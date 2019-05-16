Россия помогла Маску пристыковать Dragon-2 к МКС

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») признала, что успешная стыковка к МКС в марте американского космического корабля Dragon-2 компании SpaceX Илона Маска стала возможной благодаря стыковочному адаптеру, основную конструкцию которого изготовило российское предприятие, говорится в материалах на сайте «Роскосмоса».

Пилотируемый корабль Dragon-2 в марте совершил первый испытательный полет в беспилотном режиме со стыковкой к МКС.

Как сообщил тогда РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, основную часть международного стыковочного адаптера IDA на модуле Harmony МКС, к которому причалил Dragon-2, произвела РКК «Энергия».

В марте на предприятии сообщили РИА Новости, что не располагают информацией об этом.

«Но все же не стоит забывать, что удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена в «Энергии», — говорится на сайте «Роскосмоса» со ссылкой на начальника пресс-центра РКК «Энергия» Ирину Романову.

В материалах отмечается, что предприятие по заказу американской компании Boeing разработало и изготовило три летных образца и четыре элемента для испытаний основной конструкции стыковочного адаптера IDA.

Сделанные в «Энергии» летные образцы Boeing дооснастил рядом элементов: кольцом, теплозащитой, кожухами, мишенью и транзитными электроразъемами.

Первый адаптер IDA был утерян в результате аварийного запуска грузового корабля Dragon в июне 2015 года. Второй адаптер был доставлен на МКС кораблем Dragon в июле 2016 года (к нему впервые в марте 2019 года причалил Dragon-2).

Третий адаптер, произведенный для замены потерянного первого IDA, планируется доставить на Dragon в июле 2019 года.

Читайте также: Совет Европы дал «зелёный свет» для снятия санкций с России, — источник