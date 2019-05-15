Вредительство в авиакосмической отрасли
18:33. 15 мая 2019 Просмотров - 591 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
1. Гендиректор НИИ космического приборостроения Юрий Яскин сбежал за границу, оставив после себя массу вопросов по поводу своей работы, а также проблему его допуска к государственной тайне. Тут видимо будет немало вопросов к надзорным органам по поводу того, как его выпустили за границу с такими делами. По всей видимости Яскин понял, что "круг сужался" и заранее удрал за границу, до ареста и предъявления обвинений, которые скорее всего были бы предъявлены в рамках "разбора полетов", который Рогозин ведет в отрасли.
2. Кроме того, после проверки надзорных органов в Росавиации выяснилось, что более 400 самолетов получали изменения конструкции без какого-либо технического обеспечения, сертификатов и научного обоснования. Часть бизнеса Росавиация вела через Бермудские острова, ну и там по мелочаям вроде кумоства и управленченских решений также накопали. Все это показала проверка проведенная после катастрофы "Сухой Супер Джет" – то есть оказалось достаточно чуть копнуть и потыкать палкой, как сразу выросла гора нарушений. Опять же вопрос – куда надзорные органы смотрели до катастрофы в Шереметьево.
Все это происходит в стратегических отраслях, к которым имеется повышенное внимание надзорных органов. Вполне понятно, что известным проблемам в авиастроении и проблемам "Роскосмоса" при таких делах удивляться не приходится. С другой стороны, с учетом ареста директора ОКБ им. Симонова, налицо активизация работы по борьбе с системными проблемами в авиакосмической отрасли. Другой вопрос – насколько длительной и эффективной будет новая антикоррупционная кампания.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4991890.html
…ЗДРАВСТВУЙТЕ…
“Ч Т О” делается в России…во всём?!!!…
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_Проблемы в “Роскосмосе” и АВИАстроении – очеВИДНЫ!
и ВСЁ “ЭТО”[тотальная Коррупция и ХИЩЕНИЯ]в…
С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И Х отраслях к которым ДОЛЖНО
[но имеется~Li...]ДОЛЖНО быть ПОВЫШЕННОЕ внимание ВСЕХ -
НАДЗОРНО-КОНТРОЛЬНЫХ СПЕЦ-структур…Однако,ТАК получается
[раз ТАКОЕ тВОРится...]что НИЧЕГО этого там НЕТ…
[более того...а--не--В-ДОЛЕ-Li...за то,чтобы НЕ видели...]
[неужто Даже в ТАКИХ отраслях - ВСЁ ПРО,ГНИЛО-i-"повязано"...]
…н-да…Велика Русь,НО…Чем гордиться – вот “ТАК,ИМИ”…
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_ “АЛЬ-лё–АЛЬ-лё…Господин Путин – ЧТО имеете сказать…
_ “ой-да-ВОЗДЕРЖУСЬ-пока…НАДО-доклады-И…ЦУ-прочитать”…
…..а ведь в России ПОРА – “козырных” Политиков МЕНЯТЬ…..
[НЫНЕшняя,Т.Н."власть=МАСТЬ"- продолжает РФ - Разрушать!!!]
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 15-5-19.
P.S. Н-да…ИЗ Росии НАЧАЛИ – “когти-рвать”…
—> Начало ЕСТЬ…Будем Продолжения…Ожидать!
[ну а "СПЕЦЫ"...ВСЕХ "мастей"...Будут "НЕ" замечать...]
Велик человек Сталин когда создал ШАРАШКИ и закрытые города Ведь есть люди которые отпустили его в командировку,а не в бутырку
Админ, насчет вертикали здесь неплохой пример. Вот этот сбежавший черт, кто по вашему его назначил?
Можно же легко раскрутить цепочку. Его утвердил президент АО ОАК. Того – совет директоров АО ОАК.
В ОАК руководство утверждено Председателем Правительства РФ, последний утвержден сами знаете кем.
Нет вопросов если это разовый случай. Но это система.
Упорное незамечание очевидных вещей – это тупость, мой друг. Или сознательная ложь.