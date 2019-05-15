Золотой капкан
Как Россия и Китай прекратят гегемонию доллара – мировая экономика
Аналитики поняли, зачем Россия и Китай покупают все больше золота. Цель Москвы и Пекина — поменять правила игры в мировой экономике, прекратив гегемонию доллара. Накопление золота приведет к тому, что его цена взлетит, а бумажные валюты превратятся в “покерные фишки”. О том, как Россия и Китай готовят ловушку для Запада…
Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами и узнать, какие перемены нас ждут, помогут:
Книги Катасонова Валентина Юрьевича
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Аналитики поняли…. По-моему, любому обывателю понятно!
Да это давно было понятно. Даже Белоруссия в режиме изображения заигрывания с западом
накопила 7 млнд долларов золотом. На восточный саммит поехал только Макей, а в июне
подписывают еще военное сотрудничество с РФ. Собственная жопа дороже всех разговоров.
И доллар ликвидировать ни кто не будет, а рассчитываться и накапливать надежней золото.
Доллар постоянно печатают, и боевики должны его отрабатывать на ослабленных.
Правительству РФ не выгодно прекращать гигемонию доллара. Девальвируют рубль на 30% и бюджет наполнен опять. Продали нефть за 1 доллар, получили 100 руб.
Тут будет всё прозаичнее. Копили, копили… Куда положили? Не помнят. Кто забирал? Не знают. Золото исчезнет, и как всегда крайних не найдут. Разве не так?
Да, Апокалипсис близко про четырех коней сказано, а пятый конь Злат… Принцип-то один смена элит, а без библейских традиций никак нельзя, не поймут…