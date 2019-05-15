Они вонзали себе ножи в животы и убивали людей газом: страшное гибридное оружие США для разрушения общества

У США, как в целом у всей западной цивилизации, есть одно умение — превращать в оружие внешне безобидные вещи.

После Второй мировой войны в руки спецслужб США попали новаторские исследования Третьего рейха по психологии масс, групповой динамике и групповой конформности — учёные Германии не особо церемонились с гуманностью, предпочитая целесообразность, и проводили многочисленные опыты над людьми в концентрационных лагерях. В итоге США получили все эти уникальные наработки, даже не испачкав руки.

Да и до начала войны, после прихода к власти нацистов, многие известные немецкие психологи эмигрировали в США. Например, легендарный Курт Левин ещё в августе 1933 года перебрался в США и позднее возглавил Исследовательский центр групповой динамики в Массачусетском технологическом институте.

США первыми в мире пришли к мысли, что деструктивные религиозные организации можно использовать как эффективное гибридное оружие для разрушения общества в другом государстве.

Вначале с размахом, но под тщательным контролем, испытывали методики в своей стране. И тогда в грязи Джонстауна в результате массового суицида остались лежать сотни трупов мужчин, женщин и детей. США долго создавали и оттачивали сектантское оружие.

К началу восьмидесятых в США насчитывалось более 3 000 деструктивных культов. Самые крупные — «Церковь Объединения» Сан Мюн Муна, «Миссия Божественного Света» гуру Махараджи Джи, «Общество трансцендентальной медитации» гуру Махариши Махеша, «Церковь. сайентологии» Рона Хаббарда, «Международная коммуна динамической медитации» Бхагвана Раджниша Ошо, «Общество сознания Кришны» Свами Прабхупады.

Не говоря уже о наиболее прославившихся «Народного Храма» Джима Джонса, «Ветви Давидовой» Дэвида Кореша и «Семьи» Чарльза Мэнсона.

Многие деструктивные культы владели крупными предприятиями, СМИ федерального уровня, даже своими небольшими частными армиями. Трудно поверить, что в таком полицейском государстве, как США, всё это происходило без полного контроля со стороны спецслужб.

Затем США начали выстраивать деятельность сект во всём мире. Страшная трагедия в токийском метро, когда секта «Аум Синрике» применила зарин против ничего не подозревающих людей, доказала, что методики эффективны, отработаны и готовы к внедрению. Вопросами гуманности и законности спецслужбы США никогда не заморачивались.

Вспомните, сколько сект появилось на территории бывшего СССР, когда были разрушены структуры КГБ, что противодействовали психологическим операциям США. «Богородичный центр», «Свидетели Иеговы»*, то самое трагически известное «Аум Синрике»*, украинское «Белое Братство», «Община единой веры» Виссариона…

И сейчас на территории России до сих пор существуют некоторые деструктивные религиозные организации, которые были внедрены в наше общество в неспокойные 90-е годы.

С некоторыми мы уже справились. В 2017 году Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений «Свидетелей Иеговы» на территории страны. Имущество организации суд обратил в доход государства.

Но до сих пор представители экстремистской организации «Свидетели Иеговы» пытаются опротестовать решение Верховного суда. А также ячейки «иеговистов» продолжают незаконную, деструктивную деятельность, не обращая внимания на запрет своей организации на территории России.

«Свидетели Иеговы», например, так никуда не ушли с Сахалина и Курил, и упорно продолжают подпольную деятельность.

В марте 2019 года российские оперативники выявили тайные штабы «Свидетелей Иеговы», изъяли большое количество запрещенной литературы. «Иеговисты» продолжают вербовать новых сторонников под видом чаепитий, дружеских встреч, культурных мероприятий, туристических слётов. Сектанты на том же Сахалине разбрасывают письма с экстремистскими текстами в почтовые ящики, вербуют агентов. Огромные средства для поддержки этой организации поступают из западных фондов.

Но если в отношении «Свидетелей Иеговы» есть решение Верховного суда Российской Федерации, то с другими деструктивными культами справиться в правовом поле намного сложнее. Например, китайская политико-религиозная организация «Фалуньгун».

