Меньшинство должно подчиниться большинству. Через опрос
17:53. 16 мая 2019 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Только ошалевшие пропагандисты успели всех жителей Екатеринбурга объявить бесами и большевиками, как тут…
При строительстве храма в парке Екатеринбурга нужно обязательно учитывать мнение местных жителей, но не записных активистов, приехавших попиариться, заявил президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ.
«Все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона [где находится сквер], то, безусловно, нужно это мнение учесть», – передает его слова ТАСС.
Он пояснил, что имеет в виду именно местных жителей, а не «записных активистов, которые из Москвы приехали, чтобы пошуметь и себя попиарить». Чтобы рассудить стороны конфликта, Путин предложил провести опрос, после чего «меньшинство должно подчиниться большинству».
Президент заметил также, что мнение и интересы меньшинства также нужно учесть – речь может идти о компенсационной высадке деревьев и создании нового сквера.
«Нужно не перетягивать канат и не ругаться друг с другом, а сесть и договориться. А городские власти, региональные власти должны заниматься именно этим – найти оптимальное для проживающих там людей решение», – сказал он.
Путин признался, что был удивлен происходящим, а узнал о ситуации только в среду.
«Как правило, люди просят, чтобы храм построили, а здесь кто-то возражает. Храм должен объединять людей, а не разъединять. С обеих сторон нужны шаги, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают», – подытожил Путин.
https://vz.ru/news/2019/5/16/977955.html – цинк
Кому-то придется переобуваться в полете.
Не далее как 2 назад уже писал на эту тему:
Вопрос о судьбе парка необходимо вынести на общегородское обсуждение, а при необходимости на местный референдум/городской опрос. Если жители города хотят парк, то пусть будет парк, если большинство внезапно хочет еще один храм, то как говорится "вскрытие покажет". А если в таких вопросах ломать через колено, то не стоит удивляться повторению таких историй в разных городах, причем при осложнении социально-экономического положения, таких историй будет больше.
https://colonelcassad.livejournal.com/4989372.html – цинк
В общем, на первый взгляд здравый смысл восторжествовал. Надеюсь, опрос пройдет и ситуация разрешиться также, как в аналогичных случаях.
Еще бы решать проблемы с опросами до начала конфликта, а не после.
Ну а так все логично – если жители города хотят сквер, то должен быть сквер, а если хотят храм, то пусть будет храм. И победившая в опросе сторона, уже без всяких манипуляций сможет апеллировать к воле народа, а не узурпировать его под православными или либеральными лозунгами.
Все ведь настолько просто – надо просто доверять народу и спрашивать его мнение. Это ведь то самое гражданское общество, которое как нас уверяют, мы строим.
UPD: Мэрия Екатеринбурга согласилась провести независимый опрос по поводу будущего сквера. То есть без Путина они до этой нехитрой мысли дойти не могли?
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4994115.html