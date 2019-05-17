Галопом по Европам #22 (Тотальная экономия, Учителя-курьеры)

В этом выпуске:

- Судьбу екатеринбургского сквера и храма решит соцопрос;

- Индекс потребительского доверия в России упал до исторического минимума — 62 пункта;

- Американские инспекторы, следящие за исполнением договора СНВ-3 не приедут на Воткинский завод, где делают межконтинентальные баллистические ракеты;

- Образовательное цунами прокатилось по Бразилии;

- Два американских сенатора — республиканец Круз и демократка Шейхин пообещали внести законопроект против подрядчиков и партнеров Северного Потока-2;

- Американские военные проанализировали бои за донецкий аэропорт;

- Полиция и спецслужбы США взяли штурмом посольство Венесуэлы в Вашингтоне;

- Губернатор Хакасии от КПРФ Коновалов выиграл суд у пресс-секретаря Роснефти Леонтьева;

- Центробанк встревожен ростом необеспеченного розничного кредитования, пишут Ведомости;

- Более чем в 10 регионах сорван пробный ЕГЭ по английскому;

- Компания ДеливериКлаб оказалась в центре скандала в связи с использованием ей в рекламе фотографий своих работников, под каждой из которых были сделаны надписи, говорящие о несоответствии их высокого профессионального уровня социальному статусу и обязанностям, возложенным на них компанией.





_______________________________________________





Поддержать рублем производство и распространение выпусков “Галопом по Европам”:

Яндекс кошелек:

https://money.yandex.ru/to/4100120420…



_______________________________________________







Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PE8-OV7azkY