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Россия помогла Маску пристыковать Dragon-2 к МКС

07:27. 16 мая 2019 Просмотров - 243 2 коммент. Опубликовал:
Россия помогла Маску пристыковать Dragon-2 к МКС | Русская весна

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») признала, что успешная стыковка к МКС в марте американского космического корабля Dragon-2 компании SpaceX Илона Маска стала возможной благодаря стыковочному адаптеру, основную конструкцию которого изготовило российское предприятие, говорится в материалах на сайте «Роскосмоса».

Пилотируемый корабль Dragon-2 в марте совершил первый испытательный полет в беспилотном режиме со стыковкой к МКС.

Как сообщил тогда РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, основную часть международного стыковочного адаптера IDA на модуле Harmony МКС, к которому причалил Dragon-2, произвела РКК «Энергия».

В марте на предприятии сообщили РИА Новости, что не располагают информацией об этом.

«Но все же не стоит забывать, что удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена в «Энергии», — говорится на сайте «Роскосмоса» со ссылкой на начальника пресс-центра РКК «Энергия» Ирину Романову.

В материалах отмечается, что предприятие по заказу американской компании Boeing разработало и изготовило три летных образца и четыре элемента для испытаний основной конструкции стыковочного адаптера IDA.

Сделанные в «Энергии» летные образцы Boeing дооснастил рядом элементов: кольцом, теплозащитой, кожухами, мишенью и транзитными электроразъемами.

Первый адаптер IDA был утерян в результате аварийного запуска грузового корабля Dragon в июне 2015 года. Второй адаптер был доставлен на МКС кораблем Dragon в июле 2016 года (к нему впервые в марте 2019 года причалил Dragon-2).

Третий адаптер, произведенный для замены потерянного первого IDA, планируется доставить на Dragon в июле 2019 года.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1557980831

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 36 36
    Матфей Рамзай 16 мая 2019 в 11:02

    “Умный” паренёк Илон Маск организовал с “нуля” космическую корпорацию “Пространство Хе” и нанял чудаков, которые “на коленке” разработали ракету, топливо и бочку для пассажиров.Молодец!?

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  • 7 3
    Неохмыримые мстители 16 мая 2019 в 11:57

    Кстати, “паренёк”, действительно, “умный”. Обнаружил странные свойства и привычки. Например: умеет говорить по-русски. Любит посещать Россию. Проявляет интерес к закрытым (отложенным) проектам “РосКосмос”. Нужно ему подсказать, что срок секретности по катастрофе Ю.Гагарина уже истёк в этом году. Пускай поработает на благо человечества.

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