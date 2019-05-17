Цепочка распада СССР: Троцкий, Куусинен, Андропов

Концептуал СМИ Перестройка обрушилась на инфантильный народ

Специалист по системному анализу Сергей Солнцев о том, что для нас значит Победа 1945-го года. В чём причины распада СССР, насколько это было сделано искусственно. Почему процессы деградации идут параллельно с процессами восхождения. Насколько можно спрогнозировать будущее, что изменилось по сравнению с 1990-ми годами. Почему современный человек не готов к вызовам нового мира.



Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)



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