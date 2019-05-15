Сводки от ополчения Новороссии 15 мая 2019

За последние пять (уже даже с лишним) лет я слышал уйму планов захвата Донбасса.

Стратегическими планами страдали и Ярош, и Турчинов (несколько раз), Порошенко, Аваков и бог ещё знает кто. Все они планировали свои легендарные блицкриги по-разному: от месяца, до бесконечности.

Однако круче всех накурился бывший командующий «Операции объединенных сил» Украины Сергей Наев. Ключевое слово здесь «бывший», ведь только сложив свои полномочия или не имея к войне отношения, любой «эксперт» тут же начинает хвастаться гениальностью своего стратегического склада ума.

Отличился Наев тем, что по его весьма нескромным подсчётам, для «освобождения Донбасса» требуется меньше суток (до сих пор ржу).

Цитирую: «Непосредственно на военное действие уйдет очень мало времени — меньше суток. Главное в таком случае — очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться», — рассказал он в эфире ТСН на канале «1+1».

Серёжа Наев также считает, что враг не дремлет и всеми своими извилинами денно и нощно сидит и замышляет новую каку, которую Нэнька так или иначе осилит.

«Непосредственные планы такие у врага есть. Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более десяти. Мы предполагаем ответные — на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать», — подметил хитрожопый Сирожа.

Ещё Наев сказал, что дескать укры знают все слабые места и постоянно их держат под прицелом. Ну, это как всегда: Донецкая и Луганская области, граница с Россией и Чёрное море в пределах необходимого.

Ну аргументы тут как всегда железобетонные. От смеха даже матом ругаться неохота. Ни тебе стратегии, ни тебе цифр каких. То есть я сейчас могу точно так же сесть у микрофона, обязательно налить чашечку кофию для создания непринуждённой обстановки и завести такие же разговоры, но уже по другую сторону фронта. Дескать, у нас в ДНР всё окей. Границы биноклями проверяют, мужики трезвые и побритые, даст бог, за день управимся. Через недельку будем самогонку в Киеве пить. Да вот команды нет.

Всё, ширма опускается, я стою в свете софитов, бурные овации и поклон.

Не буду описывать кучу стратегических нюансов, но в общем данный 24-часовой (простите, меньше суток) расклад реален только в случае из фильмов о злых зомби, где на одного живого человека приходится по сотне ходячих дохликов. Значит, люди отбиваются, отстреливаются, махают своими саблями да мачете, а трупаны всё лезут и лезут из всех щелей, тем самым создавая брустверы из собственных трупов. Вот только в этом случае и можно проводить быстрые операции. По-другому, извиняйте, никак. Ну, или ядерную бомбу сбросить.

В общем, тут ясен пень, что «1+1» — канал Коломойского, а Коломойский — хозяин сами знаете кого. Короче, это информационная подгонка под нового президента. Дескать: Порошенко не мог, а сейчас вон как оно. Наш Зелёнский всех порешит. Дай только волю.

Кроме шуток, исходя из подобной риторики, можно выделить то, что от смены президента в Нэзалэжний нифига не меняется. Война как была, так и будет. Разница правительств только в том, что старое уже сняло свои жирные сливки. Теперь новые придут, дожмут что осталось и зовите следующих.

Зеленский сколько угодно может подкатывать к жителям Донбасса, но сути Украины это не изменит. Те же самые параллели можно провести по всем направлениям поведения Нэньки.

Нифига не изменится и всё тут. Отношения с Россией, такими же темпами будут ухудшаться, язык как запрещали, так и будут запрещать, реформы в медицине всё так же будут убивать народ, а образование скатится до уровня вековой давности.

Продолжать дальше не стану.

Никакой президент или парламент уже давно не управляют этой Украиной. От Украины уже давно ничего не зависит. Украиной управляют по ту сторону океана.

Читайте также: Майдан в центре России? — бандеровские «скакуны» переместились в Екатеринбург (ВИДЕО)

Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»