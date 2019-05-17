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Как пропали сотни миллиардов: АСВ раскрыло схему вывода денег из «Югры»

20:44. 17 мая 2019 Просмотров - 138 Один комментарий Опубликовал:
Как пропали сотни миллиардов: АСВ раскрыло схему вывода денег из «Югры» | Русская весна

В банке «Югра» была организована самая масштабная и качественная схема по выводу активов.

К такому выводу пришли эксперты Агентства по страхованию вкладов, когда обнаружили, что 98% кредитов банка направлялись на финансирование бизнеса владельца.

После банкротства «Югры» АСВ пришлось выплатить по застрахованным вкладам 174 млрд рублей, а само по себе банкротство банка стало самым сложным и масштабным для агентства.

Таким образом, на финансирование бизнеса Алексея Хотина в сфере недвижимости и нефтедобычи было направлено около 240 млрд рублей. Бизнес приобретался на деньги, полученные в различных банках, а затем закладывался в обеспечение долга, после чего кредиты гасились деньгами вкладчиков, выведенными из «Югры».

«Нужно признаться, что агентство впервые столкнулось с подобным масштабом и качеством организации деятельности по уводу активов из банка и выводом этих активов из зоны риска их взыскания», — сказала директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева.

Хотин был задержан 19 апреля сотрудниками Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ и МВД. В отношении него заведено уголовное дело по факту хищения денежных средств «Югры» в сумме 7,5 млрд руб., он помещен под домашний арест.

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Источник: https://rusvesna.su/economy/1558115049

Метки: экономика

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