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Сводки от ополчения Новороссии 16 мая 2019

14:30. 16 мая 2019 Просмотров - 143 Нет комментариев Опубликовал:

Сбор средств на операцию Пащенко



Проводится очередной сбор средств на операцию для Алексея Пащенко (в 2014 году в ходе боевых действий на Донбассе получил тяжелое ранение в голову, в результате чего лишился зрения). В прошлом году организовывали сбор средств на лечение у Мулдашева https://colonelcassad.livejournal.com/4142598.html
По итогам прошлогоднего лечения, наметился некоторый прогресс.

Ниже, сам Алексей рассказывает:







Лечение платное.
Операция планируется в конце июля.
Кто хочет и может помочь, пишите вот сюда zugres@mail.ru или звоните сюда +79160763030
Всем кто уже помог, большое спасибо.
Перепост также приветствуется.

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Жительница серой зоны об играх украинских снайперов и заказчике войны в Донбассе

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Военнослужащий ДНР осуждён за шпионаж в пользу Украины

Военнослужащий ДНР осуждён за шпионаж в пользу Украины | Русская весна

Военнослужащий ДНР на 14 лет отправится в колонию строгого режима за шпионаж в пользу Украины.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

Сотрудники МГБ выявили военнослужащего Народной милиции, который занимался шпионажем по заданию СБУ.

Так, фигурант М., будучи завербованным иностранной разведкой и действуя по заданию СБУ, в мае 2015 г. поступил на военную службу в Вооруженные Силы ДНР.

Будучи действующим военнослужащим, действуя умышленно, М., в период времени с июня 2015 по февраль 2017 гг. собирал сведения военного характера. Полученную информацию о видах военной техники и вооружения, численности личного состава, данных о дислокации подразделения, где он служил, обвиняемый передавал СБУ посредством мобильной связи.

За свои преступные действия М. получал материальное вознаграждение и осознавал, что переданные им сведения будут использованы против безопасности Донецкой Народной Республики.

Подозреваемый был задержан сотрудниками МГБ и в апреле 2019 г. приговором Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР осужден по ст. 321 УК ДНР к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщала «Русская Весна», двумя днями ранее МГБ ЛНР наказало украинского шпиона.

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Метки: компиляция

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