Галопом по Европам #21 (Задержания в Екатеринбурге, Победа сборной)
В этом выпуске:
- Третьи сутки протеста против строительства храма в Екатеринбурге закончились задержаниями с участием ОМОНа;
- 65% российских семей не имеют никаких сбережений;
- ВЦИОМ посчитал, что граждане России все чаще прибегают к услугам платной медицины;
- Трамп исполнил обещание и наложил санкции на компанию Хуавей, а также 70 ее подразделений;
- На Украину вернулся олигарх Коломойский;
- Лидер группы “Океан Эльзы” Вакарчук пошел политику;
- Работники Челябинского электрометаллургического комбината требуют повышения зарплаты — сейчас около 30 тысяч рублей;
- Сборная России по хоккею одержала крупнейшую победу в своей истории;
- В парижском саммите по борьбе с интернет-экстремизмом приняли участие президент Франции, премьеры Новой Зеландии, Канады, Британии и глава Еврокомиссии, а также представители Ютуб, Гугл, Амазон, Микрософт, Твиттера и Фейсбук.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам