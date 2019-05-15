Галопом по Европам #20 (Побег из «Роскосмоса», Запрет Huawei, Причина катастрофы)

В этом выпуске:

- Строительство мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области приостановят;

- В Екатеринбурге задержаны около 30 противников строительства храма святой Екатерины;

- Наиболее вероятная причина крушения Суперджета в Шереметьево – ошибка пилотов;

- После переговоров в Сочи заговорили о новой Перезагрузке или Разрядке;

- Две саудовских нефтяных станции атакованы дронами;

- Иран приостанавливает выполнение ряда обязательств по собственной ядерной программе и может возобновить работы по обогащению урана;

- В США могут запретить пользоваться продукцией Хуавей;

- Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо объявил, что 20 мая его представитель в США начнет взаимодействие с Пентагоном;

- Гендиректор одного из предприятий Роскосмоса сбежал за границу;

- У бывшего главы подмосковного клинского района прокуратура нашла имущество на 4 миллиарда рублей;

- В МВД рассказали о росте взяточничества;

- В течение года могут быть отозваны лицензии у 46 банков;

- Билайн, МТС и Теле2 признаны виновными в дискриминации частных компаний;

- Госдума проголосовала за новую амнистию капитала.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Q9Z9WZYTTEw