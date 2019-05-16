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Мировоззрение нашего народа. Александр Пыжиков

19:07. 16 мая 2019 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:

Как видели мир наши предки

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков на встрече с читателями рассуждает системно о дохристианских элементах мировоззрения. Для чего создана наша цивилизационная матрица? Можно ли в рамках этой матрицы достичь справедливости? Что наши предки понимали под словом «рай»? Какую роль в дохристианском обществе играли семья и община? Можно ли рассматривать роение как новый духовный подход к жизни на земле? Зачем нам пробуждать родовую память? Поможет ли это выйти из цивилизационного тупика?

Обширный былинный материал, мировоззрение народов ушедшей эпохи, этапы становления русского характера и русского духа раскроют книги:

Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/mirovozzrenie-nashego-naroda-aleksandr-pyzhikov

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