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Японская мудрость

13:46. 16 мая 2019 Просмотров - 265 Один комментарий Опубликовал:
1. Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться, если её решить нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно.

2. Подумав — решайся, а решившись — не думай.

3. Не задерживай уходящего, не прогоняй пришедшего.

4. Быстро — это медленно, но без перерывов.

5. Лучше быть врагом хорошего человека, чем другом плохого.

6. Без обыкновенных людей не бывает великих.

7. Кто сильно желает подняться наверх, тот придумает лестницу.

8. Муж с женой должны быть подобны руке и глазам: когда руке больно — глаза плачут, а когда глаза плачут — руки вытирают слёзы.

9. Солнце не знает правых. Солнце не знает неправых. Солнце светит без цели кого-то согреть. Нашедший себя подобен солнцу.

10. Море потому велико, что и мелкими речками не брезгует.

11. И далёкий путь начинается с близкого.

12. Кто пьет, тот не знает о вреде вина; кто не пьет, тот не знает о его пользе.

13. Даже если меч понадобится один раз в жизни, носить его нужно всегда.

14. Красивые цветы хороших плодов не приносят.

15. Горе, как рваное платье, надо оставлять дома.

16. Когда есть любовь, язвы от оспы так же красивы, как ямочки на щечках.

17. Никто не спотыкается, лёжа в постели.

18. Одно доброе слово может согревать три зимних месяца.

19. Уступай дорогу дуракам и сумасшедшим.

20. Когда рисуешь ветвь, нужно слышать дыхание ветра.

21. Семь раз проверь, прежде чем усомниться в человеке.

22. Сделай всё, что сможешь, а в остальном положись на судьбу.

23. Чрезмерная честность граничит с глупостью.

24. В дом, где смеются, приходит счастье.

25. Победа достаётся тому, кто вытерпит на полчаса больше, чем его противник.

26. Бывает, что лист тонет, а камень плывёт.

27. В улыбающееся лицо стрелу не пускают.

28. Холодный чай и холодный рис терпимы, но холодный взгляд и холодное слово — невыносимы.

29. В десять лет — чудо, в двадцать — гений, а после тридцати — обыкновенный человек.

30. Женщина захочет — сквозь скалу пройдёт.

31. Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.

32. Совершенная ваза никогда не выходила из рук плохого мастера.

33. Не бойся немного согнуться, прямее выпрямишься.

34. Глубокие реки неслышно текут.

35. Если отправился в путь по собственному желанию, то и тысяча ри кажется одним.

Источник: http://2planeta.ru/news/japonskaja_mudrost/2019-05-16-75656

Метки: афоризмы, притчи, юмор

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