Главная » История, Мировоззрение, Политика

Почему именно Сталин?

17:10. 15 мая 2019 Просмотров - 487 3 коммент. Опубликовал:
И всё же, почему именно Сталин?

Около двадцати лет назад мы, сотрудники Рабочего университета, пришли к определённому решению. И чтобы его пояснить — несколько слов о специфике окружающего информационного пространства.

Не секрет, что буржуазные журналисты, политологи, историки откровенно страдают гипертрофированным вниманием к сталинской фигуре. Что за актуальная проблематика заставляет их возвращаться к ней вновь и вновь? Скажут: неизжитые комплексы тоталитаризма, неоплаканные жертвы репрессий. Да неужто! С 1991 года в жизнь вступает второе поколение молодёжи, которым «правильное» (то есть антисоветское) понимание внушалось с пелёнок. Они уж и не знают, кем был Ленин, а Солженицина числят едва не в толстых. Казалось бы, кого и в чём переубеждать изо дня в день с неостывающим пылом?

Причём, заметим: заходит речь практически о любой стороне советской истории, обсуждение заканчивается именно им, Сталиным.

Не верите?

Экономика — сворачивание нэпа, борьба с крепким хозяином, варварская коллективизация, ещё более варварская индустриализация, ГУЛАГ, репрессии, Сталин.

Искусство — социалистический реализм, гонения на Булгакова, застрелился Маяковский, погубили Мейерхольда, повесилась Цветаева, диктат, лагеря, репрессии, Сталин.

Роль партии в советском обществе — генсек, «сосредоточил необъятную власть», диктат, несвобода, лагеря, репрессии, Сталин.

Война — цвет армии расстрелян, недалёкий грузин поверил Гитлеру, трус прятался на даче, немцев пушечным мясом завалили, штрафбаты, репрессии, Сталин.

Продолжать? Да так можно о чём угодно, главное — ухватить принцип. А принцип прост, как табурет, и годится на все случаи.

То есть, не интересует их Сталин сам по себе. Этот деятель (вернее, абстрактная конструкция его имени) превращен в универсальный жупел, «сим-сим», открывающий любые двери при обличении «нежизнеспособности» и «антигуманности» социалистической системы в целом и любого её аспекта в частности.

Однако общее решение имеет известные допуски и издержки.

Нам говорят, что революционеры — враги традиционного государства, алчные фанатики, которым на всё наплевать, кроме своей идеи.Пример? Сталин до революции — ленивый и трусливый, едва ли не провокатор и любитель несовершеннолетних девочек.

Правда, тем же самым революционерам пришлось отказаться от места в обществе, положения, имущества, состояния, обрекая себя на лишения, гонения, и, зачастую, гибель. И в этом суровом и прозрачном мире профессиональных революционеров-подпольщиков Сталин выдвинулся на руководящие роли, заслужил авторитет товарищей и доверие ЦК. Как? Должно быть, обманул всех.

Слушаем дальше. Большевики захватили вожделенную власть. Обманув народ дешёвыми посулами, сломали через колено великую православную Русь. Сами — пигмеи, погубили настоящих российских патриотов. И вот вам пример такого пигмея: Сталин начала 20-х — посредственная, капризная и грубая серость, убогая и смешная (Троцкий едва пуп не надорвал).

Но, с другой стороны, большевикам удалось то, что ни царские министры, ни Керенский и Ко сделать не сумели: спасти и восстановить страну. Наперекор интервенции, диверсиям, бандитизму и изоляции. А это по силам людям не только с волей и интеллектом, но и готовым жертвовать собой. Вот среди таких «пигмеев» означенная «серость» при живом и дееспособном Ленине заняла высший партийный пост.

Однако бывают же посредственности…

Что дальше? Социализм — утопия, существовать и процветать, в отличие от рыночной экономики не может. Значит, если и существует, то за счёт несчастных, которым заставляют работать бесплатно. Делают это упёртые фанатики, готовые всех и вся загнать в советское рабство. Таков и Сталин начала 30-х — жалкий, беспощадный диктатор, разрушивший бездарным управлением остатки дееспособной (то есть, частной) экономики и не нашедший ничего лучше, как на горбу разорённого крестьянства и десятков, нет — сотен! миллионов заключённых выстроить административно-командную систему.

При этом откуда-то взялись эффективные стимулы труда, десятилетиями изучавшиеся во всех странах мира, с нуля организовались передовые в промышленном и научном отношении отрасли, всего за несколько лет наработан невероятный не только экономический, но и человеческийзапас прочности, позволившей выдержать чудовищный удар фашистской Германии.

Как так? Да так, ибо всё это — «вопреки», а не «благодаря».

Ведь «благодаря» — только лагеря и репрессии, репрессии и лагеря. Снова и снова, и так до бесконечности…

Резюме. Марксистский фанатик сомнительных человеческих качеств, разрушитель устоев, не способный ни учиться, ни руководить, капризный, злопамятный, мстительный, умевший строить только собственный культ на страданиях и костях миллионов, выдвинулся в партии убеждённых и беспощадно гонимых антиправительственных борцов, стал одним из руководителей революции, отбросившей от власти в России аристократию и буржуазию, разработал основные конституционные положения новой страны, активно участвовал в отражении внешней и внутренней военной агрессии против советской России, заложил принципы многонационального СССР, взял на себя ответственность за политическое и экономическое развитие первого в мире социалистического государства, сумел привести советский народ к победе над фашизмом и обеспечил восстановление разрушенной страны в рекордно короткие сроки.
 
