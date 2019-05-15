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Золотой капкан

19:12. 15 мая 2019 Просмотров - 791 5 коммент. Опубликовал:

Как Россия и Китай прекратят гегемонию доллара – мировая экономика

Аналитики поняли, зачем Россия и Китай покупают все больше золота. Цель Москвы и Пекина — поменять правила игры в мировой экономике, прекратив гегемонию доллара. Накопление золота приведет к тому, что его цена взлетит, а бумажные валюты превратятся в “покерные фишки”. О том, как Россия и Китай готовят ловушку для Запада…

Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами и узнать, какие перемены нас ждут, помогут:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

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Суть Вещей

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/zolotoy-kapkan

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 804 678
    Werwolf 15 мая 2019 в 22:43

    Аналитики поняли…. По-моему, любому обывателю понятно!

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    • 594 386
      чужойWerwolf 16 мая 2019 в 8:36

      Да это давно было понятно. Даже Белоруссия в режиме изображения заигрывания с западом
      накопила 7 млнд долларов золотом. На восточный саммит поехал только Макей, а в июне
      подписывают еще военное сотрудничество с РФ. Собственная жопа дороже всех разговоров.
      И доллар ликвидировать ни кто не будет, а рассчитываться и накапливать надежней золото.
      Доллар постоянно печатают, и боевики должны его отрабатывать на ослабленных.

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  • 391 207
    Онуфрий 16 мая 2019 в 1:49

    Правительству РФ не выгодно прекращать гигемонию доллара. Девальвируют рубль на 30% и бюджет наполнен опять. Продали нефть за 1 доллар, получили 100 руб.

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  • 380 206
    Игорь 16 мая 2019 в 2:27

    Тут будет всё прозаичнее. Копили, копили… Куда положили? Не помнят. Кто забирал? Не знают. Золото исчезнет, и как всегда крайних не найдут. Разве не так?

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  • 593 155
    LIBERMAN 16 мая 2019 в 9:45

    Да, Апокалипсис близко про четырех коней сказано, а пятый конь Злат… Принцип-то один смена элит, а без библейских традиций никак нельзя, не поймут…

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