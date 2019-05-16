Галопом по Европам #21 (Задержания в Екатеринбурге, Победа сборной)

В этом выпуске:

- Третьи сутки протеста против строительства храма в Екатеринбурге закончились задержаниями с участием ОМОНа;

- 65% российских семей не имеют никаких сбережений;

- ВЦИОМ посчитал, что граждане России все чаще прибегают к услугам платной медицины;

- Трамп исполнил обещание и наложил санкции на компанию Хуавей, а также 70 ее подразделений;

- На Украину вернулся олигарх Коломойский;

- Лидер группы “Океан Эльзы” Вакарчук пошел политику;

- Работники Челябинского электрометаллургического комбината требуют повышения зарплаты — сейчас около 30 тысяч рублей;

- Сборная России по хоккею одержала крупнейшую победу в своей истории;

- В парижском саммите по борьбе с интернет-экстремизмом приняли участие президент Франции, премьеры Новой Зеландии, Канады, Британии и глава Еврокомиссии, а также представители Ютуб, Гугл, Амазон, Микрософт, Твиттера и Фейсбук.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j19kebLxxiA