“Нет, это уже не фантастика”
13:06. 16 мая 2019 Просмотров - 368 Один комментарий Опубликовал: jackomb
Пронько о том, почему пенсионную реформу придётся отменить
Источник: https://tsargrad.tv/news/net-jeto-uzhe-ne-fantastika-pronko-o-tom-pochemu-pensionnuju-reformu-pridjotsja-otmenit_199417
Не надо вводить зрителей в заблуждение! Пронько, безусловно, является противником пенсионной реформы, как многие разумные люди, но в этом ролике речь идёт о другом. Пронько здесь резко критикует решение правительства отменить индексацию пенсий работающих пенсионеров и работающих инвалидов. Это уже, действительно, край цинизма!
Пенсионную реформу отменять, конечно, нужно. Но если это произойдёт, то уж точно не при этой власти.