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«Скверный майдан» в Екатеринбурге

09:05. 16 мая 2019 Просмотров - 612 16 коммент. Опубликовал:
«Скверный майдан» в Екатеринбурге — смотрите и комментируйте с «Русской Весной» (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) | Русская весна

Третий день в центре Екатеринбурга продолжаются протесты «защитников сквера» (они же — противники строительства православного храма).

Источник: https://rusvesna.su/news/1557943833

Метки: Новости

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16 Комментариев » Оставить комментарий


  • 7159 1965
    krikunoleg 16 мая 2019 в 9:38

    Интересно, а что Ельцин-центр не мешает?
    Нет?
    Когда его строили, молчали?
    А чего молчали?
    Команды не было?

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    2
    • 391 207
      Онуфрийkrikunoleg 16 мая 2019 в 14:37

      Сначала надо сквер отстоять. Следующий будет Ельцин-центрский площадь.

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      • 7159 1965
        krikunolegОнуфрий 16 мая 2019 в 14:41

        “Сначала надо сквер отстоять” – сквер это уже третье место. И, кстати, эти “защитники” вытоптали сквер аки лошади, превратив его в помойку. Да и отстаивать нужно не нарушая закон!

        ———————–

        “Следующий будет Ельцин-центрский площадь” – не будет – за это НКО не платят! Какой вы наивный…;))

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        • 391 207
          Онуфрийkrikunoleg 16 мая 2019 в 15:22

          Это как можно не нарушая закон отстоять свои права?

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          • 7159 1965
            krikunolegОнуфрий 16 мая 2019 в 15:31

            А вас это удивляет? Что можно не нарушая закон отстоять свои права? Вам сколько лет? 14? Или меньше?

            Поинтересуйтесь у украинского журналиста А.Шария как это можно сделать.

            А если вы хотите построить правовое государство нарушая закон, то ни чего у вас не получится.
            Это как вор и мошенник Навальный борется с коррупцией. Вам не смешно?

            И помните – нарушая закон вы получите по закону…;))

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          • 391 207
            Онуфрийkrikunoleg 16 мая 2019 в 15:34

            Храм уже построят, пока ты будешь что-то доказывать в продажном суде.

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            1
          • 7159 1965
            krikunolegОнуфрий 16 мая 2019 в 15:38

            Тогда готовься на нары…;))
            И храм там ни причем – нужна буча под любым предлогом. А вы как глупенький верите.

            А заодно посчитай сколько в городе пивнушек и подобных заведений по сравнению с церквями и мозг включи.

            А вот у Шария что суды не продажные. Умеет, наверное. А вы вот нет…;))

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          • 391 207
            Онуфрийkrikunoleg 16 мая 2019 в 15:39

            Сам готовься в ГУЛАГ на лесоповал и Шарика с собой прихвати.

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            1
          • 7159 1965
            krikunolegОнуфрий 16 мая 2019 в 16:16

            Пусть твои родители не удивляются, когда повестка в суд придет.
            Для такого дурачка это нормально…;))

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  • 1307 865
    Valeriy Bondarik 16 мая 2019 в 9:55

    …З Д Р А В С Т В У Й Т Е…

    НЕТ в Екатеринбурге – НИКАКОГО “майдана”!
    Там – Против религии – Начала Восставать Страна!
    Там НАЧАЛИ Понимать – “ЧЕМ”(оккупантом)является она(религия)!
    ТАМ люди Правы,они Против религии – Пошли НА “вы”…!
    Свободною страна Хочет быть – и по Светски Жить!
    * ПОРА религию в России(и СНГ)- ОБУЗДАТЬ-осадить…!
    [ведь религия Реально - НАЧАЛА ВСЕЙ стране Мешать Жить!]
    Оккупантом=Захватчиком – она(как ВСЕГДА)является!
    * Ныне БЮДЖЕТ России – религиозниками ПОЖИРАЕТся!
    * Россия(из-за религии)- ДЕГРАДИРУЕТ и…ДЕБИЛизирует,ся…
    “““““““““““““““““““
    ~~~ ПО`РАБ`ОЩЕНИЕ России…~~~

    _Россию ИЗНУТРИ – религией ЗАХВАТывают!
    Россию ИЗНУТРИ – религией поРАБощают!
    но это ПО`РАБ`ОЩЕНИЕ – “окормлением” ПРИКРЫВАЮТ!
    В…РЕЛИГИОЗНУЮ-ЗОНУ – Россию превращают!
    Светскую Жизнь и Здравомыслие – в России УНИЧТОЖАЮТ!
    Религиозный “ОПИУМ”(маразм)- в России НАСАЖДАЮТ!
    * Социальные БУНТЫ против реLiгii – Россию ОЖИДАЮТ…
    Россию СОЗНАТЕЛЬНО,изнутри – религией РАЗРУШАЮТ…
    Ныне в России НА людей – религиозный “ХОМУТ” одеют…
    Ныне в России К РЕЛИГИИ – Политически ПРИНУЖДАЮТ…
    ““““““““““““““““““`[43-25]
    Окончание К СТАТЬЕ:

    _Екатеринбургу насаждают храм.

    _САЙТ:www.ateism.ru/article.htm?no=2568 ОТ 14-5-19;
    ““““““““““““““““““““
    В России религию ИСПОЛЬЗУЮТ для…ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ страны!
    ВСЕ “окормленные”(= поРАБощённые)- в КАЧЕСТВЕ ПРОВОКАТОРОВ нужны!
    Социальный “МУРАВЕЙНИК” – разрушают религиозной “АГЛОБЛЕЙ”…
    * Но…Путин,В ИТОГЕ…БУДЕТ-”виноват” и Получит “@@@@@@ЕЙ”…
    [РЕЛИГИОЗНИКИ себе в РФ - власть Подчиняют,но люди НЕ понимают]
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 16-5-19.

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    7
  • 21865 10803
    Ursus 16 мая 2019 в 11:35

    выпилить маленький сквер и сломать жителей района это теперь дело принципа рептилоидов, дело уже не в церкви

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    4
    • 7159 1965
      krikunolegUrsus 16 мая 2019 в 15:20

      А дело изначально было не в церкви. Это предлог амеровского НКО. В городе очень активно американское и британское представительство.

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      • 391 207
        Онуфрийkrikunoleg 16 мая 2019 в 15:22

        Дело не в церкви, дело в храме.

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        • 7159 1965
          krikunolegОнуфрий 16 мая 2019 в 15:35

          Большая разница? А если бы церковь, то базара не было бы? Я все больше убеждаюсь – вы ребенок, возможно большой, но ребенок…;))

          Там работает НКО, финансируемое из США. В самом городе большая активность британского и американского консульств – они вмешиваются в дела города. Этот “протест” дело их рук, а зачем… Если вы не совсем малыш и действительно патриот своей страны, то поймете.

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