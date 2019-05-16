Шесть лет прошло с моего первого поста про американский холдинг, который сегодня контролирует информационную интернет-повестку в 43 крупнейших городах России. Тот материал в апреле 2013 года назывался «Россия проигрывает информационную войну. США скупает крупнейшие городские интернет-порталы»: https://zergulio.livejournal.com/368723.html

С каждым годом протестный вектор холдинга становился все более явным. Постепенно с подтасовки голосования о Великой Отечественной войне, клеймлении советских женщин-снайперов как убийц и маньяков (да да, было и такое, в их же издании Maxim) и прочих аккуратных дел, они перешли к антироссийской позиции по Донбассу, вбросам по трагедии в Магнитогорске и вот финал, плотная работа с массовыми беспорядками на Урале.

Сценарий обычный, активистка «случайно» повалила забор в окружении случайно гуляющих там фотографов, а потом людей начали зазывать на несанкцианированную массовую акцию (Подробно разбирал это вчера https://zergulio.livejournal.com/6341960.html). Кто именно начал? Ну по истечении двух суток у нас 29 статей на главной сайта е1 (у него, напомню, суточная посещаемость порядка миллиона и просмотры отдельных статей достигают 300.000 и более), плюс отдельный раздел с говорящим названием «Битва за сквер» (фото №1):

Вся оппозиция в голос кричит, что «протест народный, лидеров нет, все сами организовались, бабушки носят пирожки». Это разумеется вранье. У протеста есть неформальный лидер, который лично участвует во всех акциях, которые разумеется несогласованы, дает интервью Дождю, Эху Москвы, плюс постоянно освещает все на портале е1, чтобы собирать толпы людей.

Это директор сети Херст Шкулев Медиа Ринат Низамов. Просто небольшая подборка, тут и митинги, и озвучивание конкретной позиции в социальных сетях (фото 2 и 3):









— Ринат Низамов дает интервью телеканалу Дождь, с 1.40: https://youtu.be/1GmrLcKgIzg, прямым текстом «быстро кинули клич».

Как и говорил ранее, прогноз свой он реализовал, протесты и массовые беспорядки в Екатеринбурге начались. Только чудом не произошло трагедии, столкновений, жертв. Чудом, потому что в первую ночь полиция просто самоустранилась.

Как это все знакомо, да, «власти отбрасывают нас назад, подайте нам демократическое общество», и сразу, без отрыва от работы старое доброе майданное «Кто не скачет, тот москаль»:

А вот как «спокойно и размеренно» Ринат Низамов ведет себя в толпе протестующих, ничем не выдавая своего отношения к американскому порталу е1 и своей должности (он ведь у нас «просто житель города, который случайно пришел»):

Как видим накал истерии такой, что даже оппоненты удивляются. Я правильно понимаю, что по факту избитой девушки уже подано заявление в полицию, а Ринат искренне за нее переживал и никоим образом не разжигал своими воплями толпу? Вопрос понятно риторический, никакой информации про избитых девушек нет, иначе это уже из каждого утюга доносилось бы.

Разумеется как представитель протестующих Низамов присутствовал и на встрече с губернатором, параллельно выдавив со встречи другие СМИ (но он не лидер протеста, нет, это совпало просто, бабушки носят пирожки), вот что об этом пишет главный редактор местного издания 66РУ Дмитрий Шлыков:

— Журналист требует вывести журналистов из зала, в котором прямо сейчас решают судьбу главного проекта в городской повестке. Дичь? Конечно.

Хотели посмотреть стримы с той самой эпичной встречи у губернатора про храм? Хотели почитать трансляции: разные, интересные? Хотели всех послушать и составить свое собственное мнение? Так вот. Шиш вам. Всё, что вам будет доступно, произнесут участники этой встречи на коротком брифинге. Да, там есть и защитники сквера, и строители парка. Да, они все, в общем-то, умные интеллигентные люди. Да, вы услышите мнение обеих сторон. Но всё равно через фильтры их собственного восприятия.

И это для вас устроил Ринат Низамов – тот самый героический борец, который однажды снова будет стоять с вами плечом к плечу у того самого забора и кричать что-то про свободу слова, собраний и волеизъявления граждан.

