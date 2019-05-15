Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Галопом по Европам #20 (Побег из «Роскосмоса», Запрет Huawei, Причина катастрофы)

19:31. 15 мая 2019 Просмотров - 429 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Строительство мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области приостановят;
- В Екатеринбурге задержаны около 30 противников строительства храма святой Екатерины;
- Наиболее вероятная причина крушения Суперджета в Шереметьево – ошибка пилотов;
- После переговоров в Сочи заговорили о новой Перезагрузке или Разрядке;
- Две саудовских нефтяных станции атакованы дронами;
- Иран приостанавливает выполнение ряда обязательств по собственной ядерной программе и может возобновить работы по обогащению урана;
- В США могут запретить пользоваться продукцией Хуавей;
- Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо объявил, что 20 мая его представитель в США начнет взаимодействие с Пентагоном;
- Гендиректор одного из предприятий Роскосмоса сбежал за границу;
- У бывшего главы подмосковного клинского района прокуратура нашла имущество на 4 миллиарда рублей;
- В МВД рассказали о росте взяточничества;
- В течение года могут быть отозваны лицензии у 46 банков;
- Билайн, МТС и Теле2 признаны виновными в дискриминации частных компаний;
- Госдума проголосовала за новую амнистию капитала.



_______________________________________________


Поддержать рублем производство и распространение выпусков “Галопом по Европам”:
Яндекс кошелек:
https://money.yandex.ru/to/4100120420

_______________________________________________



Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Q9Z9WZYTTEw

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Галопом по Европам #15 (Авиакатастрофа в Шереметьево, Ордена на свалке)
... готова прекратить сотрудничество с Советом Европы;- Глава МИД Украины Павел Климкин... рублем производство и распространение выпусков "Галопом по Европам":Яндекс кошелек: 410012042069654_______________________________________________Сайт...
Галопом по Европам #16 (Ошибка пилота, Дети чиновников)
... рублем производство и распространение выпусков "Галопом по Европам":Яндекс кошелек: 410012042069654_______________________________________________Сайт...
Галопом по Европам #17 (Поломки Суперджетов, Стрельба в школе, Умер Крылатов)
... рублем производство и распространение выпусков "Галопом по Европам":Яндекс кошелек: https://money...
Галопом по Европам #18 (Трамп против Китая, Усманов и Фридман)
... рублем производство и распространение выпусков "Галопом по Европам":Яндекс кошелек: https://money...
Галопом по Европам #19 (Храм в Екатеринбурге, Эффект черных очков)
... рублем производство и распространение выпусков "Галопом по Европам":Яндекс кошелек: https://money...
Галопом по Европам #10 (Божественное вмешательство, Массовые увольнения)
... москвичка Алина Кашлинская стала чемпионкой Европы по шахматам._______________________________________________Поддержать рублем производство...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)