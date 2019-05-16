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“Нет, это уже не фантастика”

13:06. 16 мая 2019 Просмотров - 368 Один комментарий Опубликовал:

Пронько о том, почему пенсионную реформу придётся отменить

Источник: https://tsargrad.tv/news/net-jeto-uzhe-ne-fantastika-pronko-o-tom-pochemu-pensionnuju-reformu-pridjotsja-otmenit_199417

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2429 2105
    Лариса Петрова 16 мая 2019 в 13:56

    Не надо вводить зрителей в заблуждение! Пронько, безусловно, является противником пенсионной реформы, как многие разумные люди, но в этом ролике речь идёт о другом. Пронько здесь резко критикует решение правительства отменить индексацию пенсий работающих пенсионеров и работающих инвалидов. Это уже, действительно, край цинизма!

    Пенсионную реформу отменять, конечно, нужно. Но если это произойдёт, то уж точно не при этой власти.

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