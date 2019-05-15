Начались аресты участников «скверного майдана» в Екатеринбурге

Суд арестовал 16 участников протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге, сообщила РИА Новости в среду представитель Свердловского облсуда.

«Шестнадцать», — сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, сколько человек уже получили наказание.

По ее словам, активистам назначено от трех до 10 суток административного ареста.

«Часть материалов рассмотрели. Все по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ („Мелкое хулиганство“). Наказание разное — от трех до 10 суток административного ареста. Постановления не вступили в силу», — отметила представитель облсуда.

В понедельник на участке, отведенном под строительство храма, прошла первая акция протеста. Губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что «люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер». Он призвал конфликтующие стороны к диалогу, но после переговоров с противниками и сторонниками храма власти заявили, что строительство продолжится.

Вечером во вторник прошла вторая акция против строительства храма. По данным областного главка МВД, протоколы о мелком хулиганстве составлены против 26 участников протестов, еще трое активистов привлечены к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время на месте строительства храма идет третья акция протеста.

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