«Фалуньгун» или «Фалунь да фа» — это религиозная доктрина, которая сочетает китайскую гимнастику «цигун», элементы буддизма, конфуцианства и китайских народных верований.

Как обычно и бывает в подобных организациях, внешний фасад выглядит вполне безобидно и применяется для привлечения и вербовки новых адептов. Вопрос в том, куда затем кукловоды направляют деятельность одурманенных людей.

Если бы «Фалуньгун» ограничивалась гимнастикой и духовными исканиями, то проблемы бы не было. Но эта организация настойчиво лезет в политику, часто проявляет радикализм в действиях и лозунгах, служит интересам США и систематически пытается вредить межгосударственным отношениям России и Китая.

Да, бывают и такие странные вещи в нашем мире: секта родом из Китая, которые финансируется и управляется в США и ведёт антикитайскую деятельность.

Дело в том, что в Китае эта организация давно уже запрещена — там разобрались, что «Фалуньгун» применяется США как инструмент психологических операций против китайского общества. В результате в 1999 году «Фалуньгун» как секта была запрещена в Китае на основании ст. 300 УК КНР. Ещё до этого события, в 1997 году лидер секты Ли Хунчжи эмигрировал в США.

Директор Центра стратегических исследований Китая РУДН китаевед А. А. Маслов рассказал о сути «Фалуньгун»: «Секта потребовала зарегистрировать её в качестве официальной, но власти отказались, потому что сочли это попыткой дестабилизации ситуации в стране. На тот момент в Китае были десятки миллионов последователей “Фалуньгун”, которых привлекали принципы секты — не обращаться к врачам, лечиться с помощью дыхательных практик.

К тому времени последователи «Фалуньгун» начали кончать жизнь самоубийством на религиозной почве, например, чтобы запустить „колесо дхармы“, вонзали себе нож в живот и прокручивали»

Религиовед-историк Дэвид Оунби отмечал, что власти Китая считают «Фалуньгун» «опасной еретической сектой» и ставят в один ряд с «Ветвью Давидовой», «Орденом солнечного храма» и «Аум синрикё».

Так как в последнее время США активно противодействуют Китаю на международной арене, не особо стесняясь в методах и средствах, и прикладывают все силы, чтобы разрушить союз Китая и России, нет ничего удивительного, что «Фалуньгун» стали использовать для провокаций против представителей КНР.

В октябре 2018 года сотрудники ФСБ задерживали в Иркутске жителя Китая и приверженца практики «Фалуньгун» Ли Даня — одного из координаторов этой религиозной деструктивной организации, который получил подготовку в США. Ли Дань долгое время активно формировал сетевые ячейки «Фалуньгун» на территории Российской Федерации. В итоге Ли Дань был выдворен в Китай, где его давно и горячо уже ждали китайские товарищи.

В том же 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме сторонники религиозной организации «Фалуньгун» устроили ряд акций против представителей китайской делегации.

В России книга лидера «Фалуньгун» Ли Хунчжи «Чжуань Фалунь», а также информационные листки «Фалунь Дафа в мире» и «Всемирная эстафета факела в защиту прав человека» включены в Федеральный список экстремистских материалов.

В ответ последователи «Фалуньгун» Михаил Синицын, Сергей Алехин и Девид Мейтас подали в ЕСПЧ жалобы на Россию после того, как суд запретил книгу Ли Хунчжи «Чжуань Фалунь».

США вкладывают в секты по всему миру невероятные финансовые и медийные ресурсы. Как показало время, секты могут быть очень эффективным оружием в ужесточающейся гибридной войне за геополитическое превосходство.

И если с сектой «Свидетели Иеговы» Россия борется довольно успешно — во всяком случае динамика избавления от этой деструктивной организации позитивна — то в случае с «Фалуньгун» предстоит ещё очень много работы. Даже Китай до сих пор с переменным успехом борется с этой деструктивной религиозно-политической организацией.

Но самое главное, что эта проблема осознана и признана. А значит, постепенно мы будет очищать наше общество от вредоносных результатов психологических операций спецслужб США.

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Дзыговбродский Дмитрий, специально для «Русской Весны»

* запрещенные в России экстремистские группировки