«Скверный майдан» в Екатеринбурге: кто виноват и что делать?

Одесский журналист Юрий Ткачев рассказал о причинах и возможных последствиях массовых протестов в Екатеринбурге.

«По событиям в Екатеринбурге.

Я принципиально не хочу высказывать своего мнения по вопросу «парк или храм». Не потому, что его у меня нет, а потому, что по этому вопросу имеет значение мнение исключительно жителей самого Екатеринбурга и только их.

«Оранж» это или реальный протест? А одно другого не исключает. «Оранжи» всегда опираются на некие протестные настроения (часто именно настроения, без конкретных предъяв, просто вот ощущение, что власть какая-то не вполне такая, как должна быть), с помощью специальных методик возбуждая и канализируя их.

Здесь мы видим целый ряд классических приёмов, характерных именно для «оранжа». Если что-то выглядит как утка и крякает как утка — это, скорее всего, утка.

Это не «началось». Это «продолжается подготовка». Отработка методик (какие лучше действуют в данных социально-географических реалиях). Вербовка и первичная обработка неофитов. Да, дорогие российские друзья, у вас готовят именно вот это вот всё. И, скажу вам по опыту, шансы на успех у них есть.

Самый главный вывод: главная вина в этом лежит на властях. В узком смысле — на местных, в более широком — на самой административно-политической культуре путинской России.

Я крайне далёк от того, чтобы, подобно политическим украинцам, рассказывать про жуткую диктатуру в России. На самом деле российские граждане имеют куда больше возможности влиять на действия своих властей чем, скажем, украинские — но не за счёт инструментов формальной демократии, а за счёт неявных механизмов.

Грубо говоря, в Украине формальные демократические институты используются для того, чтобы игнорировать реальные желания граждан, их якобы слушают, но не слышат; в России же наоборот: вроде как власти никого не слушают, однако чёткие и, что самое главное, поддерживаемые значительной частью населения требования как правило оказываются услышаны. Другое дело, что эта система, прекрасно работавшая ещё 10 лет назад, постепенно выходит из строя (пенсионная реформа).

Российская власть просто обязана эволюционировать, учиться работать с институтами прямого народовластия (общественные слушания, сборы подписей, петиции, даже референдумы) и даже сама создавать и внедрять их. В противном случае рано или поздно произойдёт взрыв.

Заталкивать протестную активность внутрь (как, похоже, всерьёз планируют сейчас) вечно не выйдет: если переусердствовать, то «поверхностные», хотя и разрушительные взрывы образца 2004–2005 или 2013–2014 годов в Украине удастся предотвратить лишь ценой их превращения в нечто куда более драматическое и разрушительное».

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