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Победа и Окно Овертона, Трамп и Китай, Доренко

15:11. 15 мая 2019 Просмотров - 366 Нет комментариев Опубликовал:

В свежем выпуске моей программы «По сути дела» вместе с соведущим Владимиром Ворсобиным тем для обсуждения было предостаточно.

Хронометраж:
01:42 — Бессмертный полк и «Окно Овертона»
15:47 — «Торговая война» между Китаем и США
19:25 — Почему упал рубль
20:19 — Какие плюсы Россия может извлечь из противостояния Китая и США
26:28 — Как зарождалась акция «Бессмертный полк»
35:19 — О роли Сергея Доренко в политике

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103755

Метки: блог, Видео

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