Уроки Венесуэлы или крах социальной инженерии

Первые звоночки появились с колонизацией, когда малочисленные Европейские страны, не имеющих и 10 миллионов населения, вскрыли и разграбили гигантов, многовековых экономических лидеров Индию и Китай с населением в сотни миллионов.

Как такое возможно? Одна из причин, социальная инженерия

Ещё несколько тысяч лет назад у знати встал вопрос – как сохранить власть, на несколько поколений? Аристотель в Европе предложил встраивать конфликты и создавать людям искусственные проблемы, что мы и имеем до сих пор. По принципу: народ без ежедневных проблем – жди беды.

В Индии – гуру йоги (привет от Грефа) придумали кастовую систему. В Китае – сложная письменность, ограничивающая грамотность у большинства населения. Психологическое подавление и умышленное поддержание людей в нищете, необразованными, бесправными, слабыми духом, неуверенными, боящихся подать голос, высунуться…

В целом образование элит ещё в древнем Египте 3000 лет до нашей эры – уже было раздельным. Знать получала – самое полное образование на тот момент.

А народ не «обучали», а промывали мозг, через социальную инженерию, решающей 3 задачи: максимальная рождаемость, ранняя смертность в 35-40 лет, выученная беспомощность – воспитание рабов, глупого населения, для максимальной эксплуатации.

Высокая рождаемость больше не нужна, хотя мусульмане сохраняют её

Добавился элемент избавления от лишнего населения, а рабство достигается через кредиты.

Беспомощность населения облегчает процесс сохранения власти, не требуя много ума. Помнится, при Петре Первом только 2% детей бояр смогли осилить науки – в остальном мире ситуация такая же или хуже. Зачастую даже глупые, писающие в штаны, алкоголики могли спокойно жить, эксплуатировать народ и передавать власть по наследству.

Основные угрозы для знати, исходили не от народа, а извне – от других стран или кланов. Чтобы им противостоять – нужно уметь убивать, что активно развивали как могли всю историю.

Из-за этого более 2 тыс. лет мы имеем отрицательный искусственный отбор, о котором часто упоминает профессор Сергей Савельев.

В таких условиях побеждает более хищный, коварный, подлый

Поэтому Андрей Фурсов называет мировые элиты преступными – они действуют по принципу ОПГ.

Англосаксы решили всех перехитрить и придумали довольно жёсткую систему воспитания своих наследников, возводящую подлость и коварство в степень, напрочь отключающая проявление эмоций, чувств, как слабость. И они стали самыми хищными, что дало им преимущество над всем миром.

Воспитать детей ещё более хищными – невозможно без серьёзных последствий для психики, которые и так сплошь и рядом у них вылезают. Например, потребность в геноциде, педофилия, садомазо и другие сексуальные отклонения. Подробнее я писал ранее.

Рано или поздно должно было закончиться войной вроде Алой и Белой розы, или 30 летней в Европе – в которых знать с остервенением истребляла друг друга. После этого англосаксонские элиты морально созрели договориться между собой и остановить междоусобицы.

Их хищность никуда не делась, а была направлена против всего остального мира. Наступили кошмарные времена для всех стран.

В битве брони и снаряда – выигрывает снаряд

Социальная инженерия превращает людей в идиотов, которые не могут отличить ложь от правды. За счёт этого знать держится у власти много лет.

Всё бы ничего – но этой лазейкой могут пользоваться не только «свои», но и другие хищные пройдохи, не отягощённые моральными принципами. Что англосаксы и делали. Да и своя знать не брезгует геноцидами. В истории Китая было много эпизодов, когда численность населения сокращалась в несколько раз.

Если 400-500 лет назад колонизация и подчинение страны занимала десятки или даже сотни лет. Многое можно было успеть предпринять и отбиться – как Япония и Таиланд, которым удалось избежать колонизации.

На подготовку Первой мировой войны ушло 30 лет, а Второй мировой – 20 лет. Что едва хватило СССР на индустриализацию.

Сейчас в 21-м веке, спасибо интернету, Голливуду, мировым СМИ – захват страны занимает несколько лет, на примере Арабской весны, Бразилии и Украины.

А выбираться из такой ловушки придётся те же сотни лет. Да и то, если сильно повезёт – Индия, Китай, Вьетнам и пол-Африки выбрались из колониализма благодаря СССР. А могли повторить путь Австралии и северной Америки.

Уже понятно, что в худшем случае проигравшие элиты будут изнасилованы, а потом убиты, как Каддафи, хотя англосаксы могут и наоборот. А в лучшем случае получат место у параши, как выражается Дмитрий Пучков Гоблин.

Пойди договорись с серийным полуманьяком убийцей. Аккуратный костюм, любезность, умение красиво говорить и человеческое лицо с милой улыбкой – вводят в заблуждение, только тех, кто подвергся воздействию социальной инженерии.

