Константин Никифоров. Выстоит ли Bayer в борьбе?

Проблемы немецкого Bayer продолжаются. Суд в США признал немецкий фармаконцерн ответственным за то, что производимый его дочерним предприятием Monsanto гербицид вызвал онкологическое заболевание у супружеской пары.

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD-bayer-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-178-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0/a-48726150

“Суд присяжных в Калифорнии в понедельник, 13 мая, приговорил немецкий химический и фармацевтический концерн Bayer к выплате компенсации в размере более двух миллиардов долларов (1,78 миллиарда евро) американской супружеской паре, обвиняющей принадлежащую концерну компанию Monsanto в производстве ядовитого гербицида.

По утверждению истцов, глифосат, содержащийся в производимом компанией средстве для уничтожения сорняков, способствовал развитию у них онкологического заболевания.

Обвинение также старалось убедить присяжных, что Monsanto манипулировала данными исследований, желая скрыть потенциальную опасность.

Это уже третий процесс из-за глифосата, который проигрывает Bayer. Как и в двух предыдущих случаях, адвокаты концерна намерены подать апелляцию, настаивая на том, что продукция Monsanto не могла наносить вред человеческому здоровью, а сам глифосат совершенно безопасен. В настоящее время в США в суды поданы 13 400 исков против Monsanto” ( конец цитаты).

Руководство компании тут же на собственном сайте опубликовало заявление о решении жюри в суде штата Калифорния по глифосату

https://media.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Bayer-statement-on-jurys-decision-in-California-State-Glyphosate-Trial?Open&parent=news-overview-category-search-en&ccm=020



“… заявление в ответ на вердикт присяжных в пользу истцов по делу «Пиллиод против Монсанто», судебное разбирательство в суде Уинифреда Смита в Верховном суде штата Калифорния. для округа Аламеда. Это первый случай, когда JCCP координировал рассмотрение дела по глифосату.



Bayer разочарован решением жюри и будет обжаловать вердикт по этому делу, что напрямую противоречит принятому только в прошлом месяце предварительному решению о пересмотре регистрации Агентства по охране окружающей среды США, согласно которому ведущие мировые органы здравоохранения согласились с тем, что продукты на основе глифосата можно безопасно использовать и что глифосат не является канцерогенным, и 40 лет обширных научных исследований подтверждают благоприятные выводы.



Мы с большой симпатией относимся к мистеру и миссис Пиллиод, но данные по этому делу были достаточно ясны, известно, что оба они имеют длительную историю заболеваний, которые, как известно, являются существенными факторами риска для неходжкинской лимфомы (НХЛ), у большинства НХЛ нет никакой известной причины, и нет надежных научных доказательств, позволяющих сделать вывод о том, что гербициды на основе глифосата были той причиной их болезней, как было признано присяжными в этом случае.



Контраст между сегодняшним вердиктом и заключением EPA о том, что «нет никакого риска для здоровья населения от применения текущих зарегистрированных видов глифосата», не может быть более резким. Заключение EPA основано на базе данных более 800 исследований глифосата и гербицидов на основе глифосата Байера, которые связаны со здоровьем человека и млекопитающих, а в оценке риска развития рака в 2017 году также были изучены многочисленные исследования в открытой литературе. В отличие от этого, истцы в этом случае представили в суд присяжных результаты из крошечной доли объема доступных исследований, которые не учитывали воздействие других пестицидов, не имели статистически значимых результатов, имели малый охват населения и / или противоречат всему, что известно науке. Истцы также в значительной степени полагались на оценку IARC глифосата с 2015 года. Но, как отметил EPA, оценка рака EPA была «более надежной» и «более прозрачной», чем обзор IARC, который рассматривал только часть опубликованных исследований, включенных в оценку EPA. Мнение МАИР остается особенным среди международных органов здравоохранения и научных организаций.



Приговор по этому делу не влияет на будущие дела и судебные процессы, поскольку у каждого из них есть свои фактические и юридические обстоятельства. Кроме того, это судебное разбирательство займет некоторое время, прежде чем оно завершится, поскольку ни одно дело не было предметом апелляционной проверки, в которой будут оцениваться основные юридические решения в судебных процессах. Компания будет продолжать оценивать и совершенствовать свои юридические стратегии по мере прохождения следующей фазы этого судебного разбирательства, которая будет отмечена большим вниманием к ходатайствам после судебного разбирательства и рассмотрению апелляций и судебных процессов, запланированных в разных местах”( конец цитаты).

В данном случае оптимизм концерна кажется чрезмерным. Похоже, никого особенно не волнует, насколько обоснованы претензии к продукции.



Вот 10 мая, предварительное расследование в отношении Monsanto открыла французская прокуратура. Во Франции компанию Monsanto обвиняют в составлении списка критиков ее продукции с целью воздействовать на них. А в суды США поданы более 13 тысяч исков к Monsanto из-за ее средства от сорняков.

https://www.dw.com/ru/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-bayer/a-48695428



“Прокуратура Франции в пятницу, 10 мая, открыла предварительное расследование в отношении компании Monsanto. Ее обвиняют в составлении списка лиц, критикующих продукцию компании, с целью позднее оказать на них влияние. В списке представлено около 200 человек, в числе которых – журналисты и парламентарии, отмечают французские СМИ.” ( конец цитаты)

Пока что поглощение американской Монсанто принесло немцам только одну головную боль.

https://www.manager-magazin.de/unternehmen/industrie/bayer-aktie-umfrage-sollte-werner-baumann-zuruecktreten-a-1265110.html



” После поглощения Monsanto на фондовой бирже Bayer потеряла 38 миллиардов евро. В США ожидается 13 400 заявлений о предполагаемом канцерогенном действии гербицида глифосата, разработанного Monsanto” ( конец цитаты)

У акционеров масса вопросов к руководству концерна, особенно к его президенту Бауманну. Там можно отдельную книгу написать, как Наблюдательный совет, сам потерявший легитимность, пытается его оставить на должности. Но это проблемы высшего эшелона управления компании. Сейчас самое интересное, выстоит ли Байер в этой борьбе? Накат идет конкретный.