При этом результаты реальной деятельности Сталина опираются на документы, а обличительные и уничижительные характеристики строятся на многочисленных мемуарах, слухах и домыслах. И большинство карикатур на Сталина возникли не вчера, им по 50–70 лет, иные лепились прямо «с натуры», в пылу политической борьбы. И что занятно: сегодня с помощью антисталинской мифологии пытаются «топить» социализм. Между тем, официальная историография (до сих пор на 9/10 — троцкистско-хрущёвская) убеждает нас, что столетие назад сочинители и апологеты этих мифов боролись таким образом за его, социализма, чистоту.

Ясно, что как тогда, так и сейчас сам-то Сталин здесь ни при чём. Занятно другое: какова цена истин, за которые борются с помощью клеветы и наветов?

Но сегодняшняя цель (похоронить социализм) столь велика и благородна, что на такие мелочи никто не обращает внимания. И это возможно, при определённом и регулярном усилии над головным мозгом.

И Сталин для них — не цель, а инструмент, средство обоснования верности мировоззрения буржуазного и порочности социалистического. А что при этом тут и там лезут противоречия, никого не тревожит: ведь в истинности своего, единственно верного мнения они убеждены и так, безо всяких доказательств. Чего и всем желают.

Зато мы не убеждены. Для чего мириться с нагромождением противоречий и глупости, от которых непредвзятого человека тошнит? И Сталина, чтобы во всём этом разобраться, не мы выбрали, а они, когда громоздили на его имени своё идеологическое здание, призванное стать могильной плитой советской системы.

Сооружение явно кособокое, вместо раствора крепится ложью. Не в логике его прочность, не в благородстве помыслов. Держится это убожество на алчности и беспринципности одних, на незнании и равнодушии других.

Короче, если браться с головой да не ленясь, терпеливо и неустанно — шансов устоять у этой новой вавилонской башни никаких.

С.Рыченков

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4991490.html

Метки: общество, сталин

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Отношение к имени Сталина определяет отношение к стране
...под письмом президенту за возвращение имени Сталина на карту мира. Благодаря Профсоюзу...отношении наших соотечественников к возвращению имени Сталина на карту мира говорят акции...дама из Бельгии выразила недоумение, почему вообще Сталинград был переименован. И...
Гениальность модели госбезопасности Сталина-Берии и острейшая необходимость такой модели для нас
... концепция была реализована, пожалуй, только Сталиным и Берией. Остальные государственные мужи... странах. В чем же причина? Почему именно Сталину и Берии удалось выстроить модель...? А все, оказывается, очень просто. Именно Сталин и Берия поняли, что понятие...
Телефон и Сталин
... Киров?». …Почему-то именно в этом месте вспомнился старый анекдот. Полночь. Сталин звонит... Микоян в который раз рассказывает, почему именно его не расстреляли. «Ну хорошо...этой истины не понимал. Сталин переиграл Троцкого именно как аппаратчик. Пройдёт время...
„Святые” 90-е или почему либералы ненавидят И.В. Сталина?
...на возвращение мемориальной доски с именем Сталина.Его почин тут же ...Резник демонстрирует именно свою приверженность к «антиправу», концепции несправедливости.Почему же Г...ельцинского беспредела и разграбления страны?Почему не протестовал против установления ...
М.Задорнов - СТАЛИН С НАМИ!
... закончили показывать шестисерийный документальный фильм "Сталин с нами!". Показывали его ночью..., а по-моему, зря.Именно по предложению Сталина в Советском Союзе был...-политиков. Чуете, куда я клоню? Почему именно в Бостоне надо было проводить...
Как сефарды убивали Сталина
...последняя статья о покушениях на Сталина. Почему смерть Сталина я отношу к покушениям...подобную реакцию на сделанный от имени Политбюро ультиматум Кагановича заговорщики предвидели...не знал, в какой именно комнате находился Сталин, пришлось взламывать все ...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 370 258
    Елена Огурцова 15 мая 2019 в 22:22

    Пустячок, а как приятно!

    Ответить
    0
    • 33146 16754
      СтепанычЕлена Огурцова 16 мая 2019 в 2:07

      Уже приятный пустячок,а как же вселенская скорбь по помирающей учительнице,что вы подло,только что обвинили ни в чем не повинного человека.К слову при всем неприятии солженицина,он обычный трус и предатель,но никого не убивал,в отличии от идейных ленинцев что уничтожили миллионы в гражданской войне.В крови невинных не захлебнулись еще те ребята,а вам тоже мечтается.Ну дак не дождетесь,выродились слесари штокманы в лгбтшников и прочих тупых сектантов.Некому вас мясом на баррикады вести,пустячками инет завалите,вот и весь экстаз.Николаха вам ниже еще предлагает лет 30 подождать,чем то уровень интеллекта близок к вашему,и этот пустячок действительно приятен.

      Ответить
      1
  • 177 61
    николай 15 мая 2019 в 23:50

    Мы живём на краю экологической пропасти, в которую нас ведём библейская концепция жизни и еврейская мафия. Осталось одно мгновение 30-50 лет жизни. Выход из этого тупика один-переход на справедливую Сталинскую концепцию жизни с ограничением зарплаты (дохода) всех без исключения людей планеты Земля 10/1 по отношению к минимальной зарплате (дохода).

    Ответить
    0

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)