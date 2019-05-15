Гендиректор НИИ космического приборостроения сбежал из России, — СМИ
Генеральный директор Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП, филиал Объединенной ракетно-космической корпорации; входит в госкорпорацию «Роскосмос») Юрий Яскин в апреле под предлогом командировки уехал в Европу и на родину не вернулся.
Об этом сообщает в среду газета «Коммерсантъ».
«В Научно-исследовательском институте космического приборостроения, разрабатывающем и производящем радиоаппаратуру и электронику, произошел беспрецедентный скандал.
Как стало известно изданию, его гендиректор Юрий Яскин под предлогом командировки поехал в апреле в одну из стран Европы, откуда прислал в Россию заявление об увольнении по собственному желанию, а после был замечен в Греции. Его отъезд случился на фоне начала работы на предприятии службы внутреннего аудита „Роскосмоса”», — говорится в публикации.
О ситуации, сложившейся вокруг НИИ КП, газете рассказали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности. По их словам, НИИ КП являлось одним из ключевых предприятий отрасли по своему профилю.
На имя гендиректора предприятия Яскина ежедневно направлялись десятки рабочих писем, но в середине апреля топ-менеджерам компаний, сотрудничающих с НИИ КП, было дано распоряжение направлять рабочую корреспонденцию на имя другого человека. Причина не называлась, поэтому в отрасли восприняли это как желание госкорпорации «Роскосмос» обновить руководство одного из ключевых НИИ, отмечается в статье.
Замена гендиректора НИИ КП произошла на фоне серьезного «разбора полетов», которым занимаются уже не только уполномоченные лица госкорпорации, но и сотрудники центрального аппарата ФСБ, сообщил изданию источник в правоохранительных органах.
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По его словам, в апреле Яскин, на тот момент действующий гендиректор НИИ КП, получил разрешение на рабочую командировку в европейскую страну, для чего так называемый первый отдел, отвечающий на предприятии за соблюдение режима, выдал ему заграничный паспорт. Но по окончании согласованного срока командировки Яскин в Россию не вернулся, зато в «Роскосмос» пришло его заявление об увольнении «по собственному желанию».
В госкорпорации, не вдаваясь в подробности, факт увольнения Яскина газете подтвердили, уточнив, что он покинул свой пост 17 апреля. А 13 мая гендиректор ОРКК Андрей Жерегеля представил коллективу НИИ КП нового руководителя: им стал выходец из космической отрасли Алексей Шашков, пишет газета.
Теперь «Роскосмосу» и спецслужбам предстоит выяснить мотивы, которыми руководствовался уже бывший глава НИИ КП, находящийся сейчас, по утверждению источников издания, в Греции.
При этом, по информации источников газеты, экстренный отъезд Яскина из России произошел на фоне начала работы в НИИ КП сотрудников службы внутреннего аудита «Роскосмоса», действовавших по распоряжению гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Издание напоминает, что Научно-исследовательский институт космического приборостроения был образован в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 6 февраля 1985 года № 133–50 в составе министерства общего машиностроения СССР как приборное предприятие широкого профиля.
В 2014 году на базе НИИ КП была организована Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК), ставшая впоследствии держателем акций более 60 отраслевых предприятий, а сам институт превратился в филиал ОРКК.
Является ведущим предприятием «Роскосмоса» по контролю и обеспечению стойкости электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов к ионизирующим излучениям космического пространства, сообщает «Коммерсант».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1557902009
“Он обернулся к советской стороне и, протянув в тающую мглу толстую котиковую руку, промолвил:
— Все надо делать по форме. Форма номер пять — прощание с родиной. Ну,что ж, адье великая страна!Я не люблю быть первым учеником и получать отметки за внимание, прилежание и поведение. Я частное лицо и не обязан интересоваться силосными ямами, траншеями и башнями. Меня как-то мало интересует проблема социалистической переделки человека в ангела и вкладчика сберкассы. Наоборот. Интересуют меня наболевшие вопросы бережного отношения к личности одиноких миллионеров…”
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“— Эксплуататоры трудового народа! Пауки! Приспешники капитала! Гады! При этом изо рта у него бежали розовые слюни. Остап боролся за свой миллион, как гладиатор. Он сбрасывал с себя врагов и подымался с земли, глядя вперед помраченным взором.
Он опомнился на льду, с расквашенной мордой, с одним сапогом на ноге, без шубы, без портсигаров, украшенных надписями, без коллекции часов, без блюда, без валюты, без креста и брильянтов, без миллиона.”(с)
Надеемся, события, описанные во второй цитате, воспоследуют за событиями, описанными в первой.
