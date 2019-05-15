Сводки от ополчения Новороссии 15 мая 2019
- 19:04 СРОЧНО: ВСУ нанесли удары по окраинам Донецка, повреждены жилые дома.
- 16:31 Под Волновахой из части ВСУ сбежали с оружием двое морпехов – НМ ДНР.
- 16:15 ВСУ разместили танки и БМП вблизи жилых домов в Новозвановке.
- 15:10 Фронт Донбасса: морпехи бегут, в 93 бригаде отказываются выполнять приказы командования — сводка.
- 11:08 Донбасс: ВСУ несут новые потери.
- 05:30 Новый переможный блицкриг ВСУ на Донбассе.
- Вчера 23:14 Донбасс: Снайпер уничтожил украинского «Питбуля», мстившего за смерть «Ведьмы» (ФОТО).
СРОЧНО: ВСУ нанесли удары по окраинам Донецка, повреждены жилые дома
Украинские войска открыли огонь по пригороду Донецка — поселку Александровка, а также по селу Сигнальное близ Еленовки.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Сегодня в течение дня нацистскими бандформированиями Украины был открыт огонь по пригородам Донецка, в результате которого получили повреждения дома мирных жителей.
В результате минометного обстрела со стороны н. п. Марьинка по направлению н. п. Александровка повреждения остекления и кровли получили три жилых дома:
ул. Челюскинцев, 1;
ул. Шевченко, 2;
ул. Ленина, 57», — отметили в СЦКК.
Также в результате обстрела со стороны н. п. Славное по направлению н. п. Сигнальное получил повреждение остекления жилой дом по адресу: ул. Гагарина, 16.
Жертв среди мирного населения не зафиксировано. Более подробная информация уточняется.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Под Волновахой из части ВСУ сбежали с оружием двое морпехов – НМ ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ разместили танки и БМП вблизи жилых домов в Новозвановке
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Фронт Донбасса: морпехи бегут, в 93 бригаде отказываются выполнять приказы командования — сводка
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.
За прошедшие сутки противник 13 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований подверглись районы 9 населённых пунктов Республики.
На горловском направлении украинские боевики с позиций 53-й механизированной бригады под командованием военного преступника Грузевича выпустили 10 120-мм мин по району поселка шахты им. Гагарина.
На донецком направлении боевики Брыжинского из 93-й механизированной бригады вели огонь из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по району населённого пункта Васильевка.
Под обстрел попала Васильевская насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода, персонал вынужден был укрываться в убежище.
С позиций 57-й мотопехотной бригады под командованием террориста Мишанчука 6 раз открывался огонь по районам н. п. Спартак, Веселое и району Донецкого аэропорта с применением 120-мм миномётов, гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.
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Также боевики из 24-й механизированной бригады, по приказу военного преступника Гудзя, применили 82-мм миномёты и стрелковое оружие по районам населённых пунктов Трудовские и Старомихайловка.
В результате обстрела Петровского района г. Донецка была повреждена ЛЭП по адресу ул. Ананченко, д. 3а.
На мариупольском направлении боевики военного преступника Курача из 79-й десантно-штурмовой бригады вели огонь из 120-мм и 82-мм миномётов по районам населённых пунктов Дзержинское и Ленинское.
В результате ответного огня из не запрещённого Минскими соглашениями вооружения враг понёс потери: один боевик уничтожен, трое получили ранения.
Нам продолжает поступать информация о низком уровне воинской дисциплины в подразделениях ВСУ и нежелании украинских военнослужащих выполнять приказы командиров.
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Почётное первое место занимает 35-я бригада морской пехоты, где продолжаются поиски двух военнослужащих 137-го батальона, самовольно оставивших часть с оружием.
Как нам стало известно, сбежавшие морпехи успели совершить вооруженное нападение на жителя н. п. Владимировка.
К поискам преступников подключена военная служба правопорядка. Командир бригады Палас, окончательно потерявший контроль над своими боевиками, запретил личному составу покидать расположение бригады до возвращения беглецов.
На втором месте 93-я механизированная бригада, где военнослужащие 20-го батальона отказываются выполнять задачи на линии боевого соприкосновения, до того времени пока им не выплатят положенные надбавки за выполнение задач на первой линии обороны, которые по указанию комбрига Брыжинского были потрачены на закупку подарков для членов комиссии штаба «ООС», которая работала в бригаде по проверке фактов сокрытия потерь в период с 1 по 10 мая.
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Донбасс: ВСУ несут новые потери
Утром 15 мая пресс-центр штаба «операции объединенных сил» сообщил о новых санитарных и безвозвратных потерях ВСУ на Донбассе.
За минувшие сутки один украинский военный убит, ещё двое ранены.
Украинская сторона утверждает, что по их позициям открывался огонь из «артиллерийских систем калибра 122 мм, миномётов калибром 120 мм и 82 мм, гранатомётов различных систем, крупнокалиберных пулемётов, автоматического стрелкового и снайперского оружия».
