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Вредительство в авиакосмической отрасли

18:33. 15 мая 2019 Просмотров - 591 3 коммент. Опубликовал:


1. Гендиректор НИИ космического приборостроения Юрий Яскин сбежал за границу, оставив после себя массу вопросов по поводу своей работы, а также проблему его допуска к государственной тайне. Тут видимо будет немало вопросов к надзорным органам по поводу того, как его выпустили за границу с такими делами. По всей видимости Яскин понял, что "круг сужался" и заранее удрал за границу, до ареста и предъявления обвинений, которые скорее всего были бы предъявлены в рамках "разбора полетов", который Рогозин ведет в отрасли.

2. Кроме того, после проверки надзорных органов в Росавиации выяснилось, что более 400 самолетов получали изменения конструкции без какого-либо технического обеспечения, сертификатов и научного обоснования. Часть бизнеса Росавиация вела через Бермудские острова, ну и там по мелочаям вроде кумоства и управленченских решений также накопали. Все это показала проверка проведенная после катастрофы "Сухой Супер Джет" – то есть оказалось достаточно чуть копнуть и потыкать палкой, как сразу выросла гора нарушений.  Опять же вопрос – куда надзорные органы смотрели до катастрофы в Шереметьево.

Все это происходит в стратегических отраслях, к которым имеется повышенное внимание надзорных органов.  Вполне понятно, что известным проблемам в авиастроении и проблемам "Роскосмоса" при таких делах удивляться не приходится. С другой стороны, с учетом ареста директора ОКБ им. Симонова, налицо активизация работы по борьбе с системными проблемами в авиакосмической отрасли. Другой вопрос – насколько длительной и эффективной будет новая антикоррупционная кампания.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4991890.html

Метки: коррупция, криминал

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 1307 865
    Valeriy Bondarik 16 мая 2019 в 0:33

    …ЗДРАВСТВУЙТЕ…

    “Ч Т О” делается в России…во всём?!!!…
    “““
    _Проблемы в “Роскосмосе” и АВИАстроении – очеВИДНЫ!
    и ВСЁ “ЭТО”[тотальная Коррупция и ХИЩЕНИЯ]в…
    С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И Х отраслях к которым ДОЛЖНО
    [но имеется~Li...]ДОЛЖНО быть ПОВЫШЕННОЕ внимание ВСЕХ -
    НАДЗОРНО-КОНТРОЛЬНЫХ СПЕЦ-структур…Однако,ТАК получается
    [раз ТАКОЕ тВОРится...]что НИЧЕГО этого там НЕТ…
    [более того...а--не--В-ДОЛЕ-Li...за то,чтобы НЕ видели...]
    [неужто Даже в ТАКИХ отраслях - ВСЁ ПРО,ГНИЛО-i-"повязано"...]
    …н-да…Велика Русь,НО…Чем гордиться – вот “ТАК,ИМИ”…
    ““““““““““““`
    ““““““““““““`
    _ “АЛЬ-лё–АЛЬ-лё…Господин Путин – ЧТО имеете сказать…
    _ “ой-да-ВОЗДЕРЖУСЬ-пока…НАДО-доклады-И…ЦУ-прочитать”…
    …..а ведь в России ПОРА – “козырных” Политиков МЕНЯТЬ…..
    [НЫНЕшняя,Т.Н."власть=МАСТЬ"- продолжает РФ - Разрушать!!!]
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 15-5-19.

    P.S. Н-да…ИЗ Росии НАЧАЛИ – “когти-рвать”…
    —> Начало ЕСТЬ…Будем Продолжения…Ожидать!
    [ну а "СПЕЦЫ"...ВСЕХ "мастей"...Будут "НЕ" замечать...]

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  • 376 288
    Mazai 16 мая 2019 в 4:31

    Велик человек Сталин когда создал ШАРАШКИ и закрытые города Ведь есть люди которые отпустили его в командировку,а не в бутырку

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  • 21865 10803
    Ursus 16 мая 2019 в 10:15

    Админ, насчет вертикали здесь неплохой пример. Вот этот сбежавший черт, кто по вашему его назначил?
    Можно же легко раскрутить цепочку. Его утвердил президент АО ОАК. Того – совет директоров АО ОАК.
    В ОАК руководство утверждено Председателем Правительства РФ, последний утвержден сами знаете кем.
    Нет вопросов если это разовый случай. Но это система.

    Упорное незамечание очевидных вещей – это тупость, мой друг. Или сознательная ложь.

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