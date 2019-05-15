Главная » Мировоззрение, Психология

Публичное истолкование эксперимента „Вселенная-25” – ложное

14:29. 15 мая 2019 Просмотров - 563 2 коммент. Опубликовал:
Вполне здравая логика, а главное – подкреплённая фактами. Нашей реальной жизнью – скученно в городах. Примерно так же, как и в эксперименте с мышами: неволя, отрыв от естественной природной среды при изобилии хлеба и зрелищ. Итог – вырождение популяции.

(Те, кто знаком с описанием указанного эксперимента, вполне могут пропустить первые семь минут ролика.)


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4460308.html

Метки: здравый смысл, логика, ложь, социология

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Глава 7. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
..., которые уже сегодня становятся публичными и находят своё применение в...чисел); и т.д. Неправильное истолкование явлений природы и экспериментальных результатов...обрести состояния творческого совершенства и публичного или сокрытого признания творимых им...
СУТЬ ВОПРОСА О ДЕМОНСТРАЦИИ СЛАВЯНСКОЙ СОЛЯРНОЙ СИМВОЛИКИ
...демонстрацией нацистской символики понимается ее публичное выставление, показ, ношение,... деятельности» пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или...об административных правонарушениях». При истолковании данной статьи КоАП следует...
Обрядовое празднество совершеннолетия девицы у русских.
... с лавки легко мог быть истолкован как предохраняющее от вражеской силы... других случаях обряд происходит также публично.Момент торжества или празднества особенно... одежду взрослых женщин и происходит публично, в присутствии всех родных и...
Бэкграунд, выпуск-263 за 30 июня 2012
..., на всех своих документах и публичных акциях  именовать себя не иначе... и главные опасности его неверного истолкования и воплощения.В самом деле..., закон Украины о доступе к публичной информации. Что касается вторичной правовой...
Бэкграунд, выпуск-307 за 8 июня 2013
...вдаваясь в долгий анализ разных истолкований этого слова как философской ...Итак - внимание представитель партии «свобода» публично признает, что ее политическая сила... фестиваль «кинотавр», где подвергся публичному осмеянию фильм говорухина. Фаворитом этого...
8 Марта
... не социальными, не историческими, не публичными. Что-то личное ассоциировалось у... сейчас богословское исследование, не занимаюсь истолкованием и апологией Ветхого Завета. Я...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2429 2105
    Лариса Петрова 15 мая 2019 в 15:52

    Вот зачем людей сгоняют в мегаполисы, привлекая их туда “красивой жизнью”, которая кардинально отличается от окружающей действительности. В условиях скученности люди неизбежно начнут деградировать и вырождаться. Это ещё один способ уничтожения “излишков” населения.

    Умные люди смекнули и опрометью бегут из разукрашенных каменных мешков, называемых иностранным словом “мегаполисы”.

    Ответить
       
  • 804 678
    Werwolf 15 мая 2019 в 18:35

    Видеоряд на второй половине ролика несколько не в тему, но идея верна. Причем,прошу заметить, далеко не все люди в условиях достаточных ресурсов и на свободе займутся творчеством и саморазвитием, бОльшая часть всё-таки займет паразитическую позицию с последующей деградацией, поэтому я бы расставил акценты на том, каких людей считать “нормальными” с точки зрения автора видеоролика, а каких – нет.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)