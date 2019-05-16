Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 мая 2019

Главаря проамериканской группировки «Джейш Аль-Изза» («Армия Славы» — араб.) «майора» Рияда Салиха уничтожила русская авиация. Об этом говорится в пресс-релизе медиа-крыла бандформирования.

Ранее Салих занимал должность начальника штаба НВФ, последние полтора года был командиром самой «Армии славы».

Эта группировка базируется в зоне деэскалации Идлиб, где Сирийские войска при поддержке ВКС России несколько дней успешно контратакуют боевиков, освобождая города и посёлки.

Как сообщала «Русская Весна», НВФ «Джейш аль-Изза» является одним из главных адресатов поставок Пентагоном противотанковых ракетных комплексов TOW в Сирию. Бандформирование много лет выкладывает видеозаписи с обстрелами военной техники и объектов Вооружённых сил САР из американских ПТРК, полученных от американских военных. Не раз члены этой группировки тщетно пытались сбить военные самолёты и вертолёты ВКС России из зенитных установок.

Следует отметить, что одновременно группировка активно сотрудничает и с турецкими военными, получая взрывоопасную и огнестрельную «гуманитарную помощь» и от Анкары.

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