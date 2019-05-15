Победа и Окно Овертона, Трамп и Китай, Доренко
В свежем выпуске моей программы «По сути дела» вместе с соведущим Владимиром Ворсобиным тем для обсуждения было предостаточно.
Хронометраж:
01:42 — Бессмертный полк и «Окно Овертона»
15:47 — «Торговая война» между Китаем и США
19:25 — Почему упал рубль
20:19 — Какие плюсы Россия может извлечь из противостояния Китая и США
26:28 — Как зарождалась акция «Бессмертный полк»
35:19 — О роли Сергея Доренко в политике
P.S. Предыдущие выпуски передачи:
- Трагедия в Шереметьево, Госдума и 17 млн
- Путин заговорил об общем гражданстве с Украиной
- О Ленине и итогах выборного шоу на Украине
- На Украине выбора нет и горящий Нотр-Дам
- Росстат и обувь, Казахстан и Украина
- Арест Абызова и литовское судилище над русскими офицерами
- Плата за Крым, отставки губернаторов, Назарбаев
- Катастрофы Боинга, и где наши самолёты
- А что имя Сталин значит для вас?
- Шнура — на Евровидение, а не в Комитет по культуре
- О выступлении Путина перед Федеральным Собранием
- О странных заявлениях властей
- Янукович, как пример для Мадуро
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103755