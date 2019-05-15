Шондонг: Путешествие по самой большой пещере в мире

Мир, кажущийся нам таким понятным и простым, на самом деле таит в себе множество неразгаданных загадок и тайн. Некоторыми из них он делится весьма неохотно. К примеру, в такой, казалось бы уже хорошо исследованной стране, как Вьетнам, сравнительно недавно была обнаружена пещера, равных которой нет на всей планете.

Son Doong Cave – крупнейшая на сегодняшний день пещера в мире и, пожалуй, одна из наиболее любопытных. Название Hang Son Doong в переводе с вьетнамского означает «Пещера горной реки».



© John Spies Photography

Размеры пещеры действительно потрясают: ширина более 200 метров, высота порядка 150 метров и рекордная длина в 9 километров. Son Doong Cave является частью обширной, так до конца и не изученной системы, которая включает в себя более 150 пещер.



© Ryan Deboodt Photography



© Carsten Peter Photography

Британская Ассоциация исследователей пещер (BCRA) классифицировала Son Doong Cave как крупнейшую пещеру в мире. До этого почетное первое место принадлежало Оленьей пещере (Deer Cave), расположенной на острове Борнео (Малайзия). Размеры Deer Cave оказались гораздо скромнее (ширина 90 м, высота 100 метров и протяженность 2 км) в сравнении с новооткрытой Son Doong Cave.



© John Spies Photography



© John Spies Photography

Пещера Шондонг расположена в провинции Куангбинь (Центральный Вьетнам), на территории национального парка Фонгня-Кебанг (Phong Nha-Ke Bang National Park) близ границы с Лаосом.



© Ryan Deboodt Photography



© Huu Nguien Photography

Трудно поверить, что эта гигантская пещера была неизвестна людям на протяжении миллионов лет.



© John Spies Photography



© John Spies Photography

Впервые пещера Шондонг была открыта в 1991 году. Местный житель по имени Хо-Хан (Ho-Khanh) случайно обнаружил вход в доселе неизвестную пещеру. Попытка пройти вглубь не увенчалась успехом — юноша был напуган свистящим шумом, доносившимся из пещеры и ее размерами, которые из-за кромешной темноты невозможно было даже себе представить.



© Carsten Peter Photography



<© Carsten Peter Photography

Мировая общественность узнала об этом чуде природы лишь в 2009 году, когда группа британских спелеологов и энтузиастов под руководством Говарда Лимберта (Howard Limbert) провела исследовательскую экспедицию в пещеру.



John Spies Photography



John Spies Photography

В ходе экспедиции, которая состоялась в апреле 2009 года, было исследовано порядка четырех километров пещерных тоннелей, покуда продвижению группы не помешало препятствие в виде 70-метровой монолитной скалы из кальцита.

Спустя год была предпринята повторная экспедиция с целью преодоления возникшего препятствия и продолжения дальнейших исследований пещеры. Сенсационная информация, предоставленная Говардом Лимбертом по окончании экспедиции, потрясла весь спелеологический мир.



© National Geographic Россия

Son Doong Cave несомненно была крупнейшей пещерой на планете. В одном из ее залов с легкостью мог бы уместиться среднестатистический небоскреб. Однако не только впечатляющие размеры делали ее уникальной в глазах ученых — в недрах пещеры скрывался настоящий подземный мир с высокими каменными колоннами и глубокими пропастями.



© Carsten Peter Photography

Для того чтобы попасть вглубь пещеры отважным посетителям необходимо преодолеть 80-метровый спуск по канату. Проходы внутри пещеры блокирует крупная скала, получившая со временем драматичное название Великая Вьетнамская стена. Все камни стен пещеры постоянно влажные, отчего невероятно скользкие. Вот почему для спусков и подъемов по этим практически отвесным пористым стенам, да еще и в непроглядной темноте, необходимо самое надежное альпинистское снаряжение.



© Carsten Peter Photography



© Huu Nguien Photography

Благодаря австралийскому спелеологу и талантливому фотографу Джону Спайсу (John Spies), появилась возможность заглянуть в подземный мир грандиозной пещеры Шондонг и понаблюдать за туристами, путешествующими в ее недрах.



© Ryan Deboodt Photography



© Chris Miller Photography

Внутри пещеры течет подземная река Рао Туонг, которая на протяжении долгого времени бережно создавала в твердых горных породах дивные тоннели. В некоторых местах подземная река выходит на поверхность земли.



© Ryan Deboodt Photography

В засушливые месяцы река превращается в небольшой ручей, но когда начинается сезонное наводнение, река вновь становится полноводной, заполняя до предела водой большинство тоннелей в пещере.



John Spies Photography



John Spies Photography

Гигантские сталагмиты вьетнамской пещеры порой достигают 70-метровой высоты. В лучах света они напоминают каменные кактусы. Это место спелеологи так и величают — Сад Кактусов.



© Carsten Peter Photography



© Ryan Deboodt Photography © Ryan Deboodt Photography



© Carsten Peter Photography © Carsten Peter Photography

Невероятно, что даже под землей вследствие смешения воздушных масс разной температуры можно наблюдать образование облаков.



© Simon Dunne/Barcroft Media

Давным-давно в «крыше» пещеры Шондонг образовались провалы, через которые в подземные залы пробивался дневной свет. Вместе с ним в пещеру попали и растения. Теперь здесь можно встретить не только известняковые уступы сплошь покрытые ковром нежной зелени, но и густые заросли самых настоящих джунглей. А обитают здесь не только различные насекомые, змеи, грызуны, но даже птицы и обезьяны.

В глубине пещеры ученые обнаружили новые еще неизвестные виды растений, быть может, попавшие сюда тысячи лет назад.



© Ryan Deboodt Photography

Еще одна интересная находка ученых — пещерный жемчуг.

Образование пещерного жемчуга относится к редким природным явлениям и представляет небывалый интерес для исследователей. Капающая вода на протяжении сотен лет создает слои кальцита, нежно обволакивающие каждую песчинку. По своему составу подобный жемчуг мало отличается от жемчуга, который производится моллюсками, однако он не может похвастаться привлекательным перламутровым блеском.



© Simon Dunne Photography

В настоящее время пещера Hang Son Doong открыта для общественных туров. Впрочем не стоит ожидать, что она будет переполнена посетителями. В 2015 году уникальную природную достопримечательность смогут посетить всего-то 224 счастливчика.



© Simon Dunne Photography