Как так вышло? Сейчас расскажу. Подробно. Это важно.

На эпичное совещание про храм к губернатору пришли представители четырех-пяти изданий (простите, всех не запомнил). Стрим точно вела (какое-то время) Анна Балтина. Но, пока ждали дорогого Евгения Владимировича, неожиданная Татьяна Мерзлякова вдруг заявила, что встреча пройдет без записи. Вообще. Объяснила это тем, что, мол, такие конфликтные совещания всегда остаются за закрытыми дверьми, и вообще журналисты тут так, для красоты.

С большими допущениями и уступками логику госпожи Мерзляковой понять можно. Государственный человек. Там своя правда.

Тем более что ее никто из участников эпичной встречи особо не поддержал. А мудрые сотрудники департамента информационной политики даже слегка осадили, заявив, что «как Евгений Владимирович решит, так и будет».

И всё. Конфликт, не начавшись, исчерпан. А явившийся чуть позже губернатор ничего против журналистов, кажется, не имел. Вывести их точно не требовал.

Но вмешался упомянутый выше Ринат. Он обнаружил, что его доблестных солдат оранжевых фронтов (в количестве четырех боевых единиц) на совещание не пустят (ну еще бы, Ринат же сам повсюду сообщал, что явится туда строго как журналист от еодина, его издание и так уже представлено им самим). И взялся вывести из помещения всех остальных. А нефиг потому что. У него ведь монополия на общественную борьбу и защиту прав всех людей.

Журналисты, тем не менее, остались. И были вынуждены покинуть зал только после второй (!) настойчивой просьбы гордого борца Рината.

Вот. Теперь вы знаете, как остались без разнообразных стримов и текстовых трансляций. Живите с этим. Ешьте, что дают. Разнообразия информационных блюд не будет.

Ринат, ты сам-то как думаешь, всё у тебя хорошо?

Ты защитил корпоративные интересы? Да. Защитил. Снес конкурентов. Хотя, не знаю, почему ты нас так боишься. Фобия какая-то. Тем не менее, молодец.

Ты отстоял общественные интересы? Вот тут, увы, нет. В каждом втором чатике этого города сегодня писали: «Встреча обязательно должна быть публичной, СМИ обязаны присутствовать». Но шиш. Вывели. И это исключительно твоя заслуга. Спасибо. "«Обеспечил равный доступ».

Пост полностью: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2684533694950707&set=a.169067443164024&type=3

Что имеем по итогу. Американский медиахолдинг силами портала миллионника не просто собирает толпы людей на несанкционированные акции (которые в итоге вылились в массовые беспорядки) широко и непрерывно их освещая, так у нас ещё и лицом протеста стал директор этого холдинга.

Про беспорядки я пишу не просто так, вот небольшая подборка, «люди со светлым лицами» крушат забор, распыляют газ в охрану (правда в новостях почему-то писали про газ, который якобы распыляет полиция, ошиблись наверное, бывает):

Все это очевидно не только мне, о ситуации открыто говорят и пишут известные журналисты и военные корреспонденты (ниже ссылки, кстати подпишитесь на них):

Андрей Медведев:

https://t.me/MedvedevVesti/693

Дмитрий Стешин:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2328602727467562&set=a.1399081757086335&type=3

Ну и от себя добавлю главное. Я не против храма и не за храм. Я против массовых беспорядков и майдана в России, открыто и нагло инициируемых США. Я бы понял протестующих, если бы они вышли на улицы, когда проводились торги по этому участку. Или позже, когда Гордума рассматривала вопрос. Все это широко освещалось в СМИ. Но они вышли сейчас с украинскими майданными кричалками, «мы здесь власть», при поддержке местной оппозиции работающей под консульством США, сетки Навального, с рекламой от Открытой России и Евроньюс. К чему это привело вы видите.

Отдельный вопрос — бездействие властей и правоохранительных органов как в отношении холдинга Херст Шкулев в целом, так и в частности с конкретными массовыми беспорядками в Екатеринбурге. Вы не можете найти инициаторов и зачинщиков? Ну перечитайте этот материал еще раз.

У меня все.

С уважением, Сергей Zergulio Колясников

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Источник: https://nstarikov.ru/club/103796