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Красная Азия. Шерафган Бобоев о гастарбайтерах, капитализме и революции – По-живому

19:22. 16 мая 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

Разговор с историком Шерафганом Бобоевым.

Содержание беседы:
00:30 Откуда берется межнациональная рознь?
06:33 Про буржуазный национализм, в частности, в Таджикистане
12:50 О “феодализме” в среднеазиатских республиках бывшего СССР
24:12 О гастарбайтерах
29:08 Про отношение к СССР в среднеазиатских республиках и их нынешнее экономическое положение
35:34 О восприимчивости к религиозной пропаганде
37:14 Как вести пропаганду среди выходцев из среднеазиатских республик
39:44 Винит ли молодежь из среднеазиатских республик в своих бедах СССР?
41:58 Мнение о гражданских войнах в Северной Африки
49:25 Про ограбление Ливии
51:24 О победе революции в Средней Азии



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-j9WKsZlA00

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