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Новый переможный блицкриг ВСУ на Донбассе
За последние пять (уже даже с лишним) лет я слышал уйму планов захвата Донбасса.
Стратегическими планами страдали и Ярош, и Турчинов (несколько раз), Порошенко, Аваков и бог ещё знает кто. Все они планировали свои легендарные блицкриги по-разному: от месяца, до бесконечности.
Однако круче всех накурился бывший командующий «Операции объединенных сил» Украины Сергей Наев. Ключевое слово здесь «бывший», ведь только сложив свои полномочия или не имея к войне отношения, любой «эксперт» тут же начинает хвастаться гениальностью своего стратегического склада ума.
Отличился Наев тем, что по его весьма нескромным подсчётам, для «освобождения Донбасса» требуется меньше суток (до сих пор ржу).
Цитирую: «Непосредственно на военное действие уйдет очень мало времени — меньше суток. Главное в таком случае — очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться», — рассказал он в эфире ТСН на канале «1+1».
Серёжа Наев также считает, что враг не дремлет и всеми своими извилинами денно и нощно сидит и замышляет новую каку, которую Нэнька так или иначе осилит.
«Непосредственные планы такие у врага есть. Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более десяти. Мы предполагаем ответные — на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать», — подметил хитрожопый Сирожа.
Ещё Наев сказал, что дескать укры знают все слабые места и постоянно их держат под прицелом. Ну, это как всегда: Донецкая и Луганская области, граница с Россией и Чёрное море в пределах необходимого.
Ну аргументы тут как всегда железобетонные. От смеха даже матом ругаться неохота. Ни тебе стратегии, ни тебе цифр каких. То есть я сейчас могу точно так же сесть у микрофона, обязательно налить чашечку кофию для создания непринуждённой обстановки и завести такие же разговоры, но уже по другую сторону фронта. Дескать, у нас в ДНР всё окей. Границы биноклями проверяют, мужики трезвые и побритые, даст бог, за день управимся. Через недельку будем самогонку в Киеве пить. Да вот команды нет.
Всё, ширма опускается, я стою в свете софитов, бурные овации и поклон.
Не буду описывать кучу стратегических нюансов, но в общем данный 24-часовой (простите, меньше суток) расклад реален только в случае из фильмов о злых зомби, где на одного живого человека приходится по сотне ходячих дохликов. Значит, люди отбиваются, отстреливаются, махают своими саблями да мачете, а трупаны всё лезут и лезут из всех щелей, тем самым создавая брустверы из собственных трупов. Вот только в этом случае и можно проводить быстрые операции. По-другому, извиняйте, никак. Ну, или ядерную бомбу сбросить.
В общем, тут ясен пень, что «1+1» — канал Коломойского, а Коломойский — хозяин сами знаете кого. Короче, это информационная подгонка под нового президента. Дескать: Порошенко не мог, а сейчас вон как оно. Наш Зелёнский всех порешит. Дай только волю.
Кроме шуток, исходя из подобной риторики, можно выделить то, что от смены президента в Нэзалэжний нифига не меняется. Война как была, так и будет. Разница правительств только в том, что старое уже сняло свои жирные сливки. Теперь новые придут, дожмут что осталось и зовите следующих.
Зеленский сколько угодно может подкатывать к жителям Донбасса, но сути Украины это не изменит. Те же самые параллели можно провести по всем направлениям поведения Нэньки.
Нифига не изменится и всё тут. Отношения с Россией, такими же темпами будут ухудшаться, язык как запрещали, так и будут запрещать, реформы в медицине всё так же будут убивать народ, а образование скатится до уровня вековой давности.
Продолжать дальше не стану.
Никакой президент или парламент уже давно не управляют этой Украиной. От Украины уже давно ничего не зависит. Украиной управляют по ту сторону океана.
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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»
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Донбасс: Снайпер уничтожил украинского «Питбуля», мстившего за смерть «Ведьмы» (ФОТО)
На Донбассе уничтожен гранатометчик 46-го отдельного штурмового батальона ВСУ «Донбасс-Украина» Антон Безверхний.
«14 мая 2019 году в районе н. п. Новозвановка (Попаснянский район ЛНР, – прим. РВ) от пули вражеского снайпера… героически погиб боец Отдельного штурмового батальона „Донбасс-Украина“ солдат Безверхний Антон Викторович (позывной „Питбуль“)», — говорится в сообщении пресс-службы батальона.
Родился Безверхний 24 января 1994 года, проживал в Харькове.
Судя по одному из видео, опубликованных на странице ликвидированного оккупанта, он считал своим долгом отомстить за смерть подруги — боевика Яны Червоной («Ведьмы»), погибшей в начале апреля.
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https://youtu.be/bbuJsHUZe3w