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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 мая 2019

20:26. 16 мая 2019 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал:

Асад в оперном театре



Асад с супругой, которая продолжает лечение от рака груди, в оперном театре Дамаска. Несмотря на болезнь, Асма Асад старается посещать различные публичные мероприятия связанные с помощью семьям погибших, раненых и т.д.
В здании Оперы проходил выпуск учеников, среди которых сын Асада Карим.











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“Ан-Нусра” теряет долину Аль-Габ



Вышел первый большой репортаж Anna-News с фронта в Северной Хаме.
Как обычно здесь можно увидеть съемки из боевых порядков сирийской армии, съемки боевых действий с БПЛА, захваченные позиции боевиков, результаты (трофеи, уничтоженная техника, покойники).



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ВКС России ликвидировали главаря боевиков США (ФОТО)

ВКС России ликвидировали главаря боевиков США (ФОТО) | Русская весна

Главаря проамериканской группировки «Джейш Аль-Изза» («Армия Славы» — араб.) «майора» Рияда Салиха уничтожила русская авиация. Об этом говорится в пресс-релизе медиа-крыла бандформирования.

Ранее Салих занимал должность начальника штаба НВФ, последние полтора года был командиром самой «Армии славы».

Эта группировка базируется в зоне деэскалации Идлиб, где Сирийские войска при поддержке ВКС России несколько дней успешно контратакуют боевиков, освобождая города и посёлки.

Как сообщала «Русская Весна», НВФ «Джейш аль-Изза» является одним из главных адресатов поставок Пентагоном противотанковых ракетных комплексов TOW в Сирию. Бандформирование много лет выкладывает видеозаписи с обстрелами военной техники и объектов Вооружённых сил САР из американских ПТРК, полученных от американских военных. Не раз члены этой группировки тщетно пытались сбить военные самолёты и вертолёты ВКС России  из зенитных установок.

Следует отметить, что одновременно группировка активно сотрудничает и с турецкими военными, получая взрывоопасную и огнестрельную «гуманитарную помощь» и от Анкары.

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ВКС России ликвидировали главаря боевиков США (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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