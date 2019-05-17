Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе “Окна. Прощевайте, хохлы…”

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В этом мире каждый имеет свое послушание: кто царь, кто патриарх, кто повар или кузнец, или учитель – Господь всех любит, и бо́льшая награда будет тому, кто больше любит Бога. Я же на полгода приобрел себе послушание – грести веслами.