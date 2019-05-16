Красная Азия. Шерафган Бобоев о гастарбайтерах, капитализме и революции – По-живому

Разговор с историком Шерафганом Бобоевым.



Содержание беседы:

00:30 Откуда берется межнациональная рознь?

06:33 Про буржуазный национализм, в частности, в Таджикистане

12:50 О “феодализме” в среднеазиатских республиках бывшего СССР

24:12 О гастарбайтерах

29:08 Про отношение к СССР в среднеазиатских республиках и их нынешнее экономическое положение

35:34 О восприимчивости к религиозной пропаганде

37:14 Как вести пропаганду среди выходцев из среднеазиатских республик

39:44 Винит ли молодежь из среднеазиатских республик в своих бедах СССР?

41:58 Мнение о гражданских войнах в Северной Африки

49:25 Про ограбление Ливии

51:24 О победе революции в Средней Азии







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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-j9WKsZlA00