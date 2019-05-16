Сводки от ополчения Новороссии 16 мая 2019
- 13:59 Сбор средств на операцию Пащенко.
- 13:48 Жительница серой зоны об играх украинских снайперов и заказчике войны в Донбассе.
- 06:54 Военнослужащий ДНР осуждён за шпионаж в пользу Украины.
Сбор средств на операцию Пащенко
Проводится очередной сбор средств на операцию для Алексея Пащенко (в 2014 году в ходе боевых действий на Донбассе получил тяжелое ранение в голову, в результате чего лишился зрения). В прошлом году организовывали сбор средств на лечение у Мулдашева https://colonelcassad.livejournal.com/4142598.html
По итогам прошлогоднего лечения, наметился некоторый прогресс.
Ниже, сам Алексей рассказывает:
Лечение платное.
Операция планируется в конце июля.
Кто хочет и может помочь, пишите вот сюда zugres@mail.ru или звоните сюда +79160763030
Всем кто уже помог, большое спасибо.
Перепост также приветствуется.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Жительница серой зоны об играх украинских снайперов и заказчике войны в Донбассе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военнослужащий ДНР осуждён за шпионаж в пользу Украины
Военнослужащий ДНР на 14 лет отправится в колонию строгого режима за шпионаж в пользу Украины.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.
Сотрудники МГБ выявили военнослужащего Народной милиции, который занимался шпионажем по заданию СБУ.
Так, фигурант М., будучи завербованным иностранной разведкой и действуя по заданию СБУ, в мае 2015 г. поступил на военную службу в Вооруженные Силы ДНР.
Будучи действующим военнослужащим, действуя умышленно, М., в период времени с июня 2015 по февраль 2017 гг. собирал сведения военного характера. Полученную информацию о видах военной техники и вооружения, численности личного состава, данных о дислокации подразделения, где он служил, обвиняемый передавал СБУ посредством мобильной связи.
За свои преступные действия М. получал материальное вознаграждение и осознавал, что переданные им сведения будут использованы против безопасности Донецкой Народной Республики.
Подозреваемый был задержан сотрудниками МГБ и в апреле 2019 г. приговором Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР осужден по ст. 321 УК ДНР к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Как сообщала «Русская Весна», двумя днями ранее МГБ ЛНР наказало украинского шпиона.
Читайте также: Возмездие: Опубликованы снимки ликвидированного карателя, убивавшего одесситов 2 мая (ФОТО 18+)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su