«Скверный майдан» в Екатеринбурге: кто виноват и что делать?
Одесский журналист Юрий Ткачев рассказал о причинах и возможных последствиях массовых протестов в Екатеринбурге.
«По событиям в Екатеринбурге.
Я принципиально не хочу высказывать своего мнения по вопросу «парк или храм». Не потому, что его у меня нет, а потому, что по этому вопросу имеет значение мнение исключительно жителей самого Екатеринбурга и только их.
«Оранж» это или реальный протест? А одно другого не исключает. «Оранжи» всегда опираются на некие протестные настроения (часто именно настроения, без конкретных предъяв, просто вот ощущение, что власть какая-то не вполне такая, как должна быть), с помощью специальных методик возбуждая и канализируя их.
Здесь мы видим целый ряд классических приёмов, характерных именно для «оранжа». Если что-то выглядит как утка и крякает как утка — это, скорее всего, утка.
Это не «началось». Это «продолжается подготовка». Отработка методик (какие лучше действуют в данных социально-географических реалиях). Вербовка и первичная обработка неофитов. Да, дорогие российские друзья, у вас готовят именно вот это вот всё. И, скажу вам по опыту, шансы на успех у них есть.
Самый главный вывод: главная вина в этом лежит на властях. В узком смысле — на местных, в более широком — на самой административно-политической культуре путинской России.
Я крайне далёк от того, чтобы, подобно политическим украинцам, рассказывать про жуткую диктатуру в России. На самом деле российские граждане имеют куда больше возможности влиять на действия своих властей чем, скажем, украинские — но не за счёт инструментов формальной демократии, а за счёт неявных механизмов.
Грубо говоря, в Украине формальные демократические институты используются для того, чтобы игнорировать реальные желания граждан, их якобы слушают, но не слышат; в России же наоборот: вроде как власти никого не слушают, однако чёткие и, что самое главное, поддерживаемые значительной частью населения требования как правило оказываются услышаны. Другое дело, что эта система, прекрасно работавшая ещё 10 лет назад, постепенно выходит из строя (пенсионная реформа).
Российская власть просто обязана эволюционировать, учиться работать с институтами прямого народовластия (общественные слушания, сборы подписей, петиции, даже референдумы) и даже сама создавать и внедрять их. В противном случае рано или поздно произойдёт взрыв.
Заталкивать протестную активность внутрь (как, похоже, всерьёз планируют сейчас) вечно не выйдет: если переусердствовать, то «поверхностные», хотя и разрушительные взрывы образца 2004–2005 или 2013–2014 годов в Украине удастся предотвратить лишь ценой их превращения в нечто куда более драматическое и разрушительное».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1557935894
Что можно сказать как и при царе попы хотят “хапнуть” кусок да пожирнее, да побольше, да чтоб денег “куры не клюют” и это понятно. Хотя по Конституции РФ Церковь якобы отделена от государства, т.е. светское государство, а на самом деле где только не засели “духовники нации”… Почему? Как я думаю, – это связано с Идеологией, нет всенародной Идеологии о лучшем завтра, а давайте дадим гражданам “….. для народа” как говорил Владимир Ильич! И это только полбеды, основная беда в том, что попы влазят в садики, в школы, институты, университеты с библейским Мифом, там где религия, нет Науки и Эволюции и это такой же Закон -как Смерть от рака и т.д. Кому поклоняются в Церкви Живому Богу или Мертвому? Если распят, то Мертвому? Пример Веры, патриарху Кириллу стало плохо со здоровьем и вместо того, чтобы помолиться и исцелиться, он-патриарх обратился в кремлевским врачам, я думаю тут комментировать нечего. ИИСУС ХРИСТОС БОГ ЛИ ОН?Иисус сам признавал и заявлял, что Бог обладает бо´льшим знанием, нежели он сам. Когда его спросили о конце света и Судном Дне, он ответил, что о том, когда Час наступит, знает только Бог (см. Марк 13:32, Мф. 24:36).
Путь спасения Бог определил для всех, а не для избранных. Он создал людей разных по уровню своего развития и ума. Поэтому путь спасения должен быть простым и легко объяснимым как для профессора богословия, так и для малолетнего ребёнка. Единобожие – это простая истина, которую можно донести даже до глухого.
Что же это за догмат, сродный по сложности своей с высшей математикой или квантовой физикой? Неужели познание Бога и правильное поклонение Ему доступно лишь для узкого, сугубо избранного круга людей?
В Библии нет ни единого слова о том, что Иисус является богом. Но здесь мы лишь уточним, что имеются высказывания самого Иисуса, в которых он прямо заявлял, что богом не является. Примеры:
«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (Ин. 17:3-4).
«Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин. 20:17).
Так что РПЦ, сейчас, это брокеры и банкиры, это чиновники -словом не духовные лица, не избранные, попы византийские.
Массовые столкновения сторонников и противников строительства храма Святой Екатерины в столице Урала прокомментировал руководитель отдела по взаимодействию по СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда. «Строительство храма не должно быть причиной конфликта. Это противоречит самому смыслу храма и христианской веры», — заявил он.
Легойда похвалил свердловские власти за попытку разрешения конфликта путем диалога, напомнив, что верующие люди всегда должны стремиться договариваться. «Мы ведь храм хотим построить — не казино, не бордель, не свалку, — говорит представитель патриарха. — А храмы на Руси всегда строились всем миром».
Отметим, что «мира» пока не получается — события вокруг строительства храма Святой Екатерины вновь развивается по сценарию «побоища»: на Октябрьской площади Екатеринбурга опять происходят столкновения сторонников храма и защитников скверов: последние сумели вырвать из рук охранников и стащить в реку часть забора. ОМОН начал задерживать активистов протеста.
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P.S.: Да, драма, очень похоже на начало октябрьской… Только там был 1905 г. и расстрел голодных женщин, детей, хотя с такими Законами…время покажет.
Законы нарушать не надо!
Какие уж есть.
А что вам не нравиться в законах?
Но не было бы храма Значит была бы Радио на столбе До него бы дое..лись Это начало раскачивание ситуации в России Нужна бесам Гражданская война Антанта на пороге
Если всё от бесов – то и местная власть с батюшкой с ними заодно: одной рукой провоцируют, другой – заводят массы.
Батюшка вообще ни причем – обо всем было договорено на законных основаниях. Причем это уже третье место – церковь учитывала мнения жителей.
И где вы увидели провокации властей и батюшек?
По принципу что хочу то и вижу?
“кто виноват и что делать?” – да просто все – виновато амеровское НКО, а что делать(?) – забирать всех участников беспорядков, разбираться и виновных сажать – закон нельзя нарушать!