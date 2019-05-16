«Скверный майдан» в Екатеринбурге

Одесский журналист Юрий Ткачев рассказал о причинах и возможных последствиях массовых протестов в Екатеринбурге. «По событиям в Екатеринбурге. Я принципиально не хочу высказывать своего мнения по вопросу «парк или храм». Не потому, что его у меня нет, а ...
... Сиярто. Это решение спровоцировано принятием майданными властями закона «Об образовании», который... охраняется.- С Бабченко, должно быть, скверное дело было? Как вы полагаете... большими жертвами было завоевано на Майдане», — сказал Штайнмайер. Он заявил, что...
... а как составная часть пазла. Майдан — ненасильственная революция. Внешнее вмешательство ...угодно, но только не майданом. Термин «третий майдан» используется киевскими пропагандистами ...нас, к сожалению, есть очень скверная ситуация: сначала растет курс, потом...
...глава Россотрудничества. События на Майдане – повод для очень серьезного... машины, порождающей один майдан за другим. И ...Отношение к тому Майдану, у меня очень скверное отношение. Потому... что они самый красивый наш майдан...
Только вам одному известно, подлы ли вы и жестокосердны, или честны и благочестивы; другие вас вовсе не видят; они составляют себе о вас представление на основании внутренних догадок, они видят не столько вашу природу, сколько ваше умение вести себя среди людей; поэтому не считайтесь с их приговором, считайтесь лишь со своим.
Интересно, а что Ельцин-центр не мешает?
Нет?
Когда его строили, молчали?
А чего молчали?
Команды не было?
Сначала надо сквер отстоять. Следующий будет Ельцин-центрский площадь.
“Сначала надо сквер отстоять” – сквер это уже третье место. И, кстати, эти “защитники” вытоптали сквер аки лошади, превратив его в помойку. Да и отстаивать нужно не нарушая закон!
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“Следующий будет Ельцин-центрский площадь” – не будет – за это НКО не платят! Какой вы наивный…;))
Это как можно не нарушая закон отстоять свои права?
А вас это удивляет? Что можно не нарушая закон отстоять свои права? Вам сколько лет? 14? Или меньше?
Поинтересуйтесь у украинского журналиста А.Шария как это можно сделать.
А если вы хотите построить правовое государство нарушая закон, то ни чего у вас не получится.
Это как вор и мошенник Навальный борется с коррупцией. Вам не смешно?
И помните – нарушая закон вы получите по закону…;))
Храм уже построят, пока ты будешь что-то доказывать в продажном суде.
Тогда готовься на нары…;))
И храм там ни причем – нужна буча под любым предлогом. А вы как глупенький верите.
А заодно посчитай сколько в городе пивнушек и подобных заведений по сравнению с церквями и мозг включи.
А вот у Шария что суды не продажные. Умеет, наверное. А вы вот нет…;))
Сам готовься в ГУЛАГ на лесоповал и Шарика с собой прихвати.
Пусть твои родители не удивляются, когда повестка в суд придет.
Для такого дурачка это нормально…;))
…З Д Р А В С Т В У Й Т Е…
НЕТ в Екатеринбурге – НИКАКОГО “майдана”!
Там – Против религии – Начала Восставать Страна!
Там НАЧАЛИ Понимать – “ЧЕМ”(оккупантом)является она(религия)!
ТАМ люди Правы,они Против религии – Пошли НА “вы”…!
Свободною страна Хочет быть – и по Светски Жить!
* ПОРА религию в России(и СНГ)- ОБУЗДАТЬ-осадить…!
[ведь религия Реально - НАЧАЛА ВСЕЙ стране Мешать Жить!]
Оккупантом=Захватчиком – она(как ВСЕГДА)является!
* Ныне БЮДЖЕТ России – религиозниками ПОЖИРАЕТся!
* Россия(из-за религии)- ДЕГРАДИРУЕТ и…ДЕБИЛизирует,ся…
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~~~ ПО`РАБ`ОЩЕНИЕ России…~~~
_Россию ИЗНУТРИ – религией ЗАХВАТывают!
Россию ИЗНУТРИ – религией поРАБощают!
но это ПО`РАБ`ОЩЕНИЕ – “окормлением” ПРИКРЫВАЮТ!
В…РЕЛИГИОЗНУЮ-ЗОНУ – Россию превращают!
Светскую Жизнь и Здравомыслие – в России УНИЧТОЖАЮТ!
Религиозный “ОПИУМ”(маразм)- в России НАСАЖДАЮТ!
* Социальные БУНТЫ против реLiгii – Россию ОЖИДАЮТ…
Россию СОЗНАТЕЛЬНО,изнутри – религией РАЗРУШАЮТ…
Ныне в России НА людей – религиозный “ХОМУТ” одеют…
Ныне в России К РЕЛИГИИ – Политически ПРИНУЖДАЮТ…
““““““““““““““““““`[43-25]
Окончание К СТАТЬЕ:
_Екатеринбургу насаждают храм.
_САЙТ:www.ateism.ru/article.htm?no=2568 ОТ 14-5-19;
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В России религию ИСПОЛЬЗУЮТ для…ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ страны!
ВСЕ “окормленные”(= поРАБощённые)- в КАЧЕСТВЕ ПРОВОКАТОРОВ нужны!
Социальный “МУРАВЕЙНИК” – разрушают религиозной “АГЛОБЛЕЙ”…
* Но…Путин,В ИТОГЕ…БУДЕТ-”виноват” и Получит “@@@@@@ЕЙ”…
[РЕЛИГИОЗНИКИ себе в РФ - власть Подчиняют,но люди НЕ понимают]
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 16-5-19.
выпилить маленький сквер и сломать жителей района это теперь дело принципа рептилоидов, дело уже не в церкви
А дело изначально было не в церкви. Это предлог амеровского НКО. В городе очень активно американское и британское представительство.
Дело не в церкви, дело в храме.
Большая разница? А если бы церковь, то базара не было бы? Я все больше убеждаюсь – вы ребенок, возможно большой, но ребенок…;))
Там работает НКО, финансируемое из США. В самом городе большая активность британского и американского консульств – они вмешиваются в дела города. Этот “протест” дело их рук, а зачем… Если вы не совсем малыш и действительно патриот своей страны, то поймете.
Если ты патриот, почему не в Сирии или в Венесуэле? Бери автомат и вперёд.
А патриотом можно быть не только в “окопе”.
Ты точно школота. Наверное из тех 2-х процентов…;))