Зло тоже имеет своё очарование

Единственный кто смог их переиграть – был Сталин. После революции стало понятно, что продолжать убийственную социальную инженерию – как стрелять себе в ноги. В 20-х годах заложили сотни ВУЗ-ов и НИИ, ускоренными темпами боролись с безграмотностью.

И Ленин произносит знаменитую фразу, исковерканную до «каждая кухарка должна научиться управлять государством». А в оригинале звучало так:

«Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка неспособны сейчас же вступить в управление государством.

…

Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами, и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту».

Замахнулись на слом тысячелетних традиций и консенсуса между знатью всех стран – как бы они между собой ни враждовали. Решили ВСЕМ гражданам давать полноценное образование. Не удивительно, что весь мир сплотился против СССР.

Создали социальные лифты, бесплатную медицину, науку, средний класс, лучшее в мире образование, спорт и обязательно культуру, искусство – и много чего ещё для поднятия Уровня Общественного Сознания (УОС).

На западе не могли бездействовать, но правами, культурой и образованием среди народа не увлекались. Временно создали средний класс, дали денег, а потом стали переводить рабочие места в развивающиеся страны, от греха подальше. А права урезаются по чуть-чуть, начиная с развала СССР.

И до сих пор предпочитают переманивать лучшие кадры из других стран – только бы своё население массово не обучать.

Как сказал Буш старший: Благодаря развалу СССР мы закрыли потребности в математиках, физиках, химиках на 80-90%.

Теперь такая модель самоубийственна.

У Венесуэлы сложная история

До конца 50х сплошные перевороты, хунты, диктаторы, мятежи. Потом немного улучшили положение народа, подняли образование – переворотов стало меньше. Но теперь и этого недостаточно – нужно еще больше поднимать УОС.

СССР 40 лет разрушали изнутри, прежде чем смогли развалить. После смерти Сталина – аристотелевскую социальную инженерию тайно стали возвращать. А в 90-х либералы начали «реформировать» систему образования, срочно уничтожать отрасли требующие людей с самым высоким УОС: ВПК, космос, авиастроение, культура – управляемые по Сталинской модели.

«Авиационная промышленность – очень сложная отрасль. Она требует множества инженеров, конструкторов, рабочих. Она требует очень много государственных средств. А я договорился с «Боингом», что нам дадут необходимое количество любых самолётов» — пересказал слова Гайдара глава комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Но, до сих пор осталось много людей с высочайшим УОС – сравните уровень мысли в России и в 14 республиках за последние 30 лет, хотя количество населения примерно одинаково.

Возможно, поэтому одурачить народ Десталинизацией не получается, вопреки потраченным ресурсам. Скорее наоборот – народ молчит, терпит, умирает, но ждёт своего часа.

Очевидно, любая страна и знать, которая хочет жить – должна срочно отказаться от вредительской социальной инженерии, иначе в любой момент их могут снести.

Штаты следят жёстко, чтобы не подавали «дурных» примеров

Ни у одного государства из Южной Америки не было ресурсов, времени и возможностей на повышение УОС населения.

Разве, что Куба при гигантской поддержке СССР, смогла и успела в результате её не смогли вскрыть за 59 лет, а Фидель Кастро – пережил более 600 покушений. Экономическая мощь не защитит, хотя тоже нужна – только высокий УОС населения спасёт.

А сейчас тысячи Кубинцев помогают Венесуэле устоять под внешним давлением. До сих пор, любые страны, которые вздумают отказаться от социальной инженерии сразу сталкиваются с серьёзным давлением извне, как Куба и Северная Корея – почти 60 лет под санкциями.

Иначе условия для жизни за это время там бы поднялись и стали дурным примером для других стран.

Северная Корея – отказалась от сложнейших Китайских иероглифов и наконец-то ввела упрощённый алфавит Хангиль, через 450 лет после его создания. Этот алфавит можно выучить за 1 день – а не годы.

Ну что могли успеть Уго Чавес и Мадуро за каких-то 21 год, с ограниченными ресурсами и без поддержки? Учитывая, что экономика и финансы Венесуэлы находятся под жёстким контролем финансового капитала.

Власти развивающихся стран это вполне устраивало весь 20-й век. Откупались за счёт сверх эксплуатации, и их не трогали. На народ наплевать – «бабы дуры», ещё нарожают. Даже либеральная зачистка населения многих вполне устраивала, пока их не трогали.

Сохранить власть при агрессии извне – до 21-го века было легче, чем при народе с высоким УОС.

Схема перестала работать с 2001 года

Стероидов в форме триллионов уе, выкачеваемых из России и стран социалистического блока уже не хватает. Нужно ещё и желательно в тех же количествах.

Разграблять стали всех подряд так или иначе, кого войной, кого санкциями, кого спекуляцией. Оставляя население на произвол судьбы– как в Ливии, Сирии, Ираке, Украине, Йемене. И даже якобы «своих» как Румыния, Болгария, Македония, Хорватия и Прибалтика – тоже зачищают. А почему нет? Отличное расположение территорий, есть леса, пашни, горы, выход к морю — осталось только руку протянуть и забрать всё.

