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Галопом по Европам #22 (Тотальная экономия, Учителя-курьеры)

20:05. 17 мая 2019 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Судьбу екатеринбургского сквера и храма решит соцопрос;
- Индекс потребительского доверия в России упал до исторического минимума — 62 пункта;
- Американские инспекторы, следящие за исполнением договора СНВ-3 не приедут на Воткинский завод, где делают межконтинентальные баллистические ракеты;
- Образовательное цунами прокатилось по Бразилии;
- Два американских сенатора — республиканец Круз и демократка Шейхин пообещали внести законопроект против подрядчиков и партнеров Северного Потока-2;
- Американские военные проанализировали бои за донецкий аэропорт;
- Полиция и спецслужбы США взяли штурмом посольство Венесуэлы в Вашингтоне;
- Губернатор Хакасии от КПРФ Коновалов выиграл суд у пресс-секретаря Роснефти Леонтьева;
- Центробанк встревожен ростом необеспеченного розничного кредитования, пишут Ведомости;
- Более чем в 10 регионах сорван пробный ЕГЭ по английскому;
- Компания ДеливериКлаб оказалась в центре скандала в связи с использованием ей в рекламе фотографий своих работников, под каждой из которых были сделаны надписи, говорящие о несоответствии их высокого профессионального уровня социальному статусу и обязанностям, возложенным на них компанией.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PE8-OV7azkY

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