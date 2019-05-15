Политическое шоу Зеленского вызывает тревогу экспертного сообщества

Фонд защиты национальных ценностей представил журналистам Доклад «Киевские власти против народа», посвященный итогам президентских выборов на Украине. Эксперты Фонда подробно проанализировали основные нарушения прав и свобод граждан и СМИ.

«Мы изложили и факты вмешательства со стороны различных западных НКО, дипломатических ведомств в ход кампании, и мотивацию образа России как врага, огромное количество пиаровских технологий с этим связанных», — пояснил президент Фонда Александр Малькевич.

Глава Фонда отметил, что несколько миллионов граждан просто не смогли проголосовать, российские наблюдатели не были допущены на выборы, а российским журналистам не позволили в полной мере освещать ход кампании.

«В Докладе представлена очень серьёзная подборка наиболее громких случаев ущемления прав русских и русскоязычных граждан Украины, ущемления прав журналистов, самые яркие законодательные инициативы, которые были направлены на ущемление прав жителей Украины, наиболее русофобские заявления украинских властей. Кроме того, рассказывается о самых известных политзаключенных и вопиющих фактах притеснения журналистов», — добавил Александр Малькевич.

Собранные под одной обложкой факты, по его словам, создают гнетущее впечатление. Глава Фонда выразил надежду, что переведенный на основные языки ООН Доклад произведет серьезное впечатление на зарубежных партнеров Украины, а также откроет глаза тем, кто много говорит о демократии, на то, что происходит у них под боком.

Своим мнением о прошедших выборах и сценариях развития политических процессов на Украине поделились участники круглого стола, прошедшего в пресс-центре «Парламентской газеты».

Член Общественного совета Фонда защиты национальных ценностей, писатель, лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариковобратил внимание, что говорить о честных и свободных выборах в той части Донбасса, которая находится под контролем Киева, не приходится.

Эксперт также считает, что избранный президентом Украины Владимир Зеленский играет в «молчанку» — старается сам не высказываться ни по каким насущным вопросам. От его имени высказываются определенные спикеры либо высказывания идут от его команды.

«На мой взгляд, на Украине победил не человек, а технология. Нет никакой предвыборной программы, никаких идей, что делать дальше. Есть желание подольше помолчать, чтобы не потерять симпатии какой-то части электората», — считает Николай Стариков.

Истинное лицо новой украинской власти, по его мнению, будет видно после выборов в Верховную Раду и «оно нам не понравиться».

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что значительная часть граждан Украины проголосовали за человека, который рядом не стоял с политикой, «от безнадёги», но это можно понять. Также можно понять, по его мнению, и то, что большинство украинцев проголосовали, имея ввиду героя сериала «Слуга народа» Голобородько.

«Но то, что команда Зеленского, как выясняется, строила сценарий четвертого сезона телефильма, считая, что это и есть руководство страной, — вызывает у меня сильные опасения. Ведь самый лучший сценарий отличается от реальной жизни тем, что в реальной жизни сценарий пишет не одна команда, а разные, с разными финалами, выгодными той или иной команде», — поделился беспокойством Владимир Жарихин.

Он также полагает, что избранный президент – это позор для Украины и полный провал её политической элиты, так как население отказало ей в доверии и от отчаяния избрало абсолютно не готового к ведению реальной политической деятельности человека.

Директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев отметил, что если бы выборы были реально чистыми, то второй тур выглядел бы иначе: он отметил фактически самоустранение Юлии Тимошенко, которое связывает с попыткой показать «западным друзьям» демократичность и прозрачность выборов. ОН также согласился с тем, что победа Зеленского – это победа технологий.

«Эта технология была обкатана ранее (наиболее близко по времени – это кампания Эммануэля Макрона), но в украинском контексте виртуальная часть ещё более выражена. И на выборах она не закончится», — полагает он.

Эксперт также считает, что сценарий нового сезона готов, но если у Петра Порошенко была система «Россия – агрессор», то есть образ внешнего врага, то у Зеленского ещё добавляется образ врага внутреннего.

«Он будет состоять из так называемой старой системы – коррупционеры, олигархи, бывшие политики, парламент, который сформирован при старой системе, который будет сопротивляться, но который надо разогнать. Эти два блока обеспечат устойчивость на некую перспективу», — считает Сергей Пантелеев. Впрочем, по его мнению, она может продолжаться всего лишь около года.

Беспокойство председателя совета Общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» Игоря Борисова вызывает ослабление международного избирательного права. «Все процедуры проходят в ущерб верховенству права, больше замешаны на политике, геополитике, проведении шоу, которые, к сожалению, мало сочетаются с реальной жизнью. Мы видим, что на Украине готовы были проголосовать за кого угодно, лишь бы не видеть то, к чему привела действующая власть», — подчеркнул он.

В угоду политической целесообразности, добавил он, международные наблюдатели закрывали глаза на нарушения.

Политолог также считает, что Зеленского «делает свой спектакль, не понимая, что реальность — это не шоу».

«Реальность – это соблюдение обязательств, взятых перед международными организациями, соблюдение прав и свобод человека, с которыми сегодня, к сожалению, команда Зеленского не видит смысла считаться. Они идут к своей цели, прекрасно понимая, что рычагов давления на них у Запада меньше, чем на команду Порошенко», — выразил он опасения правозащитников.

По его мнению, появление таких Докладов, как представленный на круглом столе, должно показать, что на самом деле происходило на Украине и чем это чревато для украинского народа в ближайшей перспективе.

Александр Малькевич также полагает, что нарушение прав и свобод на Украине будет продолжаться, но будет «на качественно ином, гораздо более креативном уровне, чем у уходящего режима», и это вызывает наибольшую тревогу.