Золотой капкан

Концептуал СМИ Как Россия и Китай прекратят гегемонию доллара – мировая экономика

Аналитики поняли, зачем Россия и Китай покупают все больше золота. Цель Москвы и Пекина — поменять правила игры в мировой экономике, прекратив гегемонию доллара. Накопление золота приведет к тому, что его цена взлетит, а бумажные валюты превратятся в “покерные фишки”. О том, как Россия и Китай готовят ловушку для Запада…



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