1930-х годов
13:54. 17 мая 2019 Просмотров - 203 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1930-е. Дом отдыха в Детском Селе б. Александровский дворец на сн. Уголок для работы в одной из женских спален Дома Отдыха
1930-е. Дети за уроком рисования
1930-е. Лагерь фабрики Скороход на ст. Сиверская, Пионеры играют в волейбол
1930-е. Лесной проспект
1930-е. Новые дома на Воинова
1930-е. Отдых ребят Володарского района в Лисьем Носу На снимке Вера Войтова рассказывает ребятам Мистер Твистер Маршака
1930-е. Первомайская ночная санатория туберкулёзного диспансера Ленинградского района [Песочная наб., 10]
1930-е. Пионеры в лагере
1934. Деточаг военно политической академии, фотографировал Биркенблит, Ленинград
1934. Часы окраинам. В старой Деревне около завода Рыкова установлены часы. 3 Апреля
1935. Социалистическому городу Ленинграду образцовый пригород. В пригороде Урицк начался ремонт мостовых на снимке перспектива Урицкой улицы 14 июля
1935. Так выглядит уголок окраины у Московских ворот Города Ленина. Фото Зиберт Мицкевич, 16 июня
1935. Угол Вяземской и Песочной ул. на площади в 1950 кв. метров идет строительство огромного пятиэтажного дома на 110 квартир для рабочих и служащих электромеханических предприятий
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