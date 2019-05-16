Случилось невероятное!
Россия возобновила разработку экраноплана "Орлан"
Ни для кого не секрет, что у России и США разные военные приоритеты. Со времён президента США Трумэна, американцы придерживаются наступательной позиции. Даже в военной доктрине указано, что они имеют полное право без предупреждения нанести ядерный глобальный удар по вероятному противнику.
Общие сведения
США делает основной упор на стратегические ракетоносители, авианосную ударную группу (АУГ) и развёртывание военных баз по всему миру. Приоритет России исключительно защитно-оборонительный. В военной доктрине России прописано, что ядерный удар способна нанести в случае, если агрессор первый воспользуется ядерным потенциалом.
В связи с меньшими возможностями финансовых средств, Советский Союз создал лучшую систему противовоздушной и противоракетной обороны, лучшую стратегическую авиацию и много чего другое. То есть Советскому Союзу, а потом и России всегда приходилось и приходится делать упор на качество.
Для ликвидации авианосцев и различных надводных кораблей, СССР создал единственный в мире экраноплан "Лунь", который стал на боевое дежурство в 1986 на территории Каспийского моря. 250-тонная махина, барражировавшая над морем на высоте 1- 5 метров, способна разгоняться до 500 км/ч с дальностью 2000 км. В "Луне" находились 6 ударных ракетных комплексов "Москит".
Американцев советский экраноплан сильно настораживал. Они пытались создать что-то подобное, но так ничего у них не вышло. Проект закрыли. У "Луня" есть серьёзный недостаток: нет защитной системы. То есть, например, натовский "Томагавк", спокойно нейтрализует "Лунь".
Предпосылки к "Орлану"
В 2001 "Лунь" вывели из строя. Однако опыт создания экранопланов остался и продолжал улучшаться. Летом 2018 вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в государственную программу перевооружения 2018 - 2027 поступит в ряды ВМФ России экраноплан "Орлан" нового поколения.
Точная дата выпуска "Орланов" не уточняется, но есть предположения, что поступит в войска ~ в 2025. "Орлан" будет на порядок эффективнее своего предшественника. О технических характеристиках информация пока не разглашается, только кое-что уже известно.
Дальность "Орлана" 16000 км, противокорабельные ракеты "Оникс", "Калибр", которые меньше по массе "Москита" и дальнобойнее. Возможно, "Орлан" оснастится и "Цирконами". С такими возможностями нет нужды барражировать "Орлану" в акватории Каспийского моря.
А для усиления Северного морского пути (СМП) "Орлану" будет где разгуляться. Дело в том, что в этом стратегическом регионе много непроходимых льдов. Используются ледоколы, но в России их мало. Тем более нынешние ледоколы обходят торосы с толщиной льда 4 метра.
Разрабатывается самый мощный в мире атомный ледокол "Лидер". Водоизмещение 71000 тонн. Он сможет пробивать без препятствий такие льдины, только со скоростью не более 3 узлов (5,5 км/ч). Экраноплан "Орлан" сможет спокойно летать над льдами и океаном со скоростью 400 - 500 км/ч.
В качестве дополнительной защиты от тех же "Томагавков" в экраноплан установится ЗРК "Панцир-С1" или что-нибудь улучшенное к 2025. "Панцирь-С1" прекрасно зарекомендовал себя в Сирии, где из 27 ракет сбил 25.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/oruzheynyy_master/sluchilos-neveroiatnoe-rossiia-vozobnovila-razrabotku-ekranoplana-orlan-5cbab2c197468800b376166e
На предвоенный ДБ сильно похож, размах крыла, скорость пятьсот, ну и идея фикс, убьём врага на дальних подступах, пока он спит…
технологии полувековой давности? ну да, невероятное. ещё невероятнее было бы если бы возобновили производство стенобитных машин, доспехов и мечей
Тем не менее у друзей всего мира Б 52 60 летней давности до сих пор на вооружении, да и единый пулемет Браунинг – еще дольше. Про них ржать будем?
В качестве дополнительной защиты…в экраноплан установится…что-нибудь улучшенное к 2025.
Так и живем.
Странно, почему не рассматривается их гражданское применение? Неужели только от того, что Боинг и Аэрбас не выпускают подобное.
В этой писульке (статье) не рассматривают, а на деле рассматривают и очень.
Да, Россия должна СССР за сегодняшние разработки и будущее -это умами советских ученых и их разработкам Россия стоит!
В статье столько неточностей, что складывается устойчивое впечатление о том, что её писали или на коленке или человек мало знакомый с темой.
Вот он пишет
1. -”В “Луне” находились 6 ударных ракетных комплексов “Москит”, уверен что правильно – находятся 6 ударных ракет комплекса “Москит” или 6 ударных ракет типа “Москит”. Нет там 6 комплексов.
2. -”натовский “Томагавк”, спокойно нейтрализует “Лунь”.”, но топоры не могут поражать цели у которой скорость около 500км/ч. Может автор имеет ввиду, что экраноплан можно поразить топорами, когда он припаркован или пришвартован.
А еще, рассматривается большой потенциал и возможности экранопланов в гражданском секторе, а в статье про это ни словечка.
Еще бы Космические наработки в жизнь воплощать бы взялись, совсем были бы молодцы. А то проект СССР “Спираль” “друзья всего мира” скоммуниздили на голубом глазу и летает теперь, якобы, изобретение США. Да и наш проект высотного старта наши “друзья” у себя в железе воплотили.