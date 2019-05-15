Галопом по Европам #20 (Побег из «Роскосмоса», Запрет Huawei, Причина катастрофы)
В этом выпуске:
- Строительство мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области приостановят;
- В Екатеринбурге задержаны около 30 противников строительства храма святой Екатерины;
- Наиболее вероятная причина крушения Суперджета в Шереметьево – ошибка пилотов;
- После переговоров в Сочи заговорили о новой Перезагрузке или Разрядке;
- Две саудовских нефтяных станции атакованы дронами;
- Иран приостанавливает выполнение ряда обязательств по собственной ядерной программе и может возобновить работы по обогащению урана;
- В США могут запретить пользоваться продукцией Хуавей;
- Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо объявил, что 20 мая его представитель в США начнет взаимодействие с Пентагоном;
- Гендиректор одного из предприятий Роскосмоса сбежал за границу;
- У бывшего главы подмосковного клинского района прокуратура нашла имущество на 4 миллиарда рублей;
- В МВД рассказали о росте взяточничества;
- В течение года могут быть отозваны лицензии у 46 банков;
- Билайн, МТС и Теле2 признаны виновными в дискриминации частных компаний;
- Госдума проголосовала за новую амнистию капитала.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам