Древние сибирские хирурги оперировали совершенными инструментами

Эта новость в свое время прошла практически незамеченной, хотя она очень любопытна. Еще в 2015 году новосибирские археологи выяснили, что 2,5 тысячи лет назад хирурги на территории Южной Сибири проводили сложнейшие хирургические операции, в том числе трепанацию черепа. При этом они располагали инструментами, которых еще не было в Европе.

(На фотографиях ниже, сделанных в этом музее, не все артефакты являются медицинскими инструментами, часть – это вооружение, но каждый из этих экспонатов является совершенным изделием мастеров, живших задолго до нашей эры. И, глядя на них, понимаешь, что на территории Сибири 2,5 тысячи лет назад существовала древняя развитая цивилизация).

“В арсенале хирурга конца первого тысячелетия до нашей эры был оперативный нож для резания кости, пилы, режущий инструмент, пинцеты, медицинские зонды и аналог современного скальпеля – ланцет. Большинство этих инструментов по форме и функционально схожи с инструментарием европейских хирургов этого же времени. Единственное исключение – пилы, которые не встречаются в этот период в Европе”, – сказал ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Павел Волков.

Ученый изучил артефакты из коллекции Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова. Древние хирургические инструменты были найдены в памятниках тагарской культуры, относящихся к периоду IV-III веков до нашей эры. Он также исследовал следы на поверхности трепанированных черепов (IV-III вв. до н. э.) и сравнил их со следами износа ряда артефактов, которые могли применяться при проведении медицинских операций в эпоху раннего железа на территории Сибири.

Таким образом, ученый выявил, что древние хирурги пользовались специальными оперативными ножами для резания кости. “Орудия такого типа оставляют при резке кости следы, аналогичные наблюдаемым на трепанированных черепах”, – пояснил Волков. Также среди арсенала древних медиков выявлены специальные пилы, не имеющие аналогов в европейских археологических коллекциях.

Ученый также обнаружил в коллекциях Минусинского краеведческого музея пинцет и инструменты, которые могли использоваться в качестве медицинских зондов.

“Очевидно, что обитатели юга Сибири в этот период обладали сложными знаниями в хирургии, не уступающими древнеримским и древнегреческим хирургам”, – подытожил Волков.

На фото – древнеримские медицинские инструменты.

Тагарцы обитали в VIII-III века до нашей эры в степях Южной Сибири, на территории Хакасско-Минусинской котловины (Республика Хакасия и южные районы Красноярского края).

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