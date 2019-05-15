Почему именно Сталин?

Около двадцати лет назад мы, сотрудники Рабочего университета, пришли к определённому решению. И чтобы его пояснить — несколько слов о специфике окружающего информационного пространства.Не секрет, что буржуазные журналисты, политологи, историки откровенно страдают гипертрофированным вниманием к сталинской фигуре. Что за актуальная проблематика заставляет их возвращаться к ней вновь и вновь? Скажут: неизжитые комплексы тоталитаризма, неоплаканные жертвы репрессий. Да неужто! С 1991 года в жизнь вступает второе поколение молодёжи, которым «правильное» (то есть антисоветское) понимание внушалось с пелёнок. Они уж и не знают, кем был Ленин, а Солженицина числят едва не в толстых. Казалось бы, кого и в чём переубеждать изо дня в день с неостывающим пылом?Причём, заметим: заходит речь практически о любой стороне советской истории, обсуждение заканчивается именно им, Сталиным.Не верите?Экономика — сворачивание нэпа, борьба с крепким хозяином, варварская коллективизация, ещё более варварская индустриализация, ГУЛАГ, репрессии, Сталин.Искусство — социалистический реализм, гонения на Булгакова, застрелился Маяковский, погубили Мейерхольда, повесилась Цветаева, диктат, лагеря, репрессии, Сталин.Роль партии в советском обществе — генсек, «сосредоточил необъятную власть», диктат, несвобода, лагеря, репрессии, Сталин.Война — цвет армии расстрелян, недалёкий грузин поверил Гитлеру, трус прятался на даче, немцев пушечным мясом завалили, штрафбаты, репрессии, Сталин.Продолжать? Да так можно о чём угодно, главное — ухватить принцип. А принцип прост, как табурет, и годится на все случаи.То есть, не интересует их Сталин сам по себе. Этот деятель (вернее, абстрактная конструкция его имени) превращен в универсальный жупел, «сим-сим», открывающий любые двери при обличении «нежизнеспособности» и «антигуманности» социалистической системы в целом и любого её аспекта в частности.Однако общее решение имеет известные допуски и издержки.Нам говорят, что революционеры — враги традиционного государства, алчные фанатики, которым на всё наплевать, кроме своей идеи.Пример? Сталин до революции — ленивый и трусливый, едва ли не провокатор и любитель несовершеннолетних девочек.Правда, тем же самым революционерам пришлось отказаться от места в обществе, положения, имущества, состояния, обрекая себя на лишения, гонения, и, зачастую, гибель. И в этом суровом и прозрачном мире профессиональных революционеров-подпольщиков Сталин выдвинулся на руководящие роли, заслужил авторитет товарищей и доверие ЦК. Как? Должно быть, обманул всех.Слушаем дальше. Большевики захватили вожделенную власть. Обманув народ дешёвыми посулами, сломали через колено великую православную Русь. Сами — пигмеи, погубили настоящих российских патриотов. И вот вам пример такого пигмея: Сталин начала 20-х — посредственная, капризная и грубая серость, убогая и смешная (Троцкий едва пуп не надорвал).Но, с другой стороны, большевикам удалось то, что ни царские министры, ни Керенский и Ко сделать не сумели: спасти и восстановить страну. Наперекор интервенции, диверсиям, бандитизму и изоляции. А это по силам людям не только с волей и интеллектом, но и готовым жертвовать собой. Вот среди таких «пигмеев» означенная «серость» при живом и дееспособном Ленине заняла высший партийный пост.Однако бывают же посредственности…Что дальше? Социализм — утопия, существовать и процветать, в отличие от рыночной экономики не может. Значит, если и существует, то за счёт несчастных, которым заставляют работать бесплатно. Делают это упёртые фанатики, готовые всех и вся загнать в советское рабство. Таков и Сталин начала 30-х — жалкий, беспощадный диктатор, разрушивший бездарным управлением остатки дееспособной (то есть, частной) экономики и не нашедший ничего лучше, как на горбу разорённого крестьянства и десятков, нет — сотен! миллионов заключённых выстроить административно-командную систему.При этом откуда-то взялись эффективные стимулы труда, десятилетиями изучавшиеся во всех странах мира, с нуля организовались передовые в промышленном и научном отношении отрасли, всего за несколько лет наработан невероятный не только экономический, но и человеческийзапас прочности, позволившей выдержать чудовищный удар фашистской Германии.Как так? Да так, ибо всё это — «вопреки», а не «благодаря».Ведь «благодаря» — только лагеря и репрессии, репрессии и лагеря. Снова и снова, и так до бесконечности…Резюме. Марксистский фанатик сомнительных человеческих качеств, разрушитель устоев, не способный ни учиться, ни руководить, капризный, злопамятный, мстительный, умевший строить только собственный культ на страданиях и костях миллионов, выдвинулся в партии убеждённых и беспощадно гонимых антиправительственных борцов, стал одним из руководителей революции, отбросившей от власти в России аристократию и буржуазию, разработал основные конституционные положения новой страны, активно участвовал в отражении внешней и внутренней военной агрессии против советской России, заложил принципы многонационального СССР, взял на себя ответственность за политическое и экономическое развитие первого в мире социалистического государства, сумел привести советский народ к победе над фашизмом и обеспечил восстановление разрушенной страны в рекордно короткие сроки.При этом результаты реальной деятельности Сталина опираются на документы, а обличительные и уничижительные характеристики строятся на многочисленных мемуарах, слухах и домыслах. И большинство карикатур на Сталина возникли не вчера, им по 50–70 лет, иные лепились прямо «с натуры», в пылу политической борьбы. И что занятно: сегодня с помощью антисталинской мифологии пытаются «топить» социализм. Между тем, официальная историография (до сих пор на 9/10 — троцкистско-хрущёвская) убеждает нас, что столетие назад сочинители и апологеты этих мифов боролись таким образом за его, социализма, чистоту.Ясно, что как тогда, так и сейчас сам-то Сталин здесь ни при чём. Занятно другое: какова цена истин, за которые борются с помощью клеветы и наветов?Но сегодняшняя цель (похоронить социализм) столь велика и благородна, что на такие мелочи никто не обращает внимания. И это возможно, при определённом и регулярном усилии над головным мозгом.И Сталин для них — не цель, а инструмент, средство обоснования верности мировоззрения буржуазного и порочности социалистического. А что при этом тут и там лезут противоречия, никого не тревожит: ведь в истинности своего, единственно верного мнения они убеждены и так, безо всяких доказательств. Чего и всем желают.Зато мы не убеждены. Для чего мириться с нагромождением противоречий и глупости, от которых непредвзятого человека тошнит? И Сталина, чтобы во всём этом разобраться, не мы выбрали, а они, когда громоздили на его имени своё идеологическое здание, призванное стать могильной плитой советской системы.Сооружение явно кособокое, вместо раствора крепится ложью. Не в логике его прочность, не в благородстве помыслов. Держится это убожество на алчности и беспринципности одних, на незнании и равнодушии других.Короче, если браться с головой да не ленясь, терпеливо и неустанно — шансов устоять у этой новой вавилонской башни никаких.С.Рыченков

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4991490.html