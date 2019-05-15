Вредительство в авиакосмической отрасли

1. Гендиректор НИИ космического приборостроения Юрий Яскин сбежал за границу, оставив после себя массу вопросов по поводу своей работы, а также проблему его допуска к государственной тайне. Тут видимо будет немало вопросов к надзорным органам по поводу того, как его выпустили за границу с такими делами. По всей видимости Яскин понял, что "круг сужался" и заранее удрал за границу, до ареста и предъявления обвинений, которые скорее всего были бы предъявлены в рамках "разбора полетов", который Рогозин ведет в отрасли.2. Кроме того, после проверки надзорных органов в Росавиации выяснилось, что более 400 самолетов получали изменения конструкции без какого-либо технического обеспечения, сертификатов и научного обоснования. Часть бизнеса Росавиация вела через Бермудские острова, ну и там по мелочаям вроде кумоства и управленченских решений также накопали. Все это показала проверка проведенная после катастрофы "Сухой Супер Джет" – то есть оказалось достаточно чуть копнуть и потыкать палкой, как сразу выросла гора нарушений. Опять же вопрос – куда надзорные органы смотрели до катастрофы в Шереметьево.Все это происходит в стратегических отраслях, к которым имеется повышенное внимание надзорных органов. Вполне понятно, что известным проблемам в авиастроении и проблемам "Роскосмоса" при таких делах удивляться не приходится. С другой стороны, с учетом ареста директора ОКБ им. Симонова, налицо активизация работы по борьбе с системными проблемами в авиакосмической отрасли. Другой вопрос – насколько длительной и эффективной будет новая антикоррупционная кампания.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4991890.html