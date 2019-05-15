Гендиректор НИИ космического приборостроения сбежал из России, — СМИ

Генеральный директор Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП, филиал Объединенной ракетно-космической корпорации; входит в госкорпорацию «Роскосмос») Юрий Яскин в апреле под предлогом командировки уехал в Европу и на родину не вернулся.

Об этом сообщает в среду газета «Коммерсантъ».

«В Научно-исследовательском институте космического приборостроения, разрабатывающем и производящем радиоаппаратуру и электронику, произошел беспрецедентный скандал.

Как стало известно изданию, его гендиректор Юрий Яскин под предлогом командировки поехал в апреле в одну из стран Европы, откуда прислал в Россию заявление об увольнении по собственному желанию, а после был замечен в Греции. Его отъезд случился на фоне начала работы на предприятии службы внутреннего аудита „Роскосмоса”», — говорится в публикации.

О ситуации, сложившейся вокруг НИИ КП, газете рассказали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности. По их словам, НИИ КП являлось одним из ключевых предприятий отрасли по своему профилю.

На имя гендиректора предприятия Яскина ежедневно направлялись десятки рабочих писем, но в середине апреля топ-менеджерам компаний, сотрудничающих с НИИ КП, было дано распоряжение направлять рабочую корреспонденцию на имя другого человека. Причина не называлась, поэтому в отрасли восприняли это как желание госкорпорации «Роскосмос» обновить руководство одного из ключевых НИИ, отмечается в статье.

Замена гендиректора НИИ КП произошла на фоне серьезного «разбора полетов», которым занимаются уже не только уполномоченные лица госкорпорации, но и сотрудники центрального аппарата ФСБ, сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

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По его словам, в апреле Яскин, на тот момент действующий гендиректор НИИ КП, получил разрешение на рабочую командировку в европейскую страну, для чего так называемый первый отдел, отвечающий на предприятии за соблюдение режима, выдал ему заграничный паспорт. Но по окончании согласованного срока командировки Яскин в Россию не вернулся, зато в «Роскосмос» пришло его заявление об увольнении «по собственному желанию».

В госкорпорации, не вдаваясь в подробности, факт увольнения Яскина газете подтвердили, уточнив, что он покинул свой пост 17 апреля. А 13 мая гендиректор ОРКК Андрей Жерегеля представил коллективу НИИ КП нового руководителя: им стал выходец из космической отрасли Алексей Шашков, пишет газета.

Теперь «Роскосмосу» и спецслужбам предстоит выяснить мотивы, которыми руководствовался уже бывший глава НИИ КП, находящийся сейчас, по утверждению источников издания, в Греции.

При этом, по информации источников газеты, экстренный отъезд Яскина из России произошел на фоне начала работы в НИИ КП сотрудников службы внутреннего аудита «Роскосмоса», действовавших по распоряжению гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Издание напоминает, что Научно-исследовательский институт космического приборостроения был образован в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 6 февраля 1985 года № 133–50 в составе министерства общего машиностроения СССР как приборное предприятие широкого профиля.

В 2014 году на базе НИИ КП была организована Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК), ставшая впоследствии держателем акций более 60 отраслевых предприятий, а сам институт превратился в филиал ОРКК.

Является ведущим предприятием «Роскосмоса» по контролю и обеспечению стойкости электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов к ионизирующим излучениям космического пространства, сообщает «Коммерсант».

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