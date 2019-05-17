Цепочка распада СССР: Троцкий, Куусинен, Андропов
Перестройка обрушилась на инфантильный народ
Специалист по системному анализу Сергей Солнцев о том, что для нас значит Победа 1945-го года. В чём причины распада СССР, насколько это было сделано искусственно. Почему процессы деградации идут параллельно с процессами восхождения. Насколько можно спрогнозировать будущее, что изменилось по сравнению с 1990-ми годами. Почему современный человек не готов к вызовам нового мира.
Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/tsepochka-raspada-sssr-trotskiy-kuusinen-andropov
Распад СССР был обусловлен не желанием московской элиты делить власть с элитой республик. Новый раздел власти позволил Москве сбросить население республик, а это пол союза с баласта, и единолично продавать ресурсы страны, добытые всей страной. Попытка возрождения союза вызовет слом капсистемы и возвращение социализма, всем одинаково мало. Мало и тогда и сейчас получается из-за того что элита и тогда и сейчас не умеет торговать и учится не хочет. А конкурентов как и США они хотят устранять военным путем. Но США умеют торговать и у них есть деньги на армию, а у нас нет денег. После развала нет и населения чтоб защитить свои границы.