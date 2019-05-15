Обращение к русским (Роман Василишин)
Роман Василишин: Обращение к русским. Почему русские позволяют уничтожать собственный язык?
Текст обращения: http://kv-journal.su/content/obrashch…
Международная конференция глобализации русского языка
6-8 июня 2019, Москва, ул Череповецкая 3-б, Музей славянской культуры имени Константина Васильева.
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…З д р а в и я Вам…
[i морально~психологического]
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Прекрасное,Замечательное,Обоснованное – Назревшее Обращение!
Благодарность Вам – Уважаемый Роман Василишин,за Такое
Обращение к Русским людям!Полностью Поддерживаю ВСЕ Ваши слова!
* ТО,что Вы сказали – НУЖНО всячески Пропагандировать И
распространять!Вы Правы – Нужно(СРОЧНО!)Русский язык Защищать!
Только Благодаря Русскому языку – НАРОДЫ Будут иметь Шанс(ы)
Прогрессировать и РАЗВИВАТЬСЯ!А вот БЕЗ Русского языка,ВСЕМ тем,
кто начнут игнорировать Русский язык,УВЫ – Суждено ДЕГРАДИРОВАТЬ
и…УСКОРЕННО,в социальном плане – РАЗРУШАТЬСЯ…Забывающие
(игнорирующие Обучение на Русском языке)Русский язык СТРАНЫ
[соседи России...]- БУДУТ,в итоге…”В-НИЧТО-превращаться”…
…”хомут” ДЕГРАДАЦИИ “оденут” И…”в-НИКУДА-УЙДУТ”…
“““““““““““““““““““““““““`
_поСМОТРИТЕ…”ВО-ЧТО”…Превратились ВСЕ бывшие республики СССР,
ОСОБЕННО те,где ОСОЗНАННО запрещают(уничтожают)Русский язык,а
ВМЕСТО этого Древнейшего,Великого языка – КАКИЕ-то свои НАРЕЧИЯ,
типа Т.Н.”мова” и тому-подобное…навязывают(ПРИНУЖДАЮТ)!
* во ВСЕХ т.н. “независимых”(=”незалежных”)республиках -
Полит-социальнаая “жизнь” – РЕЗКО(ПОВСЕМЕСТНО)УХУДШИЛАСЬ!
Миллионы ПРУТСЯ в Россию(к Русским)ради того,чтобы выЖИТЬ…
["СЬЛЮШАЙ-Э"...мая-твоя-НЕ-понимай,но работу МНЕ давай...]
““““““““
ВСЕ ТАМошние,НЫНЕшние,Т.Н.”власти” – ОСОЗНАННО лишают ТАМ людей
возможностей Русский язык Знать!Потому,что НЕ знающих русский
язык – ЛЕГЧЕ…ПОДЧИНИТЬ и такИХ…проще поРАБощать!
[в России,при всех "репрессиях" - Народ Гораздо Свободнее!]
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—> Уважаемая редакция(данного ресурса),Пожалуйста -
Дайте ОТДЕЛЬНОЙ статьёй/темою ПОКАЗ Всех Тех картин,часть из
которых в данной статье показана – Очень Интересно!
[Давно слышал,минимум читал раньше про Те картины]
[Возможно,что в такой статье - Вы дадите ССЫЛКУ на Те картины]
““““““““““““““““““““““““
~~~ Русский язык! ~~~
_ В…..ВЫМИРАЮЩЕЕ “стОЙбище”,
Та страна,в итоге ПРЕВРАЩАЕТСЯ,
Где ОСОЗНАННО – Русский язык запрещается!
Там МАССА народная ДЕГРАДИРУЕТ и…РАЗЛАГАЕТСЯ…
*Русский язык – Морально-Ментальным якорем является!
Благодаря ему – ЛЮБОЙ народ – Сохраняется!
От многОГО…Русский язык Помогает…
МНОГОМУ – Русский язык Обучает…
Умным Становится тот,кто этот язык Изучает!
* Русский язык – Древнейший и Прекраснейший!
“““““““““““““““[i Т.Д.43-27]
Распространяйте ЭТУ статью!!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного! Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 15-5-19.
Да, почти со всем согласен. С географией не согласен. Не может Москва, как накрашенная старая и беззубая проститутка, пользованная всеми странами, бросившая своих детей в рабство, быть Родиной Матерью будущим поколениям. Не имеет права этот город быть столицею! Будь ты проклята, Москва!
Василишин вместе с Бери Кут написали когда-то Брат ,где задолго предрекли раскол украины и отделение Крыма ,оттуда крылатая фраза “За Севастополь ответишь”.Но они ли были столь умны или ,как теперь уже видно ,что Сценарист всегда один ,исполнители разные ,Слуга народа фильм тоже, преднамеренно задуманный и снятый , сделал свое дело и Белобородько-Зе теперь вроде П-резидент.Теперь новый сценарий _Новый Иерусалим задуман и Василишин исполнил,с именем Сталина уже опять .Вот такие они умные бастарды.Захватывает конечно,но он еще, как и наш Серый, распространитель англицкого журнала Экономикс с говорящими обложками,это было последней капелькой в его портрет.
Красиво сказано, особенно про русскую душу. Вот только, где они русские? Наверное дерутся на дороге, ведя незримые дорожные войны. Или травят родственников, находя при этом минимальную прибыль. А может подставляют соседей по коммуналке, что бы в последствии занять его жилую площадь, где они? А они массового выходят из профсоюза лишь по тому, что работодатель слегда надавил на них, вместо борьбы за свои права, нынешние русские предпочитают принцип- моя хата с краю не чего не знаю. Мне жаль,что русские обмельчали, обмякли, а некоторые почувствовав вкус хорошей жизни разжирели и обленились. Что делать- не знаю. И – это не истерика, а простая констатация фактов.
это инстинкт самосохранения ,как вида -Человек.
Человек тоже может быть разным. К приему, советский человек и российский человек, сравнение не в пользу последнего: советский человек был крепче и физически и духовно, с четкими жизненными Ценностями и прорывной Идеологией, российский -слаб физически и духовно в массе своей, Идеология -Церковь “ударили по правой щеке, подставь левую” и т.д.
А Вам нужны русские или славяне?