А ещё проще высказались братья Вайнеры: “Вор должен сидеть в тюрьме!”, добавлю, что предатель таких масштабов должен стоять у стенки, или, на худой конец, неудачно нырнуть насовсем в Греции.
Крадуны должны сидеть на нарах. Но они сидят в директорских и правительственных креслах!
https://youtu.be/EEwPXdbKG8U
Да это уже отработанная схема.
Недавно Кузнецова экстрадировали.
А они всё бегут ))
Смешно.
А вот как такие недалёкие попадают на такие должности это конечно удивляет.
Рыбка, а где по твоему должны сидеть крадуны? Или минус в мой город, это обычная мстя?
а вот правда, попробуй напрячь клетки серого вещества и подумать над тем каким образом такие туда попадают, что при условии при приёме на работу даже простых работяг службы безопасности просвечивают аж под копчиком. но то частные конторки, а роскосмос наверняка курирует фсб.
Вот он и нырнет в Греции,похоже кому то не хочется,чтобы он давал показания, мало ли что он там на следствии наговорит.
Часы- это святое!)
Людям которые имеют доступ к гостайне, необходимо создавать комфортные условия внутри страны, выпускать за границу только посте соответствуущих проверок, знакомить с порядком действия при нештатном случае, и упаковывать в случае предательства.
Конечно вы правы.
Но если в руководстве страны находятся одни предатели, как быть в таком случае?
Мочить всех
в сортире? мож лучше печень размазать по асфальту?
Если срок мотать в финской тюрьме, то я с удовольствием развлекусь
это да, у них уровень жизни в тюрьмах выше, чем у нас на свободе
Я знал, что Вы там уже были ;)
а, очередной адепт ниппельной логики у которого при показанном пальце зубы обнажаются а при зажжённой лампочке слюна капает?)) посмотри как андерс брейвик сидит ,умник хренов
Преждагаю покончить жизнь захлебнувшись боярышником.
Система гниет и распадается на глазах… Последуют и другие эпизоды… Либерализм торжествует!
не либьерализм, а интернационализм. коммуняки тоже сваливали за бугор. ты внучку сталина видел?
,,,Привет,ствую Вас,,,
“НЕ” правильно`е…Итак:
` ` ` ` ` ` ` ` ““““
~~~ Проце$$ пошёл…~~~
_Ну ЧТО тут сказать – НОСИТЕЛИ Спец-Инфы…
Начали ИЗ России – “когти-рвать”…
ЧТОБЫ ответственности избежать,
ЗА ТО,что Успешно – сМОГЛИ ВОРовать…
Но ИХний УХОД – НЕ хотят замечать…
БЕСпрепятственно ТАКИЕ – МОГУТ улетать…
Наверное ВСЕХ “спецов” – НУЖНО “поздравлять”…
1-ые Отделы ТакИМ…НАЧАЛИ “добро” давать…?
А уж КАКОЙ Инфой ОНИ располагают – лучше проМОЛЧАТЬ…
УХОД этого НОСИТЕЛЯ СПЕЦ-инфы – КТО сМОГ организовать…
““““““““““““““““““[i Т.Д. 43-26]
Ничего ни к кому личного.Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 15-5-19.
Ай, молодец – и стырил, и не присел – хотя, возможно его привалят – весело как нибудь в сортире, повесят на шарфике бори березовского, с пузырём новичка в лапках…
Интересно, вместе с лавэ он гостайны украл?
Кстати, красивее всего из откуда то свалил Джейсон Стетем в конце фильмЫ Хаос, однако…
Путин своими финтами полностью развалил американскую систему 5-й колонны в России. Предатели вертятся, как жуки на палке и мечутся от одного варианта к другому. Те, кто поумнее, оценил ситуёвину правильно и примкнул к команде Путина, получив шанс сохранить шкурку, и даже возможность поработать на Россию не за полярным кругом. Ну, этот решил иначе… либо за ним числится столько, что лучше сдохнуть там, чем тут…
И секреты небось с собой прихватил, чтобы продать кому надо. Ну что за глупость – выпускать за границу человека, обладающего секретной информацией! Может, поэтому у нас самолёты падают и спутники недолетают?
Дума
Об этом знает каждый депутат, шагнув во власть с лотка, сохи, телеги, едва получишь сказочный мандат и начинаешь думать о побеге.
Вот только между получением ман… и побегом – надо стырить, иначе зачем это всё?
Главное, чтобы киллер успел.
Попал!
Правители все наши просто черти, электораты тоже хороши. По существу мы все достойны смерти, во плату за спасение души. Культура сатанинская обедня, союз племён оптический обман. Ты говоришь твоя вторая… ведьма? Так ты и сам языческий шаман.