Из Китая выкачали больше триллиона после 2014 года. Все оффшоры взяли под контроль. Есть подозрение, что Бразилию, разграбят, как Украину .

Отныне для любой страны – проигрыш на выборах в пользу не того кандидата может означать – разграбление и зачистка,. Те, кто послабее, например, мусульманские страны – рискуют повторить судьбу, Ирака, Сирии и Йемена, Сомали, Афганистана.

Венесуэла довольно богатая нефтью страна, которая много инвестировала в добычу нефти. Если это всё достанется Штатам на халяву – они продлят свою агонию. И наоборот, спасение Венесуэлы приближает день обвала штатовской экономики.

Помните Ирано-Британскую нефтяную компанию, сейчас British Petroleum называется – туземцам 4%, а Британцам, несущим бремя белого человека – 96%.

Если вы выглядите как еда – рано или поздно вас съедят

Первый эшелон защиты – армия и ВВС, у Венесуэлы есть. Значит, будут воздействовать информационно: вводить людей в заблуждение, обманывать, дискредитировать власть, как недавняя информация от Помпео, что руководство Венесуэлы сбежало на Кубу.

А также собираются перебросить деньги для подкупа высших Армейских чиновников. Осёл, гружённый золотом – берёт крепость, как взяли Багдад в 2003 году.

Устроить революцию и свергнуть власть – очень сложно, что признают даже теоретики, как Джин Шарп или другие. Это становится возможным, если десятки лет собственная элита дурачила население, вместо того чтобы обучать, защищать, развивать и повышать УОС.

Нужно вернуться к заветам Ленина и отказаться от отрицательной социальной инженерии. И взяться за положительную – Сталинского типа, пока единственную проверенную боем. (Но она не устояла перед внутренними хищниками и с этим еще надо будет разбираться.)

Только эта модель хоть и с трудом, но смогла победить хищников – международный финансовый капитал. А вот тут начинаются проблемы – практически в каждой стране есть упёртые элиты, которые на такие реформы не пойдут ни за что. Тупых придётся устранять, потому что времени будет совсем мало.

Такими темпами Китай сломают за 2-3 года

И отбросят назад лет на 200, как Камбоджу, продержав в таком состоянии несколько веков.

Международный капитал не вложил в Китай и Индию ни копейки, если бы они вздумали заниматься реформами по Сталинской модели, развивая свои экономики за счёт внутреннего спроса и поднимая уровень собственного населения.

Китай думал, что сможет перехитрить Англосаксов. Многие пробовали, но перехитрить можно только себя, что они и сделали. Менять вековые сложившиеся традиции – они не готовы. Уж слишком кардинальные изменения потребуются.

Значит, заплатят за это высокую цену. Впереди их ждёт очищение вроде повторной колонизации или войны Алой и Белой розы. Часть элит без боя не откажется от своих привилегий.

В современной России о развитие УОС даже не приходится говорить.

Власти ускоренными темпами стремятся уничтожить оставшееся ещё от Советского Союза.

Отказ от «выстрелов себе в ноги» – долгий и болезненный процесс, который продлится десятки или даже сотню лет. И вам, наверное, сейчас от этого ни тепло, ни холодно. Можно и не дожить до лучших времён, что же делать?

Учителя готовят учеников к прошлой жизни

Всё настолько быстро меняется, что через 10-15 лет, когда ваши дети закончат школу и ВУЗ – они будут жить в совершенно другой и почти незнакомой стране. Нынешнее образование даст им достаточно навыков для жизни?

Не надейтесь на школу – дайте своим детям полноценное образование. Ещё буду писать, чему обучать и какие навыки закладывать при воспитании, чтобы они были жизнеспособными перед изменениями и вызовами в будущем.

Как говорил Сухомлинский основными предметами в школе должны быть: Дом, Семья, Отношения, Дети. Это необходимые предметы, но недостаточные — нужно больше.

Ну а вам, взрослым – учитесь отпускать стресс, как причину 70% заболеваний и проблем в вашей жизни. К сожалению, официальные психологи не смогут помочь во многом – система не позволяет владеть подобными знаниями.

Элита стран будет сопротивляться до последнего момента авось пронесёт. Будут изобретать полумеры и пытаться откупиться. Но альтернативы всё равно нет. Вон грамотную, благополучную Европу вскрывают с помощью мигрантов, а народ в беспомощности смотрит, как насилуют их женщин.

Те, кто ещё не понял будут разграблены и убиты. Тихо, без шума и открытого вмешательства – как недавно Бразилию поставили под контроль. А через несколько лет начнут рассказывать, что «сами дураки», туземцы коррумпированные – дикари-с.

Кто не хочет обучать своих граждан, сохраняя власть – будет обучать чужих, получая демократичным сапогом в лицо.

Источник: https://cont.ws/@ruslanbah/1322944