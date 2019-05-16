Медицина РФ – взгляд изнутри
Почему эта сфера деградирует?
Врач-кардиолог, кандидат наук Александр Патрикеев о том, какие проблемы сейчас испытывает современная медицина в России. Что не так? Почему деньги на медицину выделяются огромные, а по факту происходит деградация этой сферы? Коммерциализация и ложное целеполагание.
О том, что такое здоровье и болезнь, в чём кроются причины самых различных недугов и как их предотвратить – в книге:
Экологическая медицина. Путь будущей цивилизации + Видео диск, Оганян Марва Вагаршаковна, Оганян В.С.
===========================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/meditsina-rf-vzglyad-iznutri
Медицина в моей стране просто отстой. Просто бизнес и ничего личного. Это сказано на личном опыте. Не так давно узнал о тибетской медицине! Гипертония, простатит и камни в почках, просто как рукой сняло! Я в шоке друзья мои! Две недели, ДВЕ ДОЛБАНЫХ НЕДЕЛИ, я сдавал анализы… А этот мужчина за 5 минут сказал… И вылечил! Ничего удивительного в том что в Китае много народу, там нет навязанной нам бизнес медицины!