Публичное истолкование эксперимента „Вселенная-25” – ложное
14:29. 15 мая 2019 Просмотров - 563 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Вполне здравая логика, а главное – подкреплённая фактами. Нашей реальной жизнью – скученно в городах. Примерно так же, как и в эксперименте с мышами: неволя, отрыв от естественной природной среды при изобилии хлеба и зрелищ. Итог – вырождение популяции.
(Те, кто знаком с описанием указанного эксперимента, вполне могут пропустить первые семь минут ролика.)
(Те, кто знаком с описанием указанного эксперимента, вполне могут пропустить первые семь минут ролика.)
Вот зачем людей сгоняют в мегаполисы, привлекая их туда “красивой жизнью”, которая кардинально отличается от окружающей действительности. В условиях скученности люди неизбежно начнут деградировать и вырождаться. Это ещё один способ уничтожения “излишков” населения.
Умные люди смекнули и опрометью бегут из разукрашенных каменных мешков, называемых иностранным словом “мегаполисы”.
Видеоряд на второй половине ролика несколько не в тему, но идея верна. Причем,прошу заметить, далеко не все люди в условиях достаточных ресурсов и на свободе займутся творчеством и саморазвитием, бОльшая часть всё-таки займет паразитическую позицию с последующей деградацией, поэтому я бы расставил акценты на том, каких людей считать “нормальными” с точки зрения автора видеоролика, а каких – нет.