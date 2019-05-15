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Обращение к русским (Роман Василишин)

20:53. 15 мая 2019 Просмотров - 589 7 коммент. Опубликовал:

Роман Василишин: Обращение к русским. Почему русские позволяют уничтожать собственный язык?
Текст обращения: http://kv-journal.su/content/obrashch…

Международная конференция глобализации русского языка
6-8 июня 2019, Москва, ул Череповецкая 3-б, Музей славянской культуры имени Константина Васильева.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CTqOszdN2Y0

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1307 865
    Valeriy Bondarik 16 мая 2019 в 1:38

    …З д р а в и я Вам…

    [i морально~психологического]
    “““““““““““““““
    Прекрасное,Замечательное,Обоснованное – Назревшее Обращение!
    Благодарность Вам – Уважаемый Роман Василишин,за Такое
    Обращение к Русским людям!Полностью Поддерживаю ВСЕ Ваши слова!
    * ТО,что Вы сказали – НУЖНО всячески Пропагандировать И
    распространять!Вы Правы – Нужно(СРОЧНО!)Русский язык Защищать!
    Только Благодаря Русскому языку – НАРОДЫ Будут иметь Шанс(ы)
    Прогрессировать и РАЗВИВАТЬСЯ!А вот БЕЗ Русского языка,ВСЕМ тем,
    кто начнут игнорировать Русский язык,УВЫ – Суждено ДЕГРАДИРОВАТЬ
    и…УСКОРЕННО,в социальном плане – РАЗРУШАТЬСЯ…Забывающие
    (игнорирующие Обучение на Русском языке)Русский язык СТРАНЫ
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    “““““““““““““““““““““““““`
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    Полит-социальнаая “жизнь” – РЕЗКО(ПОВСЕМЕСТНО)УХУДШИЛАСЬ!
    Миллионы ПРУТСЯ в Россию(к Русским)ради того,чтобы выЖИТЬ…
    ["СЬЛЮШАЙ-Э"...мая-твоя-НЕ-понимай,но работу МНЕ давай...]
    ““““““““
    ВСЕ ТАМошние,НЫНЕшние,Т.Н.”власти” – ОСОЗНАННО лишают ТАМ людей
    возможностей Русский язык Знать!Потому,что НЕ знающих русский
    язык – ЛЕГЧЕ…ПОДЧИНИТЬ и такИХ…проще поРАБощать!
    [в России,при всех "репрессиях" - Народ Гораздо Свободнее!]
    ““““““““““““““““
    —> Уважаемая редакция(данного ресурса),Пожалуйста -
    Дайте ОТДЕЛЬНОЙ статьёй/темою ПОКАЗ Всех Тех картин,часть из
    которых в данной статье показана – Очень Интересно!
    [Давно слышал,минимум читал раньше про Те картины]
    [Возможно,что в такой статье - Вы дадите ССЫЛКУ на Те картины]
    ““““““““““““““““““““““““
    ~~~ Русский язык! ~~~

    _ В…..ВЫМИРАЮЩЕЕ “стОЙбище”,
    Та страна,в итоге ПРЕВРАЩАЕТСЯ,
    Где ОСОЗНАННО – Русский язык запрещается!
    Там МАССА народная ДЕГРАДИРУЕТ и…РАЗЛАГАЕТСЯ…
    *Русский язык – Морально-Ментальным якорем является!
    Благодаря ему – ЛЮБОЙ народ – Сохраняется!
    От многОГО…Русский язык Помогает…
    МНОГОМУ – Русский язык Обучает…
    Умным Становится тот,кто этот язык Изучает!
    * Русский язык – Древнейший и Прекраснейший!
    “““““““““““““““[i Т.Д.43-27]
    Распространяйте ЭТУ статью!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного! Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 15-5-19.

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    1
  • 543 394
    Андрей Чигрин 16 мая 2019 в 2:32

    Да, почти со всем согласен. С географией не согласен. Не может Москва, как накрашенная старая и беззубая проститутка, пользованная всеми странами, бросившая своих детей в рабство, быть Родиной Матерью будущим поколениям. Не имеет права этот город быть столицею! Будь ты проклята, Москва!

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    1
  • 2159 1923
    mary 16 мая 2019 в 8:34

    Василишин вместе с Бери Кут написали когда-то Брат ,где задолго предрекли раскол украины и отделение Крыма ,оттуда крылатая фраза “За Севастополь ответишь”.Но они ли были столь умны или ,как теперь уже видно ,что Сценарист всегда один ,исполнители разные ,Слуга народа фильм тоже, преднамеренно задуманный и снятый , сделал свое дело и Белобородько-Зе теперь вроде П-резидент.Теперь новый сценарий _Новый Иерусалим задуман и Василишин исполнил,с именем Сталина уже опять .Вот такие они умные бастарды.Захватывает конечно,но он еще, как и наш Серый, распространитель англицкого журнала Экономикс с говорящими обложками,это было последней капелькой в его портрет.

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  • 14004 10870
    jackomb 16 мая 2019 в 11:24

    Красиво сказано, особенно про русскую душу. Вот только, где они русские? Наверное дерутся на дороге, ведя незримые дорожные войны. Или травят родственников, находя при этом минимальную прибыль. А может подставляют соседей по коммуналке, что бы в последствии занять его жилую площадь, где они? А они массового выходят из профсоюза лишь по тому, что работодатель слегда надавил на них, вместо борьбы за свои права, нынешние русские предпочитают принцип- моя хата с краю не чего не знаю. Мне жаль,что русские обмельчали, обмякли, а некоторые почувствовав вкус хорошей жизни разжирели и обленились. Что делать- не знаю. И – это не истерика, а простая констатация фактов.

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    1
    • 2159 1923
      maryjackomb 16 мая 2019 в 11:33

      это инстинкт самосохранения ,как вида -Человек.

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      • 593 155
        LIBERMANmary 16 мая 2019 в 11:41

        Человек тоже может быть разным. К приему, советский человек и российский человек, сравнение не в пользу последнего: советский человек был крепче и физически и духовно, с четкими жизненными Ценностями и прорывной Идеологией, российский -слаб физически и духовно в массе своей, Идеология -Церковь “ударили по правой щеке, подставь левую” и т.д.

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    • 593 155
      LIBERMANjackomb 16 мая 2019 в 11:37

      А Вам нужны русские или славяне?

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