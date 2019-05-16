Сводки от ополчения Новороссии 16 мая 2019

Военнослужащий ДНР на 14 лет отправится в колонию строгого режима за шпионаж в пользу Украины.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

Сотрудники МГБ выявили военнослужащего Народной милиции, который занимался шпионажем по заданию СБУ.

Так, фигурант М., будучи завербованным иностранной разведкой и действуя по заданию СБУ, в мае 2015 г. поступил на военную службу в Вооруженные Силы ДНР.

Будучи действующим военнослужащим, действуя умышленно, М., в период времени с июня 2015 по февраль 2017 гг. собирал сведения военного характера. Полученную информацию о видах военной техники и вооружения, численности личного состава, данных о дислокации подразделения, где он служил, обвиняемый передавал СБУ посредством мобильной связи.

За свои преступные действия М. получал материальное вознаграждение и осознавал, что переданные им сведения будут использованы против безопасности Донецкой Народной Республики.

Подозреваемый был задержан сотрудниками МГБ и в апреле 2019 г. приговором Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР осужден по ст. 321 УК ДНР к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщала «Русская Весна», двумя днями ранее МГБ ЛНР наказало украинского